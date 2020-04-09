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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:ліки (371) COVID-19 (3374)

 Ефективність "Протефлазіду" у лікуванні коронавірусу вигадана

Пандемія COVID-19 для виробників псевдопрепаратів відкрила нові можливості.

Препарат "Протефлазід", який виробляє компанія "Екофарм", на думку лікарів, не може лікувати коронавірус, повідомляє РБК-Україна.

"Протефлазід" - це спиртова настоянка трав щучки і вейника, вартістю від 300 до 600 гривень за флакон. Виробник заявляв, що він допомагає у лікуванні вірусів герпесу, гепатитів, грипу, ГРВІ та ВІЛ-інфекції. Проте випробування препарату не проводилось, а було зроблено комп'ютерне моделювання, яке нібито показало, що діюча речовина "Протефлазід" може блокувати механізми розмноження коронавірусу.

"Ще в 2013 році МОЗ України відніс цей препарат до псевдоліків. Більш того, не існує жодної міжнародної наукової роботи, яка підтверджувала б противірусну дію рослинного складу цього і подібних препаратів. Вони не включені в міжнародні протоколи, бо їх ефективність не доведена, і ніхто, крім їхніх виробників, не бачить в них порятунку не тільки від коронавірусу, а й від вірусів у цілому", - пише РБК-Україна.

Біофізик, доктор фізико-математичних наук, провідний співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсілевський заявив, що препарат є спиртовою настоянкою з двох трав: вейника наземного 500 г/1000 мл і трави щучки дернистої 500 г/1000 мл, і на його переконання - не може дати обіцяного ефекту.

Лікар-інфекціоніст Ігор Марков запевняє, що препарат "навіть герпес лікує не дуже ефективно, а на коронавірус він буде діяти приблизно як аскорбінова кислота".

Кандидат медичних наук, анестезіолог-практик Андрій Семянків, відомий також як медичний блогер MED Goblin, зазначає, що "Протефлазід" на 96% складається зі спирту і продається вже двадцять років. "За десятиліття цим препаратом обіцяли допомогти не тільки в лікуванні коронавірусу, але і герпесу, гепатиту, грибка, ГРВІ та навіть ВІЛ", - говорить експерт.

Журналісти проєкту розслідувань Bihus.Info також з'ясували, що препарат не має ніяких наукових підтверджень щодо його ефективності в блокуванні коронавірусу, а колишня міністр охорони здоров'я Уляна Супрун сказала, що керівники певних наукових установ намагаються "впарити" ці ліки як нібито порятунок від COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187916
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем вы методично разрушаете мечты зебилов о быстром исцелении? Зебилы должны платить и лечиться. Неважно чем.
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Наш ответ российскому боярышнику - настойка трав щучки и вейника.
Только идиоты могли поверить в то, что это может лечить вирус...
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Зачем вы методично разрушаете мечты зебилов о быстром исцелении? Зебилы должны платить и лечиться. Неважно чем.
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Это ты, зебил, ныне хвастаешь или жалуешься? Ефективність "Протефлазіду" у лікуванні коронавірусу вигадана - Цензор.НЕТ 5966
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Это еще неизвестно, кто "побируха кацапская"... По ходу это ты и твоя основная задача на этом сайте - вносить раздор в общество Украины, обсерая население Украины.
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Ты прикупил эти капельки, шо так разнервничался?
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- что нужно было этому клиенту?
- что-то от кашля.
- что вы ему продали?
- пурген.
- думаете поможет?
- уже помог. вон, за углом стоит, кашлянуть боится.
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У каждого поколения свой 'чудо-бальзам'. В 90-е годы был бальзам Битнера. Тоже лечил от всего. 😏
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Там хоть бутылки большие были, можно было и лечиться.
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оригинальный Биттнер реально был чудо-бальзамом (потом его заменили на какую-то малиновую сладенькую бурду). Учитывая, что у меня все болезни от депрессии возникали - он их замечательно вылечивал! как жаль, что сейчас его нету (
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Наш ответ российскому боярышнику - настойка трав щучки и вейника.
Только идиоты могли поверить в то, что это может лечить вирус...
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Кохана, ти спиш?
- Ні - Тоді повернись до мене
- Не хочу, ти часник їв
- А ти горох!
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Это вот всё заливаем спиртом, и на второй день употребляем. Не более 300 мл на лицо.
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Зегенераты, это говно рекламировали по Г+Г, а значит это команда для вас, что надо брать, вы все говно, которое там показывают, почему-то любите.
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...Эффективность "Протефлазида" при лечении коронавируса выдумана...помагают только "зелёнка" и ...Вера ...причём Вера помогает намного больше чем зелёнка ...
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а если вместе с Верой одновременно употреблять Надежду, то они помогут еще сильней. А если еще Любовь за компанию согласится... Ухххх....
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Будут уголовные дела против создателей, продавцов и тех, кто фальсифицировал "исследования" этой дряни?
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в конце 90-х страну завалили трамадолом. Всплеск трамадоловой наркомании, куча нариков, препарат продается через аптеки, производство трамадола в 1000 раз больше чем потребность больных в препарате. Хоть кто-то не то что сел, хоть в райотдел был вызван для допроса?
А тут всего лишь безобидное мошенничество.
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это и без "мнения ученых" было ясно. Настойка травки а) не должна стоить дороже 30 грн. и б) не может лечить от вируса.
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)) венгерский "unikum". настойка трав, ни от чего не лечит, но всегда дороже 30 грн. и других подобных море.
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а настойку из рыб, - щучки и вьюнчика, не пробовали выдавать за панацею? ))
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А ще зебіли повинні зарити свої золоті на полі дурнів, а ми з міношукачем знайдемо🐸
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Горчичники эффективные. А это - разве что в дозировке 3 флакона на тощак - может и помочь. Только некоторым если налить столько - могут и без коронавируса коньки откинуть.
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Не, ну то, что это фуфло единогласно признали все 100% читателей форума еще неделю назад.
Но зачем привлекать к этому мнению еще и доктора физико-математических наук, ведущего сотрудника Института физики?
Он специализируется на дегустации спиртных напитков и имеет в этом опыт побольше, чем любой здешний писака?
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Похоже, рюмка коньяку окажет бОльшую эффективность...
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