 На вихідних можуть запровадити комендантську годину в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях, - Марцінків

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків за підсумками наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Він розповів, що мерам повідомили про рішення продовжити карантин до початку травня. "Яке це число, не уточнили. Але сказав прем'єр-міністр, що карантин буде продовжено", - повідомив мер.

"Також поінформували, що в трьох областях - Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській - запроваджуються надзвичайні заходи на вихідні дні, щоб розірвати ланцюг зараження. Зокрема розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем'єр-міністром. Деталі, очевидно, знатимемо завтра", - сказав Марцінків.

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