 Ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь із моменту Великої депресії, - глава МВФ Георгієва

"Ми як і раніше маємо справу з екстраординарною невизначеністю щодо глибини і тривалості кризи. Однак уже зрозуміло, що глобальна економіка покаже різко негативні темпи зростання в 2020 році, що буде відображено в нашому World Economic Outlook наступного тижня", - заявила глава фонду Крісталіна Георгієва в промові, що відкриває традиційні весняні зустрічі МВФ і Світового банку, які також стали жертвою пандемії і були вимушено переведені в онлайн-формат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"По суті справи, ми очікуємо найсильніших економічних потрясінь з моменту Великої депресії (почалася обвалом американського фондового ринку в 1929 р. - Ред.)", - сказала Георгієва.
У її промові немає точного прогнозу падіння світової економіки в 2020 році. Чинний прогноз був опублікований менше трьох місяців тому, але вже далекий від реальності (він передбачає зростання на 3,3% в 2020 р. і 3,4% в 2021 року порівняно з 2,9% в 2019 р.).
За словами глави МВФ, якщо пандемія піде на спад у другому півріччі 2020 року, що дозволить поступово згорнути обмежувальні заходи, в 2021 р. світову економіку чекає "часткове відновлення". "Але знову хочу підкреслити колосальну невизначеність навколо прогнозу: він може бути погіршений залежно від безлічі різних факторів, включаючи тривалість пандемії", - сказала Георгієва.
Вона озвучила нову оцінку відтоку коштів портфельних інвесторів з ринків, що розвиваються, за останні два місяці - близько $ 100 млрд, що, за словами глави МВФ, більш ніж утричі більше, ніж за такий же період фінансової кризи 2008 р. (всього кілька днів тому вона говорила про $ 90 млрд). Крім того, країни-експортери сировини зіткнулися з "подвійним ударом" падіння цін і попиту, зазначила Георгієва.
"Хороша новина", за її словами, полягає в тому, що уряди різних країн рішуче діють і координують свою політику в умовах пандемії. Бюджетні заходи, вжиті всіма державами світу з моменту початку кризи, МВФ оцінює сумарно в $ 8 трлн.
гкомиком все переживут
так у нас и сейчас все это есть.
...
НУ ВОТ И ЗУБОЖИННЯ НАКОНЕЦ ТО ПРОШЛО !
- готовьте ваши денежки, начали приходить квитанции ЖКХ ....
звичний галдьож лоха обісраного.
У нас кроме понтов, бродячих активистов и олигархов, больше нечем похвалиться. А с такими государственными "составляющими", страны, подобные нашей, просто не выживают.
https://habr.com/ru/post/494896/
это в Германии помощь деньгами. Овец в нашей "стране" нужно стричь,они же овцы...