 Портнов розпочав війну проти генпрокурора Венедіктової: "Будемо наполягати на врученні їй підозри та обвинувального акта"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Портнова.

У повідомленні зазначається: "Друзі, інформую, що ми почали документувати всі протиправні дії Ірини Венедіктової під час проведення конкурсів у ДБР. Усі незаконні маніпуляції відбулися в цьому відомстві в грудні-січні. Після її відставки з поста Генерального прокурора будемо наполягати на врученні їй за цими епізодами підозри та обвинувального акта".

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