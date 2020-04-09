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 Порушень під час тестування на COVID-19 на Миколаївщині немає, тести роблять правильно, - Ляшко

Контрольні дослідження зразків хворого на пневмонію в Миколаївській області в незалежній лабораторії, які були відібрані, щоб переконатися в правильності алгоритму дій місцевих медиків, збіглися з висновками миколаївських фахівців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу 9 квітня сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який приїхав з інспекцією до Миколаєва.

"Напередодні мого візиту до Миколаєва ми провели своєрідну спецоперацію. Відібрали зразки хворої на пневмонію людини і відправили їх на дослідження за межі області. Висновки збіглися з тими, які зробили місцеві фахівці – тести негативні", - сказав Ляшко.

За його словами, мета його візиту – перевірити алгоритми дій на території Миколаївської області, щоб зрозуміти, чи все працює правильно, чи є якийсь збій, який не дозволяє виявити хворих на коронавірус.

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"Ми подивилися як засідає оперативний штаб та ознайомилися з роботою вірусологічної лабораторії, яка сьогодні має змогу робити до 500 ПЛР на добу. Наразі побачене мене задовольнило", - зазначив Ляшко.

Він також сказав, що відвідає лікарні, які визначені опорними для прийому хворих з коронавірусом, в першу чергу, - це обласний центр інфекційних хвороб, ознайомиться з рівнем забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, апаратами штучної вентиляції легень тощо.

Наприкінці візиту планується провести зустріч з керівництвом області, щоб підказати їм, що треба модернізувати, що поправити, щоб бути повністю готовими до можливого прийому хворих.

Щодо загальних висновків стану готовності області до боротьби з коронавірусом, то вони будуть зроблені пізніше, після комплексного обстеження і вивчення ситуації.

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Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19.

Сьогодні Ляшко приїхав до Миколаєва, щоб розібратися, чому в області немає коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187925
 
 
 Топ коментарі
 
Николаев ЛУЧШИЙ ГОРОД на земле !!! СЛАВА НИКОЛАЕВУ И НИКОЛАЕВЦАМ !!! Нарушений при тестировании на COVID-19 на Николаевщине нет, тесты делают правильно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 676
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столица плавно переходит в николаев.
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Зачем Ляшко туда ездил? Я думала он найдет причину почему там люди не болеют и опыта наберется для всей Украины, а он только тестирование проверил и все. Эффективность поездки ноль.
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берите пробы воды, грунта и воздуха , берите анализы крови .. ищите что сопуствует
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Даёшь лагеря для беженцев в Николаевской области! Быстро посчитать, сколько амеров и итальянцев туда влезет. Не будет у нас никакого падения экономики.
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столица плавно переходит в николаев.
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значит в остальных областях неправильно Нарушений при тестировании на COVID-19 на Николаевщине нет, тесты делают правильно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5942
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нафига им модернизировать если больных нет - не трогай то что работает
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Николаев ЛУЧШИЙ ГОРОД на земле !!! СЛАВА НИКОЛАЕВУ И НИКОЛАЕВЦАМ !!! Нарушений при тестировании на COVID-19 на Николаевщине нет, тесты делают правильно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 676
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Давайте Вбивці статистику смертей Нарушений при тестировании на COVID-19 на Николаевщине нет, тесты делают правильно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3763 Нарушений при тестировании на COVID-19 на Николаевщине нет, тесты делают правильно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3763
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Николаевская область какой-то райский заповедник,похоже,что все люди там праведники и их сам Бог оберегает.А может быть причина в другом,там не раскручивают эту истерию,и всех умерших считают,как больных от обычного гриппа.
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Отобрали образцы больного пневмонией человека и отправили их на исследование за пределы области. Заключения совпали с теми, которые сделали местные специалисты, - тесты отрицательные", - сказал Ляшко. Источник: https://censor.net.ua/n3187925

Надо было сделать наоборот - гарантировано положительные результаты тестов проверить в Николаеве...
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