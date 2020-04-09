EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  2726  49
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2484) маска (62) ЦГЗ (88) COVID-19 (3374) коронавірус (2033)

 Респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо з бородою, - ЦГЗ

Центр громадського здоров'я заявляє, що респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо тим, хто має бороду.

"Пам'ятайте, респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо тим, хто має бороду", - йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ, передає Цензор.НЕТ.

У Центрі громадського здоров'я зазначають, що медикам під час догляду за пацієнтами з COVID-19 рекомендується використовувати респіратор класу захисту не нижче FFP2, оскільки вони, а також респіратори класом вище, забезпечують максимальний захист від твердих і рідких дрібнодисперсних аерозолів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфекційні засоби, - заступник мера Поворозник

Водночас населенню не рекомендується носити респіратори FFP2/FFP3 для захисту від респіраторних захворювань, зокрема COVID-19, оскільки ці респіратори призначені для медичних працівників, які надають допомогу інфікованим людям.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187918
 
 
 Топ коментарі
 
Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2695 Всё. Бородатым пи2дец.
 показати весь коментар
 
За небритость штраф( даже в маске) 17 тыс, за бороду ( в маске) 34 тыс. Приветствуется также бритая голова. Кстати по всем параметрам подходит Кива, тем более и руки у него все время заняты, а значит не лазит в нос, рот и глаз.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
держим курс на Карпова "Вата шоу" тот побрил бороду сразу.
 показати весь коментар
 
 
и каково иудеям пасху праздновать, если борода - это заповедь
бритье бороды не способствует выздоровлению
 показати весь коментар
 
за усы что-то из суммы штрафа вычитают...о них не говорится
 показати весь коментар
 
да...
если у тебя борода, я скажу тебе - да...
подпись - вирус.
 показати весь коментар
 
 
А таку категорію серед інфікованих коронавірусом теж враховували в статистичних звітах? Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4641
 показати весь коментар
 
Так паяльну ж лампу ще ніхто не відміняв....
 показати весь коментар
 
 
хорошее сало и свинка такая что надо, сало с мясными прожилками
 показати весь коментар
 
 
по крайней мере станки можешь заказать и побриться, а вот где постричься это насущный вопрос, думаю проще побрить голову чем себя стричь
 показати весь коментар
 
 
лысые и нудисты в зоне риска. и не только вирус.
 показати весь коментар
 
лысые точно в не зоны неприятностей, а вот нудисты то да .... со всех сторон не защищены
 показати весь коментар
 
 
Вот горшок пустой.
Он - предмет простой.
Он никуда не денется.
И потому горшок пустой...
И потому горшок пустой
Гораздо выше ценится.
Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1105
 показати весь коментар
 
 
А яке відношення перукарні мають до гоління? Чи вас перукар раніше голив? Бритви немає вдома?
 показати весь коментар
 
"В то же время, населению не рекомендуется носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19, так как эти респираторы предназначены для медицинских работников, оказывающих помощь инфицированным людям" - Интересный вывих сознания. Лекарям нужны и защищают. Вам - не нужны... вам и жить не обязательно.
 показати весь коментар
 
 
абсолютна правда ...якщо перед тим їх вивезти з Країни ...а ще м"ясо шкідливо їсти ...у чоловіків ноги мерзнуть ...та й взагалі ...життя це така шкідлива річ ...корочше здихайте швидше ..."монсанта" ніяк не дочекається посівної на безкраїх ланах ...
 показати весь коментар
 
Мужчины, ну кто вам сказал, что борода-это красиво? Ну небритость - да, круто. Но борода!
На неё даже респиратор не налазит, как оказалось
 показати весь коментар
 
 
Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена...
 показати весь коментар
 
Танюша!.. Стефанчук внимательно за тобой наблюдает..
Респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо з бородою, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 922
 показати весь коментар
 
 
да он и на удачных не мистер вселенная
 показати весь коментар
 
За небритость штраф( даже в маске) 17 тыс, за бороду ( в маске) 34 тыс. Приветствуется также бритая голова. Кстати по всем параметрам подходит Кива, тем более и руки у него все время заняты, а значит не лазит в нос, рот и глаз.
 показати весь коментар
 
 
относительную безопасность получают лысые мужики без бороды, носа, ушей и рта...
 показати весь коментар
 
 
покойники так вообще в абсолютной безопасности.
 показати весь коментар
 
Нашим депутатікам тепер треба таки трохи призадуматись...
 показати весь коментар
 
Если небритый с бородой - это плохо, а бритый с бородой...?
 показати весь коментар
 
хы, кстати, при чихании поток вырывается со скоростью до 180км/ч, при кашле не знаю)
 показати весь коментар
 
Гениальное умозаключение ЦОЗ!!!
Сколько же дармоедов на наши налоги существует! Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2868
Респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно с бородой, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9022
 показати весь коментар
 
 
Респираторы не обеспечивают надежной защиты... Бритым, бородатым, лысым,...-никому.

Только,- противогаз!
Респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо з бородою, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2029
 показати весь коментар
 
Бородатым противогаз не поможет тоже.
А респиратор, ессно, не дает ультимативной защиты - но он здорово повышает шансы.
 показати весь коментар
 
Може хоч коронавірус змусить цих лінивців відрізати бороду та поголитися! Гидко дивитися на цих небритих "красунчиків"!
 показати весь коментар
 
 
любовь зла!) Ничего ты в хранилищах вчерашних макарон не соображаешь =)
 показати весь коментар
 
У кожного свій смак. Комусь більше подобаються бриті, комусь - бородаті, комусь - з триденною щетиною...
 показати весь коментар
 
а в итоге все равно главное чтобы чел был толковый и внешность уходит на второй план))
 показати весь коментар
 
"Мохнатку"тоже иногда надо брить-для прфилактики.
 показати весь коментар
 
Афигеть новость.
Никто не задавался вопросом почему раньше днем с огнем нельзя было найти бородатых летчиков?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору