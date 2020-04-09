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 Суспільство
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 Понад 143 тис. українців-заробітчан покинули Польщу з початку епідемії коронавірусу

З 15 березня, після закриття держкордону, до 7 квітня із Польщі в Україну виїхали 143 200 осіб. З них 31 000 - за останні десять днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net розповіла прессекретар Держприкордонслужби Польщі Агнешка Голіас.

Зазначається, що за даними Державної прикордонної служби України, всього в Україні з 13 березня по 1 квітня повернулися 650 000 осіб. З них 185 000 українців було евакуйовано спецрейсами, організованими МЗС України.

28 березня Сейм Польщі схвалив антикризову програму дій для підтримки економіки країни на суму 212 млрд злотих (45 млрд євро). Зокрема, передбачається, що трудові мігранти з інших країн, в тому числі з України, можуть розраховувати на автоматичне продовження терміну дії робочих віз і карт перебування на період епідемії і, щонайменше, 30 днів після її завершення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187920
 
 
 Топ коментарі
 
При подсчете населения после пандемии окажется что население в Украине выросло. Парадокс.
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Уехали миллионы. Вернулось 143 тыс. Куда дели остальных?
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За пределами Польши живет 20 миллионов поляков,по сути еще одна Польша. Более 143 тыс. украинцев-заробитчан покинули Польшу с начала эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 7264
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а кто там теперь работает? может китайцев завезут по 50 злотых в час))) а то нашим еле натягивали 12 злотых в час дрожащею рукой.
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Китайцы уже за такие деньги работать не будут, самая дешевая раб сила сейчас в Европе к сожалению в Украине благодаря нашим кормчим за все годы независимости, один "лучше" другого.
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согласен, но все равно при порохе сделано гораздо больше чем при остальных
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Согласен, при Петрушке разрушено и разграблено больше, чем при всех предыдущих вместе взятых, и уехало со станы на заработки и пмж самое большое количество украинцев, да, Пеца тут абсолютный лидер, только с конца.
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Интересно,кто работает за 12 зл.С января еще минималка нетто 13 зл .
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При подсчете населения после пандемии окажется что население в Украине выросло. Парадокс.
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Уехали миллионы. Вернулось 143 тыс. Куда дели остальных?
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остальные интегрировались и осели там в краях далёких. одни поменяли гражданство, у других виды на жительство. попокупали себе там жильё и живут постоянно. остальные - чистые потери страны в людях.
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Почти так и есть.Я в Украину приезжаю только летом.В Азове покупаться.
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на вербное воскресенье ещё партия прибудет, только там уже будет больше инфекцированых
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Польская сторона ведет учет прибыл убыл,что немцы Гитлера считали каждый патрон и снаряд.это вам не советское быдло с кучей неизвестный солдат,но подвиг ттвой бессмыслен...
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В Греции нет Коронвируса,потому что Курят в кафе и ресторанах безбожно...дышать нечем... Более 143 тыс. украинцев-заробитчан покинули Польшу с начала эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 6711
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Наконец то людей спасли из польского рабства, освободили из яблочно-клубничных концлагерей.
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Поедут на РАБссию вонючку дворы мацкальскому быдлу подметать...
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а зелибобы втирали про миллионы заробитчан
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За пределами Польши живет 20 миллионов поляков,по сути еще одна Польша. Более 143 тыс. украинцев-заробитчан покинули Польшу с начала эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 7264
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