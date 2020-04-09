 Респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо з бородою, - ЦГЗ

"Пам'ятайте, респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо тим, хто має бороду", - йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ, передає Цензор.НЕТ.

У Центрі громадського здоров'я зазначають, що медикам під час догляду за пацієнтами з COVID-19 рекомендується використовувати респіратор класу захисту не нижче FFP2, оскільки вони, а також респіратори класом вище, забезпечують максимальний захист від твердих і рідких дрібнодисперсних аерозолів.

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Водночас населенню не рекомендується носити респіратори FFP2/FFP3 для захисту від респіраторних захворювань, зокрема COVID-19, оскільки ці респіратори призначені для медичних працівників, які надають допомогу інфікованим людям.