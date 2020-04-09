 Респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо з бородою, - ЦГЗ

"Пам'ятайте, респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо тим, хто має бороду", - йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ, передає Цензор.НЕТ.
У Центрі громадського здоров'я зазначають, що медикам під час догляду за пацієнтами з COVID-19 рекомендується використовувати респіратор класу захисту не нижче FFP2, оскільки вони, а також респіратори класом вище, забезпечують максимальний захист від твердих і рідких дрібнодисперсних аерозолів.
Водночас населенню не рекомендується носити респіратори FFP2/FFP3 для захисту від респіраторних захворювань, зокрема COVID-19, оскільки ці респіратори призначені для медичних працівників, які надають допомогу інфікованим людям.
бритье бороды не способствует выздоровлению
Нормально так защищает!
если у тебя борода, я скажу тебе - да...
подпись - вирус.
Он - предмет простой.
Он никуда не денется.
И потому горшок пустой...
И потому горшок пустой
Гораздо выше ценится.
На неё даже респиратор не налазит, как оказалось
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена...
Сколько же дармоедов на наши налоги существует!
Только,- противогаз!
А респиратор, ессно, не дает ультимативной защиты - но он здорово повышает шансы.
Никто не задавался вопросом почему раньше днем с огнем нельзя было найти бородатых летчиков?