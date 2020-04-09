 Мережі супермаркетів знизять торгову націнку на продукти або повністю відмовляться від неї, - глава Київського тервідділення АМКУ Хмельницький

Про це повідомив глава Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, інформує Цензор.НЕТ.

Так, знизити націнку на продукти першої необхідності погодились мережі NOVUS, Ашан, METRO, Сільпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт. Водночас деякі з перерахованих мереж взагалі погодилися прибрати торгову націнку на товари.

"Йдеться про окремі позиції по таких товарах як борошно, буряк, капуста, картопля, морква, різні крупи (зокрема гречка), цибуля, цукор, олія, макаронні вироби, молоко та яйця", - повідомив Хмельницький.

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Відповідні рекомендації знизити торгову націнку АМКУ цих мереж супермаркетів 8 квітня у відповідь на стрімке подорожчання продуктів після запровадження карантину.

"Що стосується розслідування справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій щодо одночасного підняття цін на продукти першої необхідності в Києві та області, то воно триває, проводиться аналіз отриманої інформації і вже є певні напрацювання", - додав глава київського відділення АМКУ.

Зокрема, Антимонопольний комітет опитує постачальників продуктів (їх близько 40) про завищення цін. Результати розслідування планують отримати вже у травні 2020 року.



