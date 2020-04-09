 Понад 143 тис. українців-заробітчан покинули Польщу з початку епідемії коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це LIGA.net розповіла прессекретар Держприкордонслужби Польщі Агнешка Голіас.

Зазначається, що за даними Державної прикордонної служби України, всього в Україні з 13 березня по 1 квітня повернулися 650 000 осіб. З них 185 000 українців було евакуйовано спецрейсами, організованими МЗС України.

28 березня Сейм Польщі схвалив антикризову програму дій для підтримки економіки країни на суму 212 млрд злотих (45 млрд євро). Зокрема, передбачається, що трудові мігранти з інших країн, в тому числі з України, можуть розраховувати на автоматичне продовження терміну дії робочих віз і карт перебування на період епідемії і, щонайменше, 30 днів після її завершення.

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