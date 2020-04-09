 Головний санлікар Ляшко спростував інформацію про ДТП у Миколаєві: Машина не моя, в автомобілі мене не було, саме давав інтерв'ю журналістам

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прошу не поширювати неправдиву інформацію про ДТП. Машина не моя. Мене в автомобілі під час ДТП також не було. Саме в цей час давав інтерв'ю журналістам", - зазначив Ляшко.

За його словами, він з колегами продовжує перевіряти як в Миколаївській області працюють всі алгоритми.

"Ми не розголошуємо областям про наші плани візитів. Вибираємо установи на місці з урахуванням думок і побажань медиків", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушень під час тестування на COVID-19 на Миколаївщині немає, тести роблять правильно, - Ляшко

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19.

Сьогодні Ляшко приїхав до Миколаєва, щоб розібратися, чому в області немає коронавірусу.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що автомобіль головного санлікаря України врізався в мікроавтобус журналістів у Миколаєві.