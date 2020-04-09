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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (5026) карантин (2484) кредит (275) НБУ (675) малий бізнес (12) COVID-19 (3374) коронавірус (2033)

 Кабмін і Нацбанк представили Зеленському перші дві програми кредитної допомоги малому бізнесу під час карантину

Уряд та НБУ представили президенту перші програми допомоги малому бізнесу на час епідемії COVID-19 З ініціативи президента України уряд та Національний банк напрацювали перші дві програми швидкої кредитної підтримки малого бізнесу, які представили Главі держави.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави. 

"Малий бізнес під час карантину страждає найбільше, адже в нього немає такої великої фінансової подушки, як у великого бізнесу. Весь світ розробляє програми підтримки малого та середнього бізнесу. Радий, що за кілька днів вдалося знайти потрібні фінансові інструменти, щоб надати реальну підтримку сектору", – зазначив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що найшвидшою допомогою стане переформатування програми "5-7-9" для її дієвості в карантинних умовах. Зокрема, вона буде значно спрощена і спрямована на рефінансування кредитів, що існують. Друга програма створюється з нуля, нині вона на стадії фіналізації.

Обидві програми передбачатимуть умови збереження бізнесами майже всього фонду оплати праці та кількості найнятих працівників і спрямовані на мінімізацію безробіття та створення умов для швидкого перезапуску економіки після завершення карантину.

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"За допомогою цих програм ми збережемо робочі місця, а також певну частину сплати податків. Хто, як не ми, повинні захистити малих підприємців зараз. І хто, як не малі бізнесмени, утримують нашу економіку", – наголосив президент.

Очільник Кабінету Міністрів повідомив, що впровадження програм почнеться одразу після їхньої фіналізації. Уряд сподівається, що першу підтримку можна буде почати надавати вже найближчим часом. Додатково ведеться робота над програмами для нових підприємців та середнього бізнесу.

Нагадаємо, 6 квітня Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками уряду, НБУ та банківського сектору й ініціював створення нових фінансових інструментів для підтримки малого та середнього бізнесу на час епідемії COVID-19.

Кабмін і Нацбанк представили Зеленському перші дві програми кредитної допомоги малому бізнесу під час карантину 01
Кабмін і Нацбанк представили Зеленському перші дві програми кредитної допомоги малому бізнесу під час карантину 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187949
 
 
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Какие кредиты???? Просто налоги отмените, и запретите все проверки долбоебы.....
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Вся суть помощи малому бизнесу - берите кредиты, чтобы заплатить налоги!!! Спасииииибооооо боооооольшое
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83 000 000 000 $ -общий долг Украины перед кредиторами. Из них: ~42 000 000 000 $ - ОВГЗ (внутр. долг) . Напомню преддефолтное сост. - это % долга от ВВП и составляет не более 42%. По расчетам Мин.фина размер гос. долга на начало 2020 г. составил 50% от ВВП. Та мы уже в жопе господа!
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Самый простой способ распилить бабало! РАЗДАТЬ КРЕДИТЫ СВОИМ ПОДСТАВНЫМ ФИРМАМ! За все заплатит бюджет а фирмы потом исчезнут вместе с баблом и вместе с кредитами! Как говорится все просто и даже не надо сложных схем!! А реальный бизнесс хрен получит кредиты и за все заплатит!!
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А есть возможность приостановить деятельность на время карантина ? Ведь по факту экономика в ступоре. Покупателей нет. Клиентов нет . Деятельность не совершается . И просвета нет. Вот уже предлагают карантин до осени. И за что платить этой ************** власти?
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возможность есть но тогда нечего будет пилить! а разве власть для того садится в кресла чтобы помогать Украинцам? она садится туда чтобы пилить!! так что решения которые не предлагают возможности по распилу властей не интересуют!!
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Новая программа кредита ! Окуевший отшельник в печали !
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