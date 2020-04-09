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 Фоторепортаж, За кордоном
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 15 українців повертаються в Україну зі США, - посольство. ФОТОрепортаж

15 українських громадян повертаються в Україну зі США чартерним літаком американської авіакосмічної компанії "Нортроп Грумман".

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з Вашингтонського міжнародного аеропорту "Даллес" відбули 15 громадян, яких американська авіакосмічна компанія "Нортроп Грумман" за домовленістю з посольством люб'язно погодилася повернути в Україну", - сказано в повідомленні. Українці застрягли в США через карантинні обмеження.

У посольстві уточнили, що компанія "Нортроп Грумман" вже кілька років співпрацює з українським космічним бюро й у квітні планувала відправляти чартер, щоб забрати з України в США українських конструкторів, які допомагають у рамках проєкту зі створення ракети-носія "Антарес", який кожні півроку доставляє вантаж на Міжнародну космічну станцію.

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"Для нас це також чудова нагода нагадати, що програма "Захист", ініційована МЗС України діє. Спеціальний літак мав обмежену кількість місць і забрав тільки тих громадян, які вирушили на програму в посольство України в США і вимагали невідкладної медичної, фінансової чи побутової допомоги", - зазначили українські дипломати.

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15 українців повертаються в Україну зі США, - посольство 02
15 українців повертаються в Україну зі США, - посольство 03
15 українців повертаються в Україну зі США, - посольство 04
15 українців повертаються в Україну зі США, - посольство 05
15 українців повертаються в Україну зі США, - посольство 06
15 українців повертаються в Україну зі США, - посольство 07
15 українців повертаються в Україну зі США, - посольство 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187944
 
 
 Топ коментарі
 
Welcome, нам как раз не хватет инфицированных в Николаеве 15 украинцев возвращаются в Украину из США, - посольство - Цензор.НЕТ 2110
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рейс принимает Николаев ?
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Скорее всего, у них там нет медицинской страховки, и, если что, будут платить по несколько тыс. дол. в день.
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Welcome, нам как раз не хватет инфицированных в Николаеве
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Запізно згадали... що вони - українці?
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так поселите их в бруклине.
там еще есть пара свободных коробок от телевизора.
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хотя там есть пара чуваков, которые в коробку не влезут.
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Скорее всего, у них там нет медицинской страховки, и, если что, будут платить по несколько тыс. дол. в день.
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ну тут то страховка їх не спасе точно ...
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схоже, що маленький білявий хлопчик єдиний, хто розуміє в яку халепу вони вляпались
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Предлагаю по 1 человеку на область может кому и повезет, пронесет.
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Это начало конца украинской космонавтики!
В смысле - заканчивается конец и начинается начало.
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а можна я на місце когось з них туди полечу?? якщо вже місця позвільнялись
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Охренеть... Если Вы помните,недавно был очередной двенадцатый,турнир среди ветеранов мира,в столице козлостана. Все предыдущие одиннадцать турниров "выиграли" рассеяне,а на этот раз ветераны мира заупрямились и не захотели сдать финальный матч с козлами.Причем один из самых активных был John Arne Riise бывший игрок Ливерпуля,который в знак протеста увел команду ветеранов мира с поля.Потом вернулись,но они так и не сдали матч и сборная игроков мира выиграли этот финал. Вот. А сегодня ночью Ризе,взял свою дочку,чтобы отвезти ее домой,и по дороге попал в автокатастрофу (что то помешало ему на дороге) и оба находятся в больнице. Правда офигенное совпадение?
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'Немецкая волна' выпустила сюжет о том, что приехавшие сюда из зарубежа граждане хотят вернуться назад. Бояться что денег не будет у них. На что они надеялись? Чтт тут дешевле covid-19 пересидеть?
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