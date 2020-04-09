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 Подружжя померло в одну ніч від коронавірусу на Львівщині, - заступниця мера Львова Слічна

На Львівщині від коронавірусу в одну ніч померли чоловік і дружина із Жовківського району.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу повідомила заступниця міського голови з гуманітарних питань, керівниця міського штабу щодо ухвалення оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції COVID-2019 Галина Слічна.

"Жінка перебувала у першій міській клінічній лікарні імені Князя Лева. В суботу їй стало гірше. Коли тест підтвердив, що у неї коронавірус, її перевели в інфекційну лікарню", – розповіла Слічна.

Цієї ж ночі в цій же лікарні помер і її чоловік.

"Йому також було зле і його госпіталізували до інфекційної лікарні. Йому теж зробили ПЛР-аналіз. Але він помер ще до того, як надійшли результати аналізів", – зазначила вона, додавши, що ці особи контактували з хворими на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третю смерть від коронавірусу зафіксували на Львівщині, - ОДА

За даними начальника управління охорони здоров`я ЛМР Володимира Зуба, які оприлюднила пресслужба міської ради, 58-річна жінка перебувала на апараті ШВЛ. У пацієнтки були наявні супутні захворювання, онкологія. В чоловіка була пневмонія. В лікарню він поступив з підозрою на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187924
 
 
 Топ коментарі
 
Короче все ясно - в Украине тестируют посмертно.
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Потому что до последнего тянут с тестированием и госпитализацией, у скорых и врачей якобы есть четкие инструкции по этому поводу, вот и результат, люди умирают, а тесты делают или перед самой смертью и ли после смерти. Семейная пара умерла в одну ночь от коронавируса на Львовщине, - заммэра Львова Сличная - Цензор.НЕТ 7918
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Да, похоже что даны рекомендации тянуть. Так и в Киеве умер молодой человек 30 лет, которого 5 дней не брала скорая в больницу и он 5 дней не лечился из-за
этого, а потом было уже поздно. Умер от простой пневмонии. Творится что-то неладное в стране.
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Короче все ясно - в Украине тестируют посмертно.
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имхо, даны указания тестировать КАК МОЖНО МЕНЬШЕ, использовать тест в самых-пересамых случаях (нардеп от "слуг", высокопоставленный мент, актер квартала и т.п.)

цель - чтоб цифра заболевших была меньше.
дополнительная цель - экономить тесты, ибо боятся, что когда "слуги", высокие менты и артисты квартала начнут укладываться штабелями, тестов может не хватить.
А быдлос не жалко - 73% простят своему избраннику все.
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Потому что до последнего тянут с тестированием и госпитализацией, у скорых и врачей якобы есть четкие инструкции по этому поводу, вот и результат, люди умирают, а тесты делают или перед самой смертью и ли после смерти. Семейная пара умерла в одну ночь от коронавируса на Львовщине, - заммэра Львова Сличная - Цензор.НЕТ 7918
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Да, похоже что даны рекомендации тянуть. Так и в Киеве умер молодой человек 30 лет, которого 5 дней не брала скорая в больницу и он 5 дней не лечился из-за
этого, а потом было уже поздно. Умер от простой пневмонии. Творится что-то неладное в стране.
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Что творится, мы наконец полностью узнали в каком состоянии у нас находится медицина на самом деле.
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" Творится что-то неладное в стране."

да вы что, неужели ?

а год назад ДЕ БУЛИ ВАШІ ОЧІ ? Семейная пара умерла в одну ночь от коронавируса на Львовщине, - заммэра Львова Сличная - Цензор.НЕТ 4338
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Творится с времен Кучмы. При чем тут год назад? Олигархат породил Кучма и он все это время убивает Украину и народ.
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Оно то конечно да но и не Кучма главный, он лишь исполнитель которому взамен позволили наворовать себе без последствий. Общался както с человеком который в начале 90-х работал в кабмине. Так вот уже тогда западные партнеры рулили и подсказывали - как что делать, приватизировать, какие законы принимать и т.д. Сегодняшняя Украина это есть результат этого всего и западных рекомендаций.
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А год назад медицина была в том же плачевном состоянии, что и сейчас благодаря тем же, кто был год назад и перед ними.
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А, например, где были глаза 6,7 лет назад? К чему это все? Намекаете на Супрун? Так Супрун пыталась бороться с этим медицинским Голиафом. Но я так думаю, что вы в курсе про нашу медицину? Почти везде берут деньги за операции, за лечение. И брали все время.
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Тесты не лечат и врачи не лечат.Меньше шастать надо.Америка тоже рекорды ставит! С её триллионами!
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Китайско-ирансий вариант....Умер- болел. Выжил- в статистику не попал.
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Власть только по телевизору рассказывает как быстро нам сделают тесты и как усердно будут лечить.
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а потому как экспресс-тесты - полное гавно, а пцр делают , когда уже пациент тяжёлый и ещё ждать результата 2 дня...
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Блискавичний перебіг....Як цікаво...Слава зе...! Зесракін Бохххх
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Спокойно себе жили-поживали, пока зеленое ху*ло не позвозило в страну тысячи зараженных.
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Зеленський по ночам ходить і оббиває штукатурку з стін нових лікарень, які Петро збудував. )))
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Ага и не разрешает делать тесты, потому что их Педро привёз
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Тесты привез рыг Новинский вообще-то ))
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а вот это - верно.
тесты стараются делать как можно меньше.
иначе нардепам от "слуг" может не хватить.
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Пневмонию, понятно, что не лечили, т.к. антибиотики - дорогие.
Просто скотство какое-то...
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Врачи тупые, пневмония микозная в основном при вирусе этом и не видна на рентгене , а лечат антибиотиками
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Все дуже сумно! Дивно чому до останнього хворі лежать в клінічній лікарні з такими симптомами, а не в інфікційній?
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В больницу закидывают всех в кучу. Никто никого не проверяет. Сразу капельницы, антибиотики. В палатах по 6 человек. Медперсонал ходит с масками на шее. Всем все ПОХХХ
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