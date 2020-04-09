 Україна отримає додаткові 320 тис. таблеток з діючою речовиною для симптоматичного лікування хворих на COVID-19, - Степанов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Необхідну кількість препарату поставлять як гуманітарну допомогу компанії "Санофі" і "Сандоз".
Цього вистачить на лікування понад 22 тис. пацієнтів.
Цей препарат прописаний в національному протоколі лікування хворих COVID-19 і застосовується для пацієнтів із важким перебігом хвороби виключно в умовах стаціонарів, а також під наглядом лікарів і з письмової згоди пацієнтів.
Він буде безкоштовним для пацієнтів, які потребують його за медичними показаннями.
Но масок в аптеках нет, больных с симптомами COVID-19 не госпитализируют, тесты на COVID-19 проводят только частные медицинские лаборатории.
Противопоказания Править
Аспирин не должны принимать люди, которые страдают аллергией на ибупрофен или напроксен,[83] или которые имеют непереносимость салицилата[84][85] или более выраженную непереносимость лекарственных средств к НПВС, и следует проявлять осторожность у пациентов с бронхиальной астмой, вызванной астмой или НПВС. Из-за его воздействия на слизистую оболочку желудка производители рекомендуют людям с пептическими язвами, легким диабетом и гастритом обратиться за медицинской помощью перед использованием аспирина.[83][86] Даже если ни одно из этих состояний не присутствует, риск желудочного кровотечения увеличивается, когда аспирин принимают с алкоголем или варфарином.[83][87] Люди с гемофилией и другими болезнями, вызывающими склонность к кровотечениям, не должны принимать аспирин и другие салицилаты.[83][86] Известно, что аспирин вызывает гемолитическую анемию у людей с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, особенно в больших дозах.[88] Использование аспирина во время лихорадки денге не рекомендуется из-за увеличения тенденции к кровотечению.[89] Люди с заболеваниями почек, гиперурикемией и подагрой не должны принимать аспирин, потому что это препятствует способности почек выделять мочевую кислоту, что может усугубить эти состояния. Аспирин не следует давать детям и подросткам для контроля симптомов простуды и гриппа, поскольку это связано с синдромом Рея.[90]
Проблемы с ЖКТ Править
Было показано, что использование аспирина увеличивает риск желудочно-кишечного кровотечения.[91][92]Хотя некоторые композиции с аспирином с энтеросорбентным покрытием рекламируются как «нежные для желудка», в одном исследовании энтеросолюбильное покрытие, похоже, не уменьшало этот риск.[91] Было также показано, что сочетание аспирина с другими НПВС также увеличивает этот риск.[91] Использование аспирина в сочетании с клопидогрелем или варфарином также увеличивает риск кровотечений в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.[93]
Блокада ЦОГ-1 аспирином, по-видимому, приводит к усилению ЦОГ-2 как части защиты от желудочного сока[94] , и приём ингибиторов ЦОГ-2 одновременно с аспирином увеличивает эрозию слизистой желудка.[95] Поэтому следует проявлять осторожность при объединении аспирина с любыми «натуральными» добавками с ингибирующими ЦОГ-2 свойствами, такими как экстракты чеснока, куркумин, черника, сосновая кора, гинкго, рыбий жир, ресвератрол, генистеин, кверцетин, резорцин и другие.
