 Ефективність "Протефлазіду" у лікуванні коронавірусу вигадана

Препарат "Протефлазід", який виробляє компанія "Екофарм", на думку лікарів, не може лікувати коронавірус, повідомляє РБК-Україна.

"Протефлазід" - це спиртова настоянка трав щучки і вейника, вартістю від 300 до 600 гривень за флакон. Виробник заявляв, що він допомагає у лікуванні вірусів герпесу, гепатитів, грипу, ГРВІ та ВІЛ-інфекції. Проте випробування препарату не проводилось, а було зроблено комп'ютерне моделювання, яке нібито показало, що діюча речовина "Протефлазід" може блокувати механізми розмноження коронавірусу.

"Ще в 2013 році МОЗ України відніс цей препарат до псевдоліків. Більш того, не існує жодної міжнародної наукової роботи, яка підтверджувала б противірусну дію рослинного складу цього і подібних препаратів. Вони не включені в міжнародні протоколи, бо їх ефективність не доведена, і ніхто, крім їхніх виробників, не бачить в них порятунку не тільки від коронавірусу, а й від вірусів у цілому", - пише РБК-Україна.

Біофізик, доктор фізико-математичних наук, провідний співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсілевський заявив, що препарат є спиртовою настоянкою з двох трав: вейника наземного 500 г/1000 мл і трави щучки дернистої 500 г/1000 мл, і на його переконання - не може дати обіцяного ефекту.

Лікар-інфекціоніст Ігор Марков запевняє, що препарат "навіть герпес лікує не дуже ефективно, а на коронавірус він буде діяти приблизно як аскорбінова кислота".

Кандидат медичних наук, анестезіолог-практик Андрій Семянків, відомий також як медичний блогер MED Goblin, зазначає, що "Протефлазід" на 96% складається зі спирту і продається вже двадцять років. "За десятиліття цим препаратом обіцяли допомогти не тільки в лікуванні коронавірусу, але і герпесу, гепатиту, грибка, ГРВІ та навіть ВІЛ", - говорить експерт.

Журналісти проєкту розслідувань Bihus.Info також з'ясували, що препарат не має ніяких наукових підтверджень щодо його ефективності в блокуванні коронавірусу, а колишня міністр охорони здоров'я Уляна Супрун сказала, що керівники певних наукових установ намагаються "впарити" ці ліки як нібито порятунок від COVID-19.