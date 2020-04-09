 На вихідних можуть запровадити комендантську годину в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях, - Марцінків

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків за підсумками наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
Він розповів, що мерам повідомили про рішення продовжити карантин до початку травня. "Яке це число, не уточнили. Але сказав прем'єр-міністр, що карантин буде продовжено", - повідомив мер.
"Також поінформували, що в трьох областях - Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській - запроваджуються надзвичайні заходи на вихідні дні, щоб розірвати ланцюг зараження. Зокрема розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем'єр-міністром. Деталі, очевидно, знатимемо завтра", - сказав Марцінків.
Ты ничего не путаешь?
Может Чрезвычайная ситуация?
Есть еще - Чрезвычайное положение.
Как в песне В.Высоцкого- Чем еще возбудоражить мировую атмосферу?
И показал огромный кукиш,США и СССРу!
Когда этот бардак окончится,наверно когда землю продадут и Беню скушают или сильно покусают...
Этот грипп и в марте был не злее птичьего- это дымовая завеса для мошенников типа Ермака
Хотя и по Бандере есть вопросы.
Про религию вообще не говорю.
у нас по закону ограничивать передвижение Украинцев можно токо после введения черезвычайного положения! не я так решил так решил закон! у нас предвижения ограничены а ЧП нет так кто как говорится не прав Я или ВЛАСТЬ?!!
Попам московской патриархии обязательно прописать костюм хим защиты и алюминиевый колпачек.
І бажано до кінця другого терміну ЗЯбліка..
Ну звідки трапляються такі недолугі чиновники? Це ж клінічний ідіот! Він би хоч іноді дивився, що в світі діється, приміром, в США. Там так обсміяли двох губернаторів, що таку дурню зробили, як комендантська година, що їм тепер не світить і мерство у якомусь говеному містечку на 1000 мешканців.
Місто засипає... Мафія прокидається?