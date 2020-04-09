 Не більше 10 осіб, і всі в масках, - Мінкультури опублікувало рекомендації щодо великодніх богослужінь

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

Мінкультури просить священнослужителів максимально дотримуватися офіційно введених урядом України правил щодо карантину.

"У храмах, відповідно до затверджених Урядом рекомендацій, не може перебувати більше ніж 10 осіб: священнослужителів, які здійснюють священнодійство, та членів кліру та притчу, без яких це служіння не може відбутися", - сказано в повідомленні.

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Всіх присутніх у храмі просять надягати маски і дотримуватися дистанції один від одного, виходячи з того, що на одну людину має припадати не менше 5 квадратних метрів храму.

Освячення пасок в Мінкульті пропонують організувати в пекарнях або магазинах. У сільській місцевості священникам пропонується робити це окремо в кожному дворі, при цьому господарі повинні перебувати за 1,5-2 метри від священнослужителя.