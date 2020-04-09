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 Економіка
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 Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва

Пандемія коронавірусу, ступінь наслідків якої поки ще до кінця не ясний, вже поставила світову економіку на межу наймасштабнішої кризи майже за століття, констатує Міжнародний валютний фонд.

"Ми як і раніше маємо справу з екстраординарною невизначеністю щодо глибини і тривалості кризи. Однак уже зрозуміло, що глобальна економіка покаже різко негативні темпи зростання в 2020 році, що буде відображено в нашому World Economic Outlook наступного тижня", - заявила глава фонду Крісталіна Георгієва в промові, що відкриває традиційні весняні зустрічі МВФ і Світового банку, які також стали жертвою пандемії і були вимушено переведені в онлайн-формат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"По суті справи, ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь з моменту Великої депресії (почалася обвалом американського фондового ринку в 1929 р. - Ред.)", - сказала Георгієва.

У її промові немає точного прогнозу падіння світової економіки в 2020 році. Чинний прогноз був опублікований менше трьох місяців тому, але вже далекий від реальності (він передбачає зростання на 3,3% в 2020 р. і 3,4% в 2021 року порівняно з 2,9% в 2019 р.).

Також читайте: МВФ готовий залучити увесь трильйон доларів, щоб допомогти країнам подолати кризу через COVID-19, - Георгієва

За словами глави МВФ, якщо пандемія піде на спад у другому півріччі 2020 року, що дозволить поступово згорнути обмежувальні заходи, в 2021 р. світову економіку чекає "часткове відновлення". "Але знову хочу підкреслити колосальну невизначеність навколо прогнозу: він може бути погіршений залежно від безлічі різних факторів, включаючи тривалість пандемії", - сказала Георгієва.

Вона озвучила нову оцінку відтоку коштів портфельних інвесторів з ринків, що розвиваються, за останні два місяці - близько $ 100 млрд, що, за словами глави МВФ, більш ніж утричі більше, ніж за такий же період фінансової кризи 2008 р. (всього кілька днів тому вона говорила про $ 90 млрд). Крім того, країни-експортери сировини зіткнулися з "подвійним ударом" падіння цін і попиту, зазначила Георгієва.

"Хороша новина", за її словами, полягає в тому, що уряди різних країн рішуче діють і координують свою політику в умовах пандемії. Бюджетні заходи, вжиті всіма державами світу з моменту початку кризи, МВФ оцінює сумарно в $ 8 трлн.

Також читайте: Економічна криза через коронавірус вже серйозніша, ніж у 2008 році, - глава МВФ Георгієва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187913
 
   
 Топ коментарі
 
Испугала,Украина уже 28 лет из депрессии не выходит по сравнению с Великой Депрессией длившейся 10 лет.У нас всё не как у людей...
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мировой экономический кризис все равно ожидался с дня на день...двенадцать лет минуло с предыдущего...а период примерно 8-12 лет между кризисами.
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Испугала,Украина уже 28 лет из депрессии не выходит по сравнению с Великой Депрессией длившейся 10 лет.У нас всё не как у людей...
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Так, налякала ! Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 7570 Бо такої й-нутої бубачкі в історії України ще не було ! Кацап-цырк зажог такі - агні! Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 2163
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мировой экономический кризис все равно ожидался с дня на день...двенадцать лет минуло с предыдущего...а период примерно 8-12 лет между кризисами.
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Лемминги во главе с гкомиком все переживут
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щоб з вас виродків останній доллар витрясло ...глисти
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ну понятно. бутлегеры, наркоторговцы, проститутки, гангстеры и т.д.
так у нас и сейчас все это есть.
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Так, коксо-квартал -95 утримує всіх цих персонажів. Але хочецця якось в цивілізації пожити, а не в совєцькому крывОму рогУ, разом з дупорилими родаками зюэбана - римой та шурой, мля!
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Ольга Сергеевна ответственный зелебобик, жрите кушайте и не чавкайте, вы заслужили клоуна-**********.
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Вместо девочки с персиками мальчик с цыбулей?
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Вмєсто дєвачкі з персікамі - мальчік зєля. Таке собі , неосвічене єврейсько-малороське дитя . Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 6040 Але українцям, нах це дурбецело надо?! Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 1037 Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 2599
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передай "ольге сергеевне-дякую" большой привет!!!при порохе такого не было))барыга возглавил коррупцию))
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ОтправитьМы ожидаем сильнейших экономических потрясений с момента Великой депрессии, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 9558

