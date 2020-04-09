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 Суспільство
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Все про:карантин (2484) Київська область (1188) COVID-19 (3374) коронавірус (2033) Володін Василь (7)

 Карантин може тривати до осені, - в.о. голови Київської ОДА Володін

Якщо люди не дотримуватимуться обмежень через коронавірус, карантин може тривати до осені. На вихідних у Київській області можуть максимально обмежити пересування людей.

Про це заявив на брифінгу в.о. голови Київської ОДА Василь Володін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дотримання суворого карантинного режиму і санітарно-гігієнічних правил - найкраща профілактика захворювання коронавірусом. Також нагадую, що в суботу та неділю в області, швидше за все, буде запроваджено режим максимального обмеження пересування. Прошу в ці дні не виходити з дому. Якщо ви це зробите - то ситуацію утримаємо і почнемо виходити з карантину вже в травні цього року. В іншому випадку - є ризики, що карантин триватиме до осені", - сказав Володін.

На даний момент у Київській області підтверджено 133 випадки коронавірусу. Ще 335 хворих на COVID-19 у Києві.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що про послаблення карантину можна говорити не раніше травня, обмежувальні заходи буде продовжено після 24 квітня.

При цьому заступник глави ОП Кирило Тимошенко допускає ослаблення карантину після 24 квітня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187948
 
 
 Топ коментарі
 
Вообще долбоебы. На что люди жить будут и чем платить за комуналку.
Зе-придурки таки хотят устроить дефолт прикрываясь вирусом
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Яка курва замість дезинфекту розпилила над ОГА наркоту?!
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Какой, нахер, до осени??? Больше половины народу без работы, денег нет, и в отличии от многих других стран, где платят пособия из-за этого, мы только на грибы отсосиновики можем надеяться от властей. Я все понимаю, конечно: карантин, эпидемия, все дела...Но если карантин так затянуть - это приведет только к погромам магазинов и такому разгулу преступности, от которого 90-е покажутся утренником в детском саду
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Фани "кварталу" отримали те що хотіли. "Аби не Порох". Нехай їдять ваЗЕлін.
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Проблема в том, что эту гадость, приходится жрать нам всем, и не фанам "квартала" тоже.
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Бабла не хватит у государства держаться на карантине до сентября. А осенью - вторая волна заразы и продолжение марлезонского балета? И год люди не смогут выйти из дома? А жить за что, уроды? Да вас разъяренный народ ногами вперед вынесет за такой геноцид.
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Какой, нахер, до осени??? Больше половины народу без работы, денег нет, и в отличии от многих других стран, где платят пособия из-за этого, мы только на грибы отсосиновики можем надеяться от властей. Я все понимаю, конечно: карантин, эпидемия, все дела...Но если карантин так затянуть - это приведет только к погромам магазинов и такому разгулу преступности, от которого 90-е покажутся утренником в детском саду
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П**дець якийсь.... Голова Поліції закриває всі ринка в Україні,
І.о. Голови Київської ОДА продовжує карантин на всій території України.
Тре свого мера спитати, може й він щось придумає...
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Люди плохо знают историю. Во времена испанки карантин в некоторых странах продолжался по несколько лет

Главное хорошо продумать карантинные меры. К примеру по людям старше 60 нужно смягчать. Нынешние меры работать не будут. Люди просто не смогут так жить.
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В мене таке враження,що треба всім журналістам та "гаварящім головам" натягти на обличчя не маску,а кляпом зовсім заткнути рота.Залишити право говорити тільки Ляшко з СЕС та Президенту.
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Какого Володи этот Володин?
Александровича или Владимировича?
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Звичайно ! Адже ні на зарплаті,ні на розумових здібностях в.о. Київської ОДА Володіна це ніяк не відіб'ється !
Видно,спільний родич з головою госдуми рф,таки був.
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интересно почему вирусня не жрет граждан тех стран ,в которых карантин и разные там комендатские и черезвычайные не вводили???
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