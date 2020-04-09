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 Політика України
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Все про:Івано-Франківськ (159) карантин (2484) комендантська година (7) Марцінків (23) COVID-19 (3374) коронавірус (2033)

 На вихідних можуть запровадити комендантську годину в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях, - Марцінків

Кабінет міністрів розглядає можливість запровадження в окремих регіонах комендантської години на вихідних.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків за підсумками наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Він розповів, що мерам повідомили про рішення продовжити карантин до початку травня. "Яке це число, не уточнили. Але сказав прем'єр-міністр, що карантин буде продовжено", - повідомив мер.

"Також поінформували, що в трьох областях - Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській - запроваджуються надзвичайні заходи на вихідні дні, щоб розірвати ланцюг зараження. Зокрема розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем'єр-міністром. Деталі, очевидно, знатимемо завтра", - сказав Марцінків.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187952
 
 
 Топ коментарі
 
Кабмин выяснил, что вирус гораздо более заразен после 20-00, поэтому комендантский час вводится, чтобы спасти наших людей...))
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Рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 7855 Рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 7855 Рассматривается возможность введения на выходных комендантского часа в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях, - Марцинкив - Цензор.НЕТ 7855 А львовскую то за что? Она за ослов не голосовала!
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А львовскую то за что? Она за ослов не голосовала!
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Влада взагалі береги втратила? На яких підставах вводять всі ці обмеження? Давайте вводіть Воєнний стан і приймайте на себе відповідальність за все що відбувається, створюйте Ставку Верховного Головнокомандувача, проводьте мобілізацію медиків і тоді є сенс в якихось обмеженнях а так ці обмеження нічого не дають! Карантин введено а коронавірус та інші хвороби успішно розповсюджуються! Дурні карантинні обмеження влади абсолютно не впливають на поширення хвороб, бо немає тотальної перевірки населення в населених пунктах в яких поширується коронавірус! Без тотальних перевірок не буде реальної картини і всі ці комендатські години - до сраки!
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Военное положение?
Ты ничего не путаешь?
Может Чрезвычайная ситуация?
Есть еще - Чрезвычайное положение.
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Особливих правових режимів в Конституції України всього лише два - Воєнний стан та Надзвичайний стан! В країні 6 років йде війна, досі правове питання використання зброї на фронті не врегульовано і це страшенна бомба під всією ситуацією, бо формально військові не мають права стріляти зі зброї невибіркової дії! Тільки воєнний стан дозволяє проводити мобілізацію медиків, яка зараз необхідна, тому тут не може бути двох думок - Воєнний стан і тільки воєнний стан!
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Кабинет министров рассматривает возможность введения в отдельных регионах комендантского часа на выходныхИсточник: https://censor.net.ua/n3187952

Как в песне В.Высоцкого- Чем еще возбудоражить мировую атмосферу?
И показал огромный кукиш,США и СССРу!
Когда этот бардак окончится,наверно когда землю продадут и Беню скушают или сильно покусают...
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Та в інших двох перевага ослів дуже незначна. Просто по наївності довірились, якби в 2019 знали про Ярмаків, Вінні-діктову, то і там не перемогли би.
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В Черновецкой пофигу, главные из активных майдвновцев именно во Лювове, Франковску и Тернополе, все как положенно )) А в Киеве не надо где больше всего зараженных ))ыыы
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Це до якоїсь межі працює, зараз поки непевна погода з різкими перепадами, як тільки встановиться літнє тепло, необхідність карантину стане дуже сумнівною для всіх. Тому що в літку звичайний по суті грипп - по суті майже не поширюється.
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Тому що в літку звичайний по суті грипп - по суті майже не поширюється.

