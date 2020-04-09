EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  1086  25
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2484) Міністерство культури (188) Великдень (106) COVID-19 (3374) коронавірус (2033)

 Не більше 10 осіб, і всі в масках, - Мінкультури опублікувало рекомендації щодо великодніх богослужінь

Міністерство культури і інформаційної політики України оприлюднило рекомендації щодо великодніх богослужінь у період карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

Мінкультури просить священнослужителів максимально дотримуватися офіційно введених урядом України правил щодо карантину.

"У храмах, відповідно до затверджених Урядом рекомендацій, не може перебувати більше ніж 10 осіб: священнослужителів, які здійснюють священнодійство, та членів кліру та притчу, без яких це служіння не може відбутися", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: Глава УГКЦ Святослав звільнив вірян від сповіді і причастя, а також закликав не приносити великодні кошики на освячення. ВIДЕО

Всіх присутніх у храмі просять надягати маски і дотримуватися дистанції один від одного, виходячи з того, що на одну людину має припадати не менше 5 квадратних метрів храму.

Освячення пасок в Мінкульті пропонують організувати в пекарнях або магазинах. У сільській місцевості священникам пропонується робити це окремо в кожному дворі, при цьому господарі повинні перебувати за 1,5-2 метри від священнослужителя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187939
 
 
 Топ коментарі
 
Я не очень понимаю: Предприятие закрыть на карантин - это на раз, а попов от кормушки оттащить у зели как-то не получается.
 показати весь коментар
 
А в нашій країні попи що- каста недоторканих? Їх що, не гребьйот постанова Кабміну про карантин? А то маршрутки всі повідміняли, підприємства позакривали, тіпа карантин,більше двох по вулиці ходити не можна,в парках гуляти не можна,а попам- як з гуся вода. А для особливо упоротих нехай по телевізору проповіді читають.
 показати весь коментар
 
Це- те саме, що записати - Що групове згвалтування не є злочитном, якщо згвалтували не більше чотирьох і всі гвалтівники були в ган...нах
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я не очень понимаю: Предприятие закрыть на карантин - это на раз, а попов от кормушки оттащить у зели как-то не получается.
 показати весь коментар
 
 
Пане , то не кормушка, а велике християнське свято. Якщо Ви невіруючий, то це Ваші проблеми.
 показати весь коментар
 
 
Вот те на. И в чём же конкретно моя проблема?
 показати весь коментар
 
 
Ваша проблема в том, что попов кормить не хотите. Многие не понимают, что попы и вера в Бога не одно и то же.
 показати весь коментар
 
Интересный ответ. А если начну попов кормить, проблема исчезнет?
 показати весь коментар
 
богослужений\\\\\\\\\\\

если что, "бог" - это профессия.
так шо веруны - х.з. какому именно богу камлают. мантры то.
и это реально, сожгут меня еще за это Не больше 10 человек, и все в масках, - Минкультуры опубликовало рекомендации по пасхальным богослужениям - Цензор.НЕТ 8446
 показати весь коментар
 
 
Да кому ты надо, озабоченный. Сам себя по пьяни не сожги.
 показати весь коментар
 
 
Якщо введені карантинні заходи - то скрізь і без вибірковості, молитись можна і вдома.
 показати весь коментар
 
 
Оля , есть понятие свободы совести. Твоя свобода совести велит тебе дома молиться, но не должна указывать, где молиться мне. Это решает моя свобода совести.
 показати весь коментар
 
 
ну коли косить чума, то можна трішки притримати свої свободи при собі і пересидіти дома ради свого ближнього
 показати весь коментар
 
 
Пошла со своей совестью в жопу .Молись где хочешь .Заразу не разноси .Сектанка .
 показати весь коментар
 
 
Може на тебе вже й не можна протокола на 17К виписувать? Ти диви держава в державі.
 показати весь коментар
 
 
Це- те саме, що записати - Що групове згвалтування не є злочитном, якщо згвалтували не більше чотирьох і всі гвалтівники були в ган...нах
 показати весь коментар
 
 
А каким боком Министерство культуры и информационной политики относится к религии ? Охренели совсем? Ваша вотчина -- Сваты и 95-й квартал.Источник: https://censor.net.ua/n3187939
 показати весь коментар
 
 
Ложила кацапская секта и на рекомендации и на народ и на Украину .
 показати весь коментар
 
 
В цій ситуації тепер все якраз залежить від народу.Хто хоче пошукати коронавірус - будь ласка,неси паску святити туди,де народу побільше.Але пам"ятай,що лікувати тебе нічим-вакцини немає.
 показати весь коментар
 
Помним. Чем лечить - знаем. Никому не скажем, потому что минздрав конкурентов не любит. Потому пасочку святить не боимся. )))
 показати весь коментар
 
А в нашій країні попи що- каста недоторканих? Їх що, не гребьйот постанова Кабміну про карантин? А то маршрутки всі повідміняли, підприємства позакривали, тіпа карантин,більше двох по вулиці ходити не можна,в парках гуляти не можна,а попам- як з гуся вода. А для особливо упоротих нехай по телевізору проповіді читають.
 показати весь коментар
 
 
вообще-то толпа хорошо управляется. но не в этом случае. все рекомендации здесь просто до лампочки.
 показати весь коментар
 
 
В нашей церкви просто перегородят двор лавочками, чтобы верующие не смогли попасть в храм. Все будет происходить на улице, на свежем воздухе. По уставу, разрешается Пасху святить в субботу для тех, кто не может стоять Пасхальное Богослужение. Пришедшим пасочки посвятят, и они разойдутся по домам. Ночью в храме будет батюшка и пара певчих служить Литургию. По завершению, в два часа ночи, людей почти нет.Они подходят ближе к утру. Самое главное, не собирать толпу. Собралось с десяток прихожан - сразу освятить им пасочки, и они уходят домой. Толпы не будет. Проверено многолетней практикой..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору