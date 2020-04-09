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 Політика України, Події
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Все про:Портнов (199) Венедіктова (105)

 Портнов розпочав війну проти генпрокурора Венедіктової: "Будемо наполягати на врученні їй підозри та обвинувального акта"

Заступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов заявив, що "розпочинає війну" проти Генпрокурора Венедіктової.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Портнова.

У повідомленні зазначається: "Друзі, інформую, що ми почали документувати всі протиправні дії Ірини Венедіктової під час проведення конкурсів у ДБР. Усі незаконні маніпуляції відбулися в цьому відомстві в грудні-січні. Після її відставки з поста Генерального прокурора будемо наполягати на врученні їй за цими епізодами підозри та обвинувального акта".

Читайте також: Портнов: "Повідомляємо генпрокурору, що з підозри слідчому часів Майдану нічого не вийде, це дурна х##ня"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187940
 
   
 Топ коментарі
 
Я хренею с этого зверинца Портнов начал войну против генпрокурора Венедиктовой: "Будем настаивать на вручении ей подозрения и обвинительного акта" - Цензор.НЕТ 7014
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Надо Портнова парковать на НАРЫ ,пока опять не сбежал ... Портнов начал войну против генпрокурора Венедиктовой: "Будем настаивать на вручении ей подозрения и обвинительного акта" - Цензор.НЕТ 4546
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Чому після відставки? Генпрокурор не Президент, вона ніякого імунітету не має! Трохи змінений порядок притягнення, але то дрібниці.
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Якщо венедіктова зможе запроторити цю качапську гниду на нари,то тоді я,мабудь,все таки зміню свою думку про неї...
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Своего начальника - и на нары? Это спектакль, не верьте...
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портянка ее любовник, так что нам приходится их лУбовные игрища наблюдать..
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Да не, он гей-членосос, причем пассивный, многим луганчанам об этом давно хорошо известно.
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Як же добре,що ви всі тут не ребьонкі, а видні та фахові політологи,публіцисти,економісти,і т.д. Ну просто душа радується...
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Ваньо, бєнядіктова - то є ВАШ ПРІГОВОР! Портнов розпочав війну проти генпрокурора Венедіктової: "Будемо наполягати на врученні їй підозри та обвинувального акта" - Цензор.НЕТ 7739 Портнов розпочав війну проти генпрокурора Венедіктової: "Будемо наполягати на врученні їй підозри та обвинувального акта" - Цензор.НЕТ 3860 Портнов розпочав війну проти генпрокурора Венедіктової: "Будемо наполягати на врученні їй підозри та обвинувального акта" - Цензор.НЕТ 3391 А ми улибаємся та машем! Портнов розпочав війну проти генпрокурора Венедіктової: "Будемо наполягати на врученні їй підозри та обвинувального акта" - Цензор.НЕТ 3391
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Ну так і маши далі собі далі. А ще можеш і на роялі разом з харантом зіграти.З улибкой на ліце...
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Ой що гадюку та жабунька коха-а-ала,
А гадючина ще й на неї сича-а-ала...

(с) українська народна пісня, так би мовити...
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Лять, почему нормальные люди должны наблюдать эти ролевые игры...
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По этому поводу есть две мысли:
1. Это спектакль для лохов, чтоб продемонстрировать, что Венедиктова якобы не зависит от Портнова. .
2. Этот урод постоянно говорит "мы подаем", "мы расследуем" и т.д. Кто такие "мы", интересно? Это рыги со слугами? Или рыги с кацапами? Или все вместе? Что это за портновская инициативная группа по уничтожению всего украинского?
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Сейчас здесь начнется массовое раздвоение личностей!
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Эх, поменять бы Венедиктову на Сакварелидзе. Вот бы Портнов тогда обрадовался...
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тока хотел сказать а тут уже до меня написали, типа вот какая она мАлАдец
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Ну як вам цирк? Вони усіх нас вважають за нєдаумкофф? Всіх не всіх, а 73 відсотки. Це їхні улюбленці. Й це для них шоу.
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Портнов должен сидеть в тюрьме за гос измену! есть пленки с Глазьевым, на которых четко виден состав преступления - статьи 111. гос измена! карается на 15 лет тюрьмы! Портнова на нары гниду!!!
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дєвочкі хуженєбудєт,
вам сєріалафф ні нада?..

Ассоль@Te63xZJiz2xG8Vl





SOS
Людоньки, допоможіть! Порадьте!
Полтавська обл., Полтавський р-он, відбувається рейдерське захоплення с-г господарства ДП "ДГ Степне"!!! Господарство паралізоване, люди замість посівної стоять блок постами, захищають село!
Максимальний розголос на ТБ! ХТО може !



