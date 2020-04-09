 Правки різних нардепів до "антиколомойського" законопроєкту мають однакову структуру, оформлення та шрифти: магія синхронізації, - нардеп "Голосу" Железняк. ДОКУМЕНТ

Про це повідомив у Facebook перший заступник глави податкового комітету ВР Ярослав Железняк ("Голос"), передає Цензор.НЕТ.
"Як перший заступник Комітету, офіційно звернувся до Секретаріату з проханням надати мені правки колег до законопроекта 2571-д (закон про банки). Хочу заздалегідь вивчити позицію і підготуватися до розгляду у другому читанні. І тут випадково звернув увагу на те, на скільки схоже оформлення правок не тільки у різних колег навіть з різних фракцій, які подали найбільшу кількість правок. Я звичайно вірю в те, що можуть бути такі співпадіння, але так щоб і оформлення (воно не регламентується) і шрифти і структура викладення.... магія синхронізації, не менше))) Як пруф додаю скрин початку правок від колег. Для відкритості нашої роботи викладаю 5 пакетів правок (Поляков; Бондар; Демченко; Чорний; Дунда) за цим посиланням, думаю у всіх бажаючих буде можливість їх проаналізувати самостійно", - розповів нардеп.
"Взагалі більшість правок, на мою суб’єктивну думку, мають суто технічний характер, але звичайно кожен депутат має право на них. Ось видно що правки готувалися в тому числі на перше квітня. Поки найкласніша правка: замінити довгу назву на просту – Закон України "Антиколомойський". Особисто буду голосувати за цю правку "За", - додав Железняк.
Зачем ты его куколку выбрала президентом ?
И тот, кому ты ответила.
А, може пора вже почати мову, як вирішити це питання, свідомого технічного блокування роботи Ради?
Чи це буде, як безкінечні дебати, з кремлівськими шістками в Раді по газовим угодам 2008-2014 років з «Газпромом»: «В етом дакумєньтє, букву нільзя памєнять !!!», пам'ятаєте?
А Вітренко і Коболєв, 2014-2019, поміняли.
Хай Умніков, проконсультується з Парубієм. А Зєлєнський з Порошенком.
Голохвастов.МихайлоСтарицький.За двома зайцями.
Потеряете обох зайцев,идиоты...
- Проститутка не врёт...
Так щоб зразу насосать на дачу...