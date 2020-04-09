 Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва

"Ми як і раніше маємо справу з екстраординарною невизначеністю щодо глибини і тривалості кризи. Однак уже зрозуміло, що глобальна економіка покаже різко негативні темпи зростання в 2020 році, що буде відображено в нашому World Economic Outlook наступного тижня", - заявила глава фонду Крісталіна Георгієва в промові, що відкриває традиційні весняні зустрічі МВФ і Світового банку, які також стали жертвою пандемії і були вимушено переведені в онлайн-формат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"По суті справи, ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь з моменту Великої депресії (почалася обвалом американського фондового ринку в 1929 р. - Ред.)", - сказала Георгієва.

У її промові немає точного прогнозу падіння світової економіки в 2020 році. Чинний прогноз був опублікований менше трьох місяців тому, але вже далекий від реальності (він передбачає зростання на 3,3% в 2020 р. і 3,4% в 2021 року порівняно з 2,9% в 2019 р.).

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За словами глави МВФ, якщо пандемія піде на спад у другому півріччі 2020 року, що дозволить поступово згорнути обмежувальні заходи, в 2021 р. світову економіку чекає "часткове відновлення". "Але знову хочу підкреслити колосальну невизначеність навколо прогнозу: він може бути погіршений залежно від безлічі різних факторів, включаючи тривалість пандемії", - сказала Георгієва.

Вона озвучила нову оцінку відтоку коштів портфельних інвесторів з ринків, що розвиваються, за останні два місяці - близько $ 100 млрд, що, за словами глави МВФ, більш ніж утричі більше, ніж за такий же період фінансової кризи 2008 р. (всього кілька днів тому вона говорила про $ 90 млрд). Крім того, країни-експортери сировини зіткнулися з "подвійним ударом" падіння цін і попиту, зазначила Георгієва.

"Хороша новина", за її словами, полягає в тому, що уряди різних країн рішуче діють і координують свою політику в умовах пандемії. Бюджетні заходи, вжиті всіма державами світу з моменту початку кризи, МВФ оцінює сумарно в $ 8 трлн.

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