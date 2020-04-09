 Порушень під час тестування на COVID-19 на Миколаївщині немає, тести роблять правильно, - Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу 9 квітня сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який приїхав з інспекцією до Миколаєва.

"Напередодні мого візиту до Миколаєва ми провели своєрідну спецоперацію. Відібрали зразки хворої на пневмонію людини і відправили їх на дослідження за межі області. Висновки збіглися з тими, які зробили місцеві фахівці – тести негативні", - сказав Ляшко.

За його словами, мета його візиту – перевірити алгоритми дій на території Миколаївської області, щоб зрозуміти, чи все працює правильно, чи є якийсь збій, який не дозволяє виявити хворих на коронавірус.

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"Ми подивилися як засідає оперативний штаб та ознайомилися з роботою вірусологічної лабораторії, яка сьогодні має змогу робити до 500 ПЛР на добу. Наразі побачене мене задовольнило", - зазначив Ляшко.

Він також сказав, що відвідає лікарні, які визначені опорними для прийому хворих з коронавірусом, в першу чергу, - це обласний центр інфекційних хвороб, ознайомиться з рівнем забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, апаратами штучної вентиляції легень тощо.

Наприкінці візиту планується провести зустріч з керівництвом області, щоб підказати їм, що треба модернізувати, що поправити, щоб бути повністю готовими до можливого прийому хворих.

Щодо загальних висновків стану готовності області до боротьби з коронавірусом, то вони будуть зроблені пізніше, після комплексного обстеження і вивчення ситуації.

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Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19.

Сьогодні Ляшко приїхав до Миколаєва, щоб розібратися, чому в області немає коронавірусу.