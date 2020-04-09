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 Суспільство
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Все про:ДТП (2836) Миколаївська область (472) спростування (83) Ляшко Віктор (220)

 Головний санлікар Ляшко спростував інформацію про ДТП у Миколаєві: Машина не моя, в автомобілі мене не було, саме давав інтерв'ю журналістам

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко спростував інформацію про ДТП за участю його автомобіля в Миколаєві.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прошу не поширювати неправдиву інформацію про ДТП. Машина не моя. Мене в автомобілі під час ДТП також не було. Саме в цей час давав інтерв'ю журналістам", - зазначив Ляшко.

За його словами, він з колегами продовжує перевіряти як в Миколаївській області працюють всі алгоритми.

"Ми не розголошуємо областям про наші плани візитів. Вибираємо установи на місці з урахуванням думок і побажань медиків", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушень під час тестування на COVID-19 на Миколаївщині немає, тести роблять правильно, - Ляшко

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19.

Сьогодні Ляшко приїхав до Миколаєва, щоб розібратися, чому в області немає коронавірусу.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що автомобіль головного санлікаря України врізався в мікроавтобус журналістів у Миколаєві.

Головний санлікар Ляшко спростував інформацію про ДТП у Миколаєві: Машина не моя, в автомобілі мене не було, саме давав інтервю журналістам 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187928
 
 
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Ляшко был в госпитале на Намыве а надо было ехать в инфекционку ...
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Ага і заїхати на нафтобазу та порт, подивитись як там коронуються антивіруси.
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Ляшко поехал в Николаевскую обл. узнать почему там нет вируса.. И тут же "покушение".. Скрывают корабелы мать ити что то...
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"Стоит отметить, что на «Volkswagen» привезли главного санврача Виктора Ляшко. В тот момент (в момент подъезда к лабораторному центру, - ред.) за рулем легковушки был заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли, который сопровождал Ляшко. А на микроавтобусе, который зацепила легковушка, приехали журналисты канала «NEWSONE»."

Главный санврач Ляшко опроверг информацию о ДТП в Николаеве: Машина не моя, в автомобиле меня не было, как раз давал интервью журналистам - Цензор.НЕТ 7356
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