В дополнение к энтеросорбентному покрытию «буферизация» - это другой основной метод, который компании использовали, чтобы попытаться смягчить проблему желудочно-кишечного кровотечения. Буферизирующие агенты предназначены для работы, предотвращая концентрацию аспирина в стенках желудка, хотя преимущества буферизованного аспирина оспариваются. Можно использовать практически любой буферный агент, используемый в антацидах; Например, буферин использует оксид магния. Другие препараты используют карбонат кальция.[96]
Принятие аспирина с витамином С было исследовано как способ защиты стенки желудка. Взятие равных доз витамина С и аспирина может уменьшить количество повреждений желудка, которое происходит по сравнению с употребления только аспирина.[97][98]
Влияние на нервную систему Править
Большие дозы салицилата, метаболита аспирина, вызывают временный шум в ушах (звон в ушах), судя по экспериментам на крысах, посредством действия на каскад арахидоновой кислоты и NMDA-рецепторы.[99]
Синдром Рея Править
Синдром Рея, редкая, но тяжелая болезнь, характеризующаяся острой энцефалопатией и отложениями жира в печени, может возникать, когда детям или подросткам дают аспирин от лихорадки или другой болезни, или инфекции. С 1981 по 1997 год 1207 случаев синдрома Рея у людей моложе 18 лет были зарегистрированы в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США. Из них 93 % сообщили, что болели за три недели, предшествующие началу синдрома Рея, чаще всего с респираторной инфекцией, ветряной оспой или диареей. Салицилаты были обнаружены у 81,9 % детей, о которых сообщалось результаты испытаний.[100] После сообщения об ассоциации между синдромом Рея и аспирином, и были приняты меры безопасности для предотвращения этого (включая предупреждение Генерального хирурга и изменения в маркировке аспиринсодержащих лекарств), аспирин, принимаемый детьми, значительно сократился в Соединенных Штатах, поскольку количество зарегистрированных случаев синдрома Рея; аналогичное снижение было обнаружено в Соединенном Королевстве после того, как были выпущены предупреждения против использования педиатрического аспирина.[100] Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в настоящее время не рекомендует назначать аспирин (или содержащие аспирин продукты) никому в возрасте до 12 лет, у которого есть лихорадка,[90] а Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует детям, не достигшим 16-летнего возраста, не принимать аспирин, если только он не по рекомендации врача.[101]
Проблемы с кожей Править
Для небольшого числа людей приём аспирина может привести к симптомам, похожим на аллергическую реакцию, включая крапивницу, отек и головную боль. Реакция вызвана непереносимостью салицилата и не является истинной аллергией, а скорее неспособностью метаболизировать даже небольшие количества аспирина, что приводит к передозировке.
Аспирин и другие НПВС, такие как ибупрофен, могут задерживать заживление кожных ран.[102] Аспирин, однако, может помочь излечить венозные язвы ног, которые не зажили после обычного лечения.[103]
Другие побочные эффекты Править
Аспирин может вызвать отек тканей кожи у некоторых людей. В одном исследовании ангиодистрофия появилась через один-шесть часов после приёма аспирина у некоторых людей. Однако, когда аспирин принимали в одиночку, он не вызывал ангиодистрофию у этих людей; аспирин был взят в сочетании с другим препаратом, индуцированным НПВС, когда появилась ангиодистрофия.[104]
Аспирин вызывает повышенный риск развития микроэлементов головного мозга, имеющих внешний вид при МРТ-сканировании от 5 до 10 мм или меньше, гипотензии (темные дыры).[105][106] Такие мозговые микроэлементы важны, поскольку они часто встречаются до ишемического инсульта или внутримозгового кровоизлияния, болезни Бинсвангера и болезни Альцгеймера.
Изучение группы со средней дозой аспирина 270 мг в день оценивало среднее абсолютное увеличение риска внутримозгового кровоизлияния 12 событий на 10 000 человек.[107] Для сравнения, предполагаемое абсолютное снижение риска инфаркта миокарда составило 137 случаев на 10 000 человек и сокращение 39 событий на 10 000 человек при ишемическом инсульте.[107] В случаях, когда ICH уже произошел, использование аспирина приводит к более высокой смертности с дозой около 250 мг в день, что приводит к относительному риску смерти в течение трех месяцев после ICH около 2,5 (95 % доверительный интервал 1,3-4,6).[108]
Аспирин и другие НПВС могут вызывать аномально высокие уровни содержания калия в крови, индуцируя гипопонинемическое гипоальдостеронное состояние посредством ингибирования синтеза простагландинов; однако эти агенты обычно не вызывают гиперкалиемию сами по себе при установлении нормальной функции почек и эуволемического состояния.[109]
