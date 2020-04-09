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 Мережі супермаркетів знизять торгову націнку на продукти або повністю відмовляться від неї, - голова Київського тервідділення АМКУ Хмельницький

У виконання рекомендацій АМКУ найбільші торгівельні мережі знижують націнку на продукти першої необхідності

Про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, інформує Цензор.НЕТ.

Так, знизити націнку на продукти першої необхідності погодились мережі NOVUS, Ашан, METRO, Сільпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт. Водночас деякі з перерахованих мереж взагалі погодилися прибрати торгову націнку на товари.

"Йдеться про окремі позиції по таких товарах як борошно, буряк, капуста, картопля, морква, різні крупи (зокрема гречка), цибуля, цукор, олія, макаронні вироби, молоко та яйця", - повідомив Хмельницький.

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Відповідні рекомендації знизити торгову націнку АМКУ цих мереж супермаркетів 8 квітня у відповідь на стрімке подорожчання продуктів після запровадження карантину.

"Що стосується розслідування справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій щодо одночасного підняття цін на продукти першої необхідності в Києві та області, то воно триває, проводиться аналіз отриманої інформації і вже є певні напрацювання", - додав глава київського відділення АМКУ.

Зокрема, Антимонопольний комітет опитує постачальників продуктів (їх близько 40) про завищення цін. Результати розслідування планують отримати вже у травні 2020 року.

Мережі супермаркетів знизять торгову націнку на продукти або повністю відмовляться від неї, - голова Київського тервідділення АМКУ Хмельницький 01
Мережі супермаркетів знизять торгову націнку на продукти або повністю відмовляться від неї, - голова Київського тервідділення АМКУ Хмельницький 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187942
 
 
 Топ коментарі
 
ЗП буде антимонопольний платити працівникам, якщо націнка 0? Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий - Цензор.НЕТ 3057
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Имбирь уже смотрит на биткоин как на гавно Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий - Цензор.НЕТ 4242
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ЗП буде антимонопольний платити працівникам, якщо націнка 0?
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перечислена дюжина базовых товаров на которые не будет наценки, ну допустим будет сотня, если учесть что яйца могут быть разных брендов и т.п. В типичном супермаркете на западе около 5000 разных товаров в одном торговом зале (не уверен сколько в Украине), т.е. даже если со 100 не брать наценку, все равно можно заработать. Конечно суперы на этом что то потеряют, но сейчас многие бизнесы просто закрыты, и им никто ничего не компенсирует.
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зелибобы любят пиариться за чужой счет
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А с чего ржать то? Деньги печатать не собираются, чтобы покрыть дефицит бюджета. Так что девальвация гривне пока не грозит. А картинка обычный говновброс коих сейчас

предостаточно.
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В том то и дело, что они всё время собираются, потреплются и ничего не делают кроме пакостей.
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достаточно наценку понизить, так на необходимое содержание бизнеса
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Ну так отлично! В пик закупок взвинтили. Получили сверхприбыль, а теперь, когда уже и денег у людей нет на покупки еды можно и папуститься........ уроды..... это уже мородерство или еще нет?
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Брехня. На приклад- цибуля-18-20 грн, часник -150-180 грн, лимон - за 100грн.
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Имбирь уже смотрит на биткоин как на гавно Сети супермаркетов снизят торговую наценку на продукты либо полностью откажутся от нее, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий - Цензор.НЕТ 4242
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лимон і імбірь фуфло... заварюйте в термосі шипшину з сухофруктами. напій бімба
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значить выжмут ее из поставщиков. без хлеба с маслом себя не оставят.
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А может сначала надо трухнуть тех, у кого эти сети закупаются, именно там подняли цены или там нельзя, это олигархи и депутаты высшего эшелона? Хотя, о чем я, будут писать, что все снижено, что убрали наценку, но цены будут, как и сейчас каждый день подниматься, дурной труд печатать брехунов политиков каждый день.
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а от торговой наценки на маски и антисептики тоже откажутся ?
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Кто там снизит не смешите народ власть моральных уродов.
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Это новый вид разводки, типа теперь они будут "убыточны" и не только не будут платить налоги, а еще требовать "компенсации". На самом деле их реальные доходы сидят в дутой закупочной "стоимости товара", а "надбавка" то для официальной бухотчетности и имлисления налоговм(это помимо того, что у них еще и "левак" есть!
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Значит скоро будет голод. Помню, что зеленая шваль тоже начала тявкать, что голода не будет. Вот ща эта тупая шобла полезет в реализацию продуктов и создадут дефицит продуктов.
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Не заметил повышения цен, так что и понижение вряд-ли замечу. Видимо моя потребительская корзина приступам паники на рынке не подвержена.
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я тоже пока не заметил, но я помню 90-е и знаю, что всё может измениться в одно мгновение. Просто в одно утро ты проснёшься, а денег - нет.
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ничему не учит история. Нельзя ценам приказывать, у цен есть механизмы ценообразования. Торговую наценку отменили? Отлично, значит теперь не будет чем платить зарплату продаванам в торговых сетях. Дадите подачку из бюджета продаванам? Откуда, в бюджете ведь дыра с грудня? Получим дешевеющую гривну. Возьмёте кредит? Кредит надо будет потом возвращать. Продадите землю? Будете потом её арендовать. Ну и т.д.
Рынок - это такая самобалансирующаяся формула, в которую допускать трускавецких нельзя, они в школе плохо учились. Фотографы, домохозяйки и тамады с математикой не дружат.

Если украинцы опять хотят назад в плановую экономику, говорите об этом сразу, чтобы я успел вовремя смыться, до закрытия границ и открытия гулага в очередном совке.
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Наценку не на все отменяют, а на некоторые товары социальной группы. Эти товары закуплены накануне у оптовиков по завышенным ценам. Теперь их распродадут, а на следующем завозе поставщикам придется "попуститься" с ценами, если те хотят выжить. Только и всего.
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А ви сумніваєтеся що хочуть ? Та всі 73% какую срану посеряли ... От взяти би все і поділити ... І тд і тп ...
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є маленька така надія що більшість з тих коментарів - то тупі боти з кацапстану, що не впливають на політичний процес; але надія, дійсно, малесенька...
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Снизят наценку?
Значит снизятся и налоги. Т.е. Цена должна упасть минимум в два раза!
А бюджет будет дефицитным на 50%.

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Колись були розслідування АМКУ щодо схем узгоджених накруток в мережах маркетів, закінчилось все пшиком... Головне не націнка, яку вони податковій показують, а яка на фірми-прокладки виводиться.
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