Этот грипп и в марте был не злее птичьего- это дымовая завеса для мошенников типа Ермака
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Кабмин выяснил, что вирус гораздо более заразен после 20-00, поэтому комендантский час вводится, чтобы спасти наших людей...))
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всё гораздо хуже. ментам сподручней гнобить народ днём. а выход из дому ночью заблокировать комендантским часом.
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Ну Пэтро,хитрый падлюка-Вальцман!
Хотя и по Бандере есть вопросы.
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Не,за Пэцю не банили.А за пархатых,историю и даже космос неоднократно.
Про религию вообще не говорю.
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я думаю через недельку будет по всей стране, у людей закончились деньги, начинают потихоньку посматривать на продуктовые магазины и соседские погреба, клоун не понимает чем всё закончится и в его тупую бошку не приходит мысль хотябы оплатить коммунальные услуги и раздать продукты пенсионерам и многодетным.
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Католицька паска, всі підуть до храму.Треба робити комендантську годину, бо цей карантин буде безкінечним...
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Краще зразу всіх українців винищити, як завіщав атєц бубачки.
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українці самі лізуть на рожен, були б в якійсь іншій країні, там би ніхто і не пікнув, що влада робить щось не те, а в нас все можна, кому що в голову прийде
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во всем цивилизованном мире действия власти регламентируются или ограничены законом! если власть позволит себе сделать что то не законное мало того что есть механизмы эти незаконные действия остановить так есть еще и механизмы наказания за то что кто то покусился на закон!!

у нас по закону ограничивать передвижение Украинцев можно токо после введения черезвычайного положения! не я так решил так решил закон! у нас предвижения ограничены а ЧП нет так кто как говорится не прав Я или ВЛАСТЬ?!!
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У Львові предстоятель Римо-католицької церкви офіційно повідомив, що всі католицькі храми Львівщини закриті і богослужіння відбуватимуться без вірян. паски святи вдома. Глава УГКЦ Шевчук також сказав, що парафіяни звільняються від сповіді і причасті, великодні кошики освячувати вдома, святою водою з Водохреща або стрітенською.
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Просто запускать в костёл/церковь по 5 человек с дистанцией 2 метра, как у нас в магазинах делают. С обязательной дизенфекцией по крайней мере 2 раза в день.

Попам московской патриархии обязательно прописать костюм хим защиты и алюминиевый колпачек.
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Мабуть щось неабияке хочуть вкрасти. Цілі три області зачинили.
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Та що, ліс та бурштин до Польщі чи Білорусі ночами вивозитимуть, щоб ніхто не бачив!
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Почему сразу расстрельные тройки не ввести? По законам карантинного времени...............
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Пора ремонтировать схроны, которые были законсервированы ненадлежащим образом
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людей вернувшихся из за границы должны на браслеты слежения вешать!
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А разве можно вводить комендантский час без введения черезвычайного плолжения?! или как говорится законы у нас до одного места если сильно хочется!!
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Мені теж цікаво яким чином це збираються зробити. З точки зору законодавства це явно злочинне розпорядження буде.
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А какой смысл в "комендантском часе", разве есть научные данные, что он "заразные" в определенное время суток - очередгой дебелизм политикаеов! Есть только смысл в "комендантском месяце", но это пока не реально почти нигде!
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Навіщо чекати до вихідних, негайно вводьте! На вихідних можуть запровадити комендантську годину в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях, - Марцінків - Цензор.НЕТ 3145
І бажано до кінця другого терміну ЗЯбліка..
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Та вже давайте так: на в'їзді до кожного населенного пункту поставте аваківських псів і хай розстрілюють всіх без попередження
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Дебіли! У Києві та Чернівецькій області ситуація складніша.
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Вірус, як терорист підпільник із настанням темряви підкрадається до громадян і хопає їх за... горло!😂😂😂
Ну звідки трапляються такі недолугі чиновники? Це ж клінічний ідіот! Він би хоч іноді дивився, що в світі діється, приміром, в США. Там так обсміяли двох губернаторів, що таку дурню зробили, як комендантська година, що їм тепер не світить і мерство у якомусь говеному містечку на 1000 мешканців.
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Интересно сколько мы еще так будем молча в тряпочку по домам сидеть?
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Це сама дебільна норма, яку застосовують при боротьбі з COVID-19. Логіки в ній не має взагалі.
Місто засипає... Мафія прокидається?
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"КаждИй вЄчЄр вЄчЄр наступаЄт вдруг..."
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Я би її ввела на 2 тижні по всій країні. Літні люди не розуміють загрози, або їх налаштовують правителі обрядів
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