 Портнов розпочав війну проти генпрокурора Венедіктової: "Будемо наполягати на врученні їй підозри та обвинувального акта"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Портнова.
У повідомленні зазначається: "Друзі, інформую, що ми почали документувати всі протиправні дії Ірини Венедіктової під час проведення конкурсів у ДБР. Усі незаконні маніпуляції відбулися в цьому відомстві в грудні-січні. Після її відставки з поста Генерального прокурора будемо наполягати на врученні їй за цими епізодами підозри та обвинувального акта".
А гадючина ще й на неї сича-а-ала...
(с) українська народна пісня, так би мовити...
1. Это спектакль для лохов, чтоб продемонстрировать, что Венедиктова якобы не зависит от Портнова. .
2. Этот урод постоянно говорит "мы подаем", "мы расследуем" и т.д. Кто такие "мы", интересно? Это рыги со слугами? Или рыги с кацапами? Или все вместе? Что это за портновская инициативная группа по уничтожению всего украинского?
дєвочкі хуженєбудєт,
вам сєріалафф ні нада?..
Ассоль@Te63xZJiz2xG8Vl
SOS
Людоньки, допоможіть! Порадьте!
Полтавська обл., Полтавський р-он, відбувається рейдерське захоплення с-г господарства ДП "ДГ Степне"!!! Господарство паралізоване, люди замість посівної стоять блок постами, захищають село!
Максимальний розголос на ТБ! ХТО може !
Аndrew Ulman@8ZsJbQpWPX9bWFH 3 ч
Як на ДП може бути " рейдерске захоплення"?!.., той, за кого ви проголосували, просто змінив директора. До чого тут ті соплі, і безпідставні звинувачення?..
Шо хтіли то Маєте...все Законно...Жрітє...
Ассоль@Te63xZJiz2xG8Vl 3 ч
Оооо...Так ви в курсі?! Але ж попереднім директором контракт на 5 років,ще й року не пройшло.Наказів з НААН офіційних не було,тільки в Регеди у смартфоні.Держава,блін,у смартфоні!
Аndrew Ulman@8ZsJbQpWPX9bWFH 3 ч
Контракт це херня зараз...
форс мажор, тому і прийшли.., а якщо Наказу нема.., нехай їдуть нахй..
Dzyadzya Vanja 25%©@DzyadzyaVanja 4 ч
Державне підприємство Дослідне господарство. Держава змінила директора. Яке рейдерство? Це послідовна державна політика. Що вибрали, то і маємо.
Або що може українофоб Авакян цього не велить своїм нібито патріотам націоналістам але дуже сильно схожим на тітушек за замовленням виходить ворогів України..
Серьезно, обоим пеньковый галстук за счет налогоплательщиков.
Успіхів їм!