Аndrew Ulman@8ZsJbQpWPX9bWFH 3 ч

Як на ДП може бути " рейдерске захоплення"?!.., той, за кого ви проголосували, просто змінив директора. До чого тут ті соплі, і безпідставні звинувачення?..
Шо хтіли то Маєте...все Законно...Жрітє...



Ассоль@Te63xZJiz2xG8Vl 3 ч

Оооо...Так ви в курсі?! Але ж попереднім директором контракт на 5 років,ще й року не пройшло.Наказів з НААН офіційних не було,тільки в Регеди у смартфоні.Держава,блін,у смартфоні!



Аndrew Ulman@8ZsJbQpWPX9bWFH 3 ч

Контракт це херня зараз...
форс мажор, тому і прийшли.., а якщо Наказу нема.., нехай їдуть нахй..








Dzyadzya Vanja 25%©@DzyadzyaVanja 4 ч

Державне підприємство Дослідне господарство. Держава змінила директора. Яке рейдерство? Це послідовна державна політика. Що вибрали, то і маємо.
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Хіба тільки він? Зараз набіжать звідусіль та будуть лайно лити,аби відволікати від нагальних справ!
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а які нагальні справи? цілувати в дупу Зе з Разумковим? нехай займається високопосадовцями а не рехформи рехформує
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Грибов,греби на свою московію!Тільки ви вічно всім незадоволені в Україні!
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Как - то "нетрадиционно" он начал... А пригрозить тарарахнуть ее в рабочий рот!? А прочие.... излишества!?
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Винокдитова біс з нею вона недалеко відкаталась від Портняги лютого ворога України. Але куди поділися наші хоробрі яскраві українські націоналісти, загони нац- дружин? І що вони і далі продовжують переслідувати "Свинарчука" ? Але кремлівський холуй найлютіший ворог України Портняга незрівнянний з "Свинарчуком " він несамовито розперезався і повністю безкарно своїми злочинними діями просто знищує територіальну цілісність і суверенітет Української держави. Добре видно що вже треба терміново притому жорстко брати за продажну шкуру цього проклятого зрадника кремлівського яничара Портнягу ...
Або що може українофоб Авакян цього не велить своїм нібито патріотам націоналістам але дуже сильно схожим на тітушек за замовленням виходить ворогів України..
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що ви пропонуєте робити націоналістам?морду бити портнову?А ви за них голосували?
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Да, бить морду портнову , потому что без этого за них никогда не проголосуют
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А ты зайди на наш офф сайт, и посмотри чем мы заняты, не хочешь в отряд волонтеров записаться и старикам харчи возить? Реквизиты на сайте.
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Дворняга, сбежавший с цепи зэка-шапкокрада, не адекватно на всех бросается, и до сих пор его никто не проверил на бешенство, а зря, симптомы очевидные.
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Скоро Янукович приїде і буде Зеленського повчати п а може й президентство відсудить в печерному суді
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пОРТНОВ окуел от безнаказанности. Если Венедиктова не полный лузер в юриспруденции, она должна найти "номер" против этого зарвавшегося негодяя и посадить его. Или в крайнем случае, заткнуть ему пасть.
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тётенька попала... будет работать по закону или сядет за "понятия"
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Ото ещё бог войны Портнов. Дай ему кто нибудь водяной пистолет.
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Суть вопроса: Портнов начал юридическое оспаривание назначений Венедиктовой в ее бытность и.о. главы ГБР. В этой должности она вопреки закону назначила заместителей ГБР. Кроме того - это удар по Зеленскому, который вопреки закону назначил и.о. Венедиктову. Так что тут вопрос не такой однозначный. Но не то, что написано выше.
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А що Вас дивує? Добру людину 3,14дарасом не назвуть.
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Вечная война говна с мочой.
Серьезно, обоим пеньковый галстук за счет налогоплательщиков.
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хоспаді, забери їх усіх коронавірус нахрін....
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Наша "иліта" зайнялася улюбленою справою - взаємопожиранням.
Успіхів їм!
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оба на, а шо ж не так, одна рыговская тварюка другой рыговской тварюке чем-то не угодила? неужели горшки побили?
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Это Портнов по просьбе самой Венедиктовой на неё гавкает. Чтобы отвести подозрения о тесном сотрудничестве, которое было, есть и будет.
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Схема прикрытия. генпрокурор=портянка.
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А чого ж це пан ПортКов так лагідно...без гениталій у роті...без статевих актів, відносно Генпрокурора - мабуть точно кажуть - сси....ло...тіки з слабкими може себе вести, як скотина,...а тут навіть ні слова кривого....після відставки
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