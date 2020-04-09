 Кабмін і Нацбанк представили Зеленському перші дві програми кредитної допомоги малому бізнесу під час карантину

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

"Малий бізнес під час карантину страждає найбільше, адже в нього немає такої великої фінансової подушки, як у великого бізнесу. Весь світ розробляє програми підтримки малого та середнього бізнесу. Радий, що за кілька днів вдалося знайти потрібні фінансові інструменти, щоб надати реальну підтримку сектору", – зазначив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що найшвидшою допомогою стане переформатування програми "5-7-9" для її дієвості в карантинних умовах. Зокрема, вона буде значно спрощена і спрямована на рефінансування кредитів, що існують. Друга програма створюється з нуля, нині вона на стадії фіналізації.

Обидві програми передбачатимуть умови збереження бізнесами майже всього фонду оплати праці та кількості найнятих працівників і спрямовані на мінімізацію безробіття та створення умов для швидкого перезапуску економіки після завершення карантину.

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"За допомогою цих програм ми збережемо робочі місця, а також певну частину сплати податків. Хто, як не ми, повинні захистити малих підприємців зараз. І хто, як не малі бізнесмени, утримують нашу економіку", – наголосив президент.

Очільник Кабінету Міністрів повідомив, що впровадження програм почнеться одразу після їхньої фіналізації. Уряд сподівається, що першу підтримку можна буде почати надавати вже найближчим часом. Додатково ведеться робота над програмами для нових підприємців та середнього бізнесу.

Нагадаємо, 6 квітня Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками уряду, НБУ та банківського сектору й ініціював створення нових фінансових інструментів для підтримки малого та середнього бізнесу на час епідемії COVID-19.