НУ ВОТ И ЗУБОЖИННЯ НАКОНЕЦ ТО ПРОШЛО !
- готовьте ваши денежки, начали приходить квитанции ЖКХ ....
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да их оплачивать нечем, так шо бени фирташи ахмедки и прочая шалупонь сосите куй.
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так ...тепер дві платіжки за газ видають на одному папірці ...торговец собаками в екстазі ...покращив життя бабці ...
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а кто то платил за доставку газа? я доволен двойной платёжкой, как раз селедка помещается
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точно ...цифри беруться зі стелі ні кількості кубів не вказано ні тарифу за куб ...взагалі то податкова мала б за такі "художества" взятися ...але вони схоже в одну гру з мамою педалева "грають"
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так не платите))) у меня знакомые пробивали эту шарагину контору по проталкиванию газа через трубы, концы на панамских островах))) идиоты настолько далёкие шо платежки пришли людям у которых газ отключен за неуплату 10 лет назад, конченные идиоты.
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шо там "пробивать" облгази фірташа ...та решти "подельніків ...а в панамі вони чи на марсі значення немає
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Побачим ВВП України та Білорусі. Чого вартував Україні карантиний психоз, який порівняно з бульбашами дав нам втричі більше трупив при в десятеро меншому тестуванні.
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Откуда Ваша статистика Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 8983 Литвины пишут про сотни трупов и забитые больницы.
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то їдь туди .не буде в тебе психозу....зразу здурієш ..якщо звісно ти не ватник
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"їдь туди - їдь туди їдь туди"

звичний галдьож лоха обісраного.
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лох ты. а я часто проезжаю белорусь и знаю какая там задница
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Зєлєньській ні в чому нєвінуватий! Бо там - єдина справка на весь квартал 95! Колективна розумова неспроможність! А для малоросов это звучит. так. Ну может зельцман нам хотя б зарплаты (пенсии) не урежет?!!! Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 4591
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Хотілося б почути, що з цього приводу думають свідетелі зЕ-бені? Ви не проти харчування правками від "слуг", "бют" та "опзж", до антиКоломойського закону? Тоді, смачного
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Надо бы тебя на Гонтареву поменять - она разрулит!!!
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Ну если уже целый МВФ начал скулить!.. При их то бабле, возможностях и их агентов влияния в разных глупых странах и правительствах(типа нас с вами)! То шо тогда ожидать нам - стране на задворках цивилизации?
У нас кроме понтов, бродячих активистов и олигархов, больше нечем похвалиться. А с такими государственными "составляющими", страны, подобные нашей, просто не выживают.
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Негативные ожидания связаны с тем что ни кто реально не знает. Сезонный это вирус или нет. Как быстро он мутирует. Сколько времени ( месяцев - лет) это все продлится. Вырабатывается ли иммунитет и на сколько долго. Когда будет создана действенная вакцина и на сколь она будет доступной. Какова доля летальных исходов, и насколько оно затронет трудоспособное население. Ни кто ничего до конца не знает. Пока только рассуждения. Поэтому конечно возможен и экономический коллапс Мор одним словом.
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Хватит нагнетать истерию! Когда же до вас дойдет, что коронавирус - раздутая проблема?

https://habr.com/ru/post/494896/
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.......Soforthilfe......
это в Германии помощь деньгами. Овец в нашей "стране" нужно стричь,они же овцы...
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Можно здоровых людей держать под изоляцией дома, а под дом будут приезжать автобусы и забирать и развозить по работам и на работе магазин сделать для закупки там товаров и обратно тоже людей будут развозить автобусы. Таким образом можно экономику восстанавливать. И обязать предприятия проводить тесты раз в неделю допустим.
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Мне кажется у нее другая работа а не кликушествовать и нагнетать панику.
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