 Багатонаціональні навчання в Україні перенесено через пандемію Covid-19, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в повідомленні, йдеться про заходи, передбачені Указом Президента України від 04.02.2020 № 34/2020 "Про План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та їх участі в багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2020 рік і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях",

Також перенесено на невизначений термін ротації національного персоналу, які виконують завдання у складі міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки.

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Водночас, заходи підготовки для проведення ротацій національного контингенту в Косово, Республіка Сербія та 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго залишаються без змін.

Разом із тим, опрацьовується питання повернення в Україну 8 військовослужбовців й одного мінно-пошукового собаки ЗС України, які виконують завдання у складі Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан.

"Варто зазначити, що підготовка особового складу Збройних Сил України на території України продовжується із дотриманням вимог МОЗ України та рекомендацій Командування Медичних сил Збройних Сил України щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції у військових частинах ЗСУ", - йдеться в повідомленні.



