 15 українців повертаються в Україну зі США, - посольство. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з Вашингтонського міжнародного аеропорту "Даллес" відбули 15 громадян, яких американська авіакосмічна компанія "Нортроп Грумман" за домовленістю з посольством люб'язно погодилася повернути в Україну", - сказано в повідомленні. Українці застрягли в США через карантинні обмеження.

У посольстві уточнили, що компанія "Нортроп Грумман" вже кілька років співпрацює з українським космічним бюро й у квітні планувала відправляти чартер, щоб забрати з України в США українських конструкторів, які допомагають у рамках проєкту зі створення ракети-носія "Антарес", який кожні півроку доставляє вантаж на Міжнародну космічну станцію.

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"Для нас це також чудова нагода нагадати, що програма "Захист", ініційована МЗС України діє. Спеціальний літак мав обмежену кількість місць і забрав тільки тих громадян, які вирушили на програму в посольство України в США і вимагали невідкладної медичної, фінансової чи побутової допомоги", - зазначили українські дипломати.















