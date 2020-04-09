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 Політика України
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Все про:банки (401) Бондар (22) ВР (7437) поправки (37) Железняк Ярослав (22) Поляков_Антон (27)

 Правки різних нардепів до "антиколомойського" законопроєкту мають однакову структуру, оформлення та шрифти: магія синхронізації, - нардеп "Голосу" Железняк. ДОКУМЕНТ

Поправки народних депутатів до "антиколомойського" законопроєкту мають подібну структуру, оформлення і навіть шрифти.

Про це повідомив у Facebook перший заступник глави податкового комітету ВР Ярослав Железняк ("Голос"), передає Цензор.НЕТ.

"Як перший заступник Комітету, офіційно звернувся до Секретаріату з проханням надати мені правки колег до законопроекта 2571-д (закон про банки). Хочу заздалегідь вивчити позицію і підготуватися до розгляду у другому читанні. І тут випадково звернув увагу на те, на скільки схоже оформлення правок не тільки у різних колег навіть з різних фракцій, які подали найбільшу кількість правок. Я звичайно вірю в те, що можуть бути такі співпадіння, але так щоб і оформлення (воно не регламентується) і шрифти і структура викладення.... магія синхронізації, не менше))) Як пруф додаю скрин початку правок від колег. Для відкритості нашої роботи викладаю 5 пакетів правок (Поляков; Бондар; Демченко; Чорний; Дунда) за цим посиланням, думаю у всіх бажаючих буде можливість їх проаналізувати самостійно", - розповів нардеп.

"Взагалі більшість правок, на мою суб’єктивну думку, мають суто технічний характер, але звичайно кожен депутат має право на них. Ось видно що правки готувалися в тому числі на перше квітня. Поки найкласніша правка: замінити довгу назву на просту – Закон України "Антиколомойський". Особисто буду голосувати за цю правку "За", - додав Железняк.

Правки різних нардепів до антиколомойського законопроєкту мають однакову структуру, оформлення та шрифти: магія синхронізації, - нардеп Голосу Железняк 01
Правки різних нардепів до антиколомойського законопроєкту мають однакову структуру, оформлення та шрифти: магія синхронізації, - нардеп Голосу Железняк 02
Правки різних нардепів до антиколомойського законопроєкту мають однакову структуру, оформлення та шрифти: магія синхронізації, - нардеп Голосу Железняк 03
Правки різних нардепів до антиколомойського законопроєкту мають однакову структуру, оформлення та шрифти: магія синхронізації, - нардеп Голосу Железняк 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187932
 
 
 Топ коментарі
 
Вся магия заключается в том, что правки пишут люди Коломойского, а депутаты - это его куколки. Удивляет, что эти куколки работают на преступника, на которого в США выписан ордер на арест. Вот в чем загадка нашей власти.) Но сколько веревочке не виться..., а США - не лохи и они быстро справляются и не с такими продажными куколками.
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один бешенный принтер)))
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та и так ясно коломой раздал всем что вносить вместе с конвертами... и почему ни одна венедиктова не возбудилась
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Вся магия заключается в том, что правки пишут люди Коломойского, а депутаты - это его куколки. Удивляет, что эти куколки работают на преступника, на которого в США выписан ордер на арест. Вот в чем загадка нашей власти.) Но сколько веревочке не виться..., а США - не лохи и они быстро справляются и не с такими продажными куколками.
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а в нашей стране таких куколок выбирают президентами, шоб только не Порошенко.

Зачем ты его куколку выбрала президентом ?

И тот, кому ты ответила.
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Никакой загадки здесь нет - налицо просто патологическая неспособность к государственному мышлению. Встроиться в чужую систему - всегда пожалуйста, построить свою - никогда.
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зелебобики16000 раз Правки разных нардепов к "антиКоломойскому" законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1136 слова местами поменяли
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та и так ясно коломой раздал всем что вносить вместе с конвертами... и почему ни одна венедиктова не возбудилась
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её возбуждают только настоящие мужчины: Порошенко, Стерненко...
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порох ту БЕНЕдиктову порвёт ))) как погнул трубу рябокепку)))
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Их руки водила рука одного бога - Бенециона Воплащения Золотого Тельца!
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16 000 поправок содержат 16 200 слов....Уникальное стадо идиотов
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не бреши ...вони стільки слів не знають ...максимум пятдесят й то тридцять на фене
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Знают и Феньку и рюсскае наречие по ней...,в Украiнi феньки нема зовсiм... Правки разных нардепов к "антиКоломойскому" законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2401
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100500 констатація.
А, може пора вже почати мову, як вирішити це питання, свідомого технічного блокування роботи Ради?
Чи це буде, як безкінечні дебати, з кремлівськими шістками в Раді по газовим угодам 2008-2014 років з «Газпромом»: «В етом дакумєньтє, букву нільзя памєнять !!!», пам'ятаєте?

А Вітренко і Коболєв, 2014-2019, поміняли.
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а хто буде визначати свідоме чи несвідоме ...шахраї які змінюють закони після голосування але перед підписанням Умніковим ?
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Так, як визначили з «Газпромом».
Хай Умніков, проконсультується з Парубієм. А Зєлєнський з Порошенком.
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і шо ...у зраді проблема ...як роздали "слугам" ноутбуки так і друкують всі одним шрифтом ... а "правки" схожі тому що у людей душа за теж саме "болить" ...і оформляють однаково бо існує порядок складання та оформлення документів ...у "трускавці" потрібно було вчитися а не спати на "парах"
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Как-то мне понадобилось зарегистрировать очень много почтовых ящиков. Я написал программу... Естественно выдуманные Ф.И.О и др. был похожи. Программа писала и логи регистрации в почте. Они был оЧЧень похожи... Здесь - то же самое.
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Страна победившей диджитализации: нейросеть клепает поправки к антиколомойскому закону в промышленных масштабах.
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Это вам не что либо как,а как либо что...
Голохвастов.МихайлоСтарицький.За двома зайцями.
Потеряете обох зайцев,идиоты... Правки разных нардепов к "антиКоломойскому" законопроекту имеют одинаковую структуру, оформление и шрифты: магия синхронизации, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 7914
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- Чем отличается проститутка от политика?
- Проститутка не врёт...
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Ну, ще й у розмірах сумми...
Так щоб зразу насосать на дачу...
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ботоферма в ВРаде содержится на монеты и украинского народа и на монеты того,кто тоже свои монеты в этого народа подогнал , теперь же и ботоформерма и хозяин решили еще раз обобрать народ на дефолте...
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Та по відношенню з конвертами Бєні, то таке...На кофе хіба, ті монєти...
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Слово ПОТОП,и туда и назад одинаково...,коронвирус мозга не подлежит исследованию как и мозг...,потому что вещество серое на базаре не продают даже за миллион долларов...
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Вот интересно,беня себе сраку еще подтирает или полностью эту функцию на себя взяли языки зебильных депутатов?
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Поляков это слесарь со средним образованием, который называл себя "антикоррупционером", они все там такое говно, начиная от шабуньки и заканчивая лещенко..
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на это, между прочим, можно и пару статей из УК подобрать..... было бы желание......
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Значит нужно открывать дело на депутатов, которые подали схожие правки
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Вы еще в свойства документа гляньте. Там, скорее всего, с одного компьютера рассылали.
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