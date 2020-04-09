 "Нова пошта" відправила до Полтави та Чернівців чергову партію гуманітарної медичної допомоги

Полтавська обласна інфекційна лікарня отримає 100 захисних щитків, 2158 костюмів біозахисту, міські лікарні № 3 та 5 – 9400 медичних шапочок і кисневий концентратор. На прохання медиків Чернівців для регіону придбано та відправлено 4250 високих бахіл та 100 захисних костюмів.





"Наша компанія продовжує надавати посильну допомогу медикам у їхній нелегкій боротьбі зі смертельною загрозою, яка стрімко поширюється в Україні. Щоб перемогти настільки підступну недугу, насамперед, ми маємо забезпечити максимальний захист лікарів і медичного персоналу, які ціною свого здоров'я в цілодобовому режимі перебувають на передовій бойових дій із COVID-19. Без будь-яких сумнівів, спільними зусиллями ми переможемо вірус. І від кожного з нас сьогодні залежить, щоб ця перемога була досягнута з мінімальними втратами людських життів", – сказала співзасновниця "Нової пошти" Інна Поперешнюк.

Як повідомлялося раніше, 15 березня 2020 року керівництво компанії ухвалило рішення про виділення 25 млн грн на закупівлю медичного обладнання, медикаментів і засобів індивідуального захисту для медичних закладів країни. Перші поставки гуманітарної допомоги почалися через три дні – 18 березня. Медики одержали рентгенографічні й УЗД-апарати, біохімічні автоматичні аналізатори, апарати для проведення мембранного плазмоферезу, діагностичні набори для біохімічного аналізатора, монітори пацієнтів поліфункціональні з неінвазивним виміром гемодинаміки, апарати штучної вентиляції легень.





26 березня 2020 року "Нова пошта" доправила в Полтаву другий транш медичної гуманітарної допомоги. Полтавська обласна інфекційна лікарня одержала 8100 респіраторів, 3502 захисних щитки, 200 десятилітрових сулій антисептика, 158 медичних захисних костюмів. 5-й міській клінічній лікарні доставлено 20 інфузійних насосів, призначених для дозованого тривалого введення пацієнту розчинів високоактивних препаратів і живильних речовин.

На прохання медиків Чернівецької області "Нова пошта" оплатила пошиття та доправила в регіон 2000 спеціальних захисних костюмів.