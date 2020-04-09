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Все про:Гримчак (105) суд (6036)

 Суд змінив колишньому заступнику міністра МінТОТ Гримчаку цілодобовий домашній арешт на нічний

Сьогодні, 9 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Так, його цілодобовий домашній арешт змінений на нічний - з 22:00 до 6:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Підозрюваному також продовжено строк дії обов’язків на шістдесят днів - до 12 червня 2020 року включно. Колишній заступник МінТОТ зобов’язаний прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою; утримуватися від спілкування із підозрюваним та свідками; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.

Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого. 30 січня 2019 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187950
 
 
 Топ коментарі
 
у брата Ермака разве не тот же состав преступления ?
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Крокодил нє ловітся, нє сидіт Гримчак, просят, Зєлє моляться, бєз тюрьми нікак. 😁
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У Гримчака нет состава. Будут тянуть до последнего, что бы не мог обжаловать решение.
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у брата Ермака разве не тот же состав преступления ?
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нет, здравствующий.

ведь его же именем прикрывались, сбивая бабки у лохов.
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У Гримчака нет состава. Будут тянуть до последнего, что бы не мог обжаловать решение.
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Крокодил нє ловітся, нє сидіт Гримчак, просят, Зєлє моляться, бєз тюрьми нікак. 😁
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Скоро можно будет опять увидеть его на передаче у Ганапольского. Будет учить всех жизни.
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Не, ну причьом тут Ганопольский?! Покашо, нас всех пытается учить бэнябабломойский! Но бэня так и не понял, шо он-таки может сыграть в *опу! Тобто - в ЗЕРО!!! Суд сменил бывшему замминистра МинВОТ Гримчаку круглосуточный домашний арест на ночной - Цензор.НЕТ 5750
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Всі пенсіонери під домашнім арештом!
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я под таким арестом всю жизнь походу живу, под домашним арестом с 10 вечера до 6 утра...
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Ну и живи себе походу! Суд сменил бывшему замминистра МинВОТ Гримчаку круглосуточный домашний арест на ночной - Цензор.НЕТ 2602 Или Порох к тебе в избу твою урюпенскую вламуецца?!
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это жесть! видео с коррупцией прямой было и этот вася на воле бродит. на ночной сменили пф, а он и без уголовной ответственности всегда дома ночью спал. то бишь по сути его выпустили на волю! получается, что за коррупцию никак не карают никого! Воруй сколько хочешь!!! грабь страну и тебе за это ничего не будет!!! какое гнидство...

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Повесь для начала Ермака, а потом за Грымчака вякай
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Так ведь карантин же. Пусть дома сидит.
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зелёненькие, вы старались, мы всё понимаем, не плачте, ну, нет, так - нет, как Милославский говорил.... такой п*здец не реализовать, у вас не то, што из жопы растут, у вас их вообще нет, я про мозги....
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А дебильные зебанаты все верят, что зелень что то делает не для пиара ))))Да зебобы настолько тупы, что не могут даже дело сфабриковать...
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Суд сменил бывшему замминистра МинВОТ Гримчаку круглосуточный домашний арест на ночной



так оный получил взятки 1 лимон $ уже поделился -
все получили -

и пракуроры и и судии,

а разносили как всегда адвокаты -

такая карусель у них

ахаха


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