Аспирин может вызвать длительное кровотечение после операций на срок до 10 дней. В одном из исследований 30 из 6499 человек, имеющих выборную хирургию, нуждались в повторных операциях для контроля кровотечения. Двадцать имели диффузное кровотечение, а у 10 - струйное кровотечение. Диффузное, но не дискретное кровотечение ассоциировалось с предоперационным использованием аспирина отдельно или в сочетании с другими НПВС у 19 из 20 людей.[110]
9 июля 2015 года FDA ужесточило предупреждения повышенного сердечного приступа и риска инсульта, связанные с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВС). Аспирин является НПВС, но на него не влияют новые предупреждения.[111]
Передозировка Править
Передозировка аспирина может быть острой или хронической. При остром отравлении принимается одна большая доза; при хроническом отравлении, более высокие, чем обычные дозы, принимаются в течение определённого периода времени. Острая передозировка имеет смертность 2 %. Хроническая передозировка чаще летальна, смертность составляет 25 %;[112] хроническая передозировка может быть особенно тяжелой у детей.[113] Токсичность управляется с помощью ряда возможных методов лечения, включая активированный уголь, внутривенную декстрозу и нормальный физиологический раствор, бикарбонат натрия и диализ.[114] Диагноз отравления обычно включает измерение салицилата плазмы, активного метаболиза аспирина, путём автоматизированных спектрофотометрических методов. Уровни салицилата в плазме обычно варьируются от 30-100 мг / л после обычных терапевтических доз, 50-300 мг/л у людей, принимающих высокие дозы, и 700-1400 мг/л после острой передозировки. Салицилат также образуется в результате воздействия субсалицилата висмута, метилсалицилата и салицилата натрия.[115][116]
Взаимодействия с другими ЛС Править
Известно, что аспирин взаимодействует с другими лекарственными средствами. Например, известно, что ацетазоламид и хлорид аммония усиливают опьяняющее действие салицилатов, а алкоголь также увеличивает желудочно-кишечные кровотечения, связанные с этими типами лекарств.[83] Известно, что аспирин вытесняет ряд препаратов из связывающих белков крови, включая антидиабетические препараты толбутамид и хлорпропамид, варфарин, метотрексат, фенитоин, пробенецид, вальпроевую кислоту (а также препятствует бета-окислению, важную часть метаболизма вальпроата) и других НПВС. Кортикостероиды также могут снизить концентрацию аспирина. Ибупрофен может уменьшить антитромбоцитарный эффект аспирина, используемый для кардиозащиты и профилактики инсульта.[117] Фармакологическую активность спиронолактона можно уменьшить, принимая аспирин, и, как известно, он конкурирует с пенициллином G для почечно-трубчатой секреции.[118] Аспирин может также ингибироват
А чего наши идут против ?
То вечно ставят в пример страны Европы.... а тут мы идем своим путем?
Больные коронавирусной инфекцией так долго не болеют. Они либо выздоравливают, либо умирают за считанные недели.
Парацетамол метаболизируется печенью и гепатотоксичен; побочные эффекты усиливаются в сочетании с алкогольными напитками и, скорее всего, у хронических алкоголиков или людей с повреждением печени[50][51]. Также есть предположение о риске развития осложнений верхних желудочно-кишечных отделов, в частности, риск желудочных кровотечений при постоянном приёме высоких доз препарата[52]. Повреждение почек наблюдалось в редких случаях, преимущественно при передозировке[53].
Британский регулирующий орган в сфере здоровья и медикаментов (англ. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) выразил озабоченность по поводу толкования данных в исследованиях, посвящённых влиянию парацетамола на астму и экзему и предлагает следующие советы для медработников, родителей и опекунов: «Результаты этого нового исследования не влекут каких-либо изменений в текущем руководстве для применения у детей. Доводов из этого исследования недостаточно для изменения руководства в отношении использования жаропонижающих средств у детей»[7].
Учёными из университета Огайо было установлено, что приём парацетамола ослабляет испытываемый человеком эмоциональный отклик. Из 82 человек, рассматривавших набор фотографий спустя час после приёма таблетки, уровень эмоциональности снимков по 10-балльной шкале, оценённый испытуемыми, принявшими парацетамол, составил в среднем 5.85, в то время как аналогичное значение в контрольной группе, принявшей плацебо, равнялось 6.76[54][55][56][57]. Более ранние исследования канадских учёных показали сходный результат[58].
Гепатотоксичность Править
Основная статья: Токсичность парацетамола
Одно из побочных действий парацетамола - гепатотоксичность, повреждение печени вплоть до смертельного исхода[4]. По статистике США, среди отказов печени в 48% случаев виновата передозировка парацетамола. Ежегодно 30 тысяч человек госпитализируются после передозировки парацетамола, из них около половины отравились, не осознавая этого. У таких больных проводится трансплантация печени, но в 28% случаев пересадок пациент всё равно умирает[59][60]. К сожалению, данных по России нет[60].
В 2011 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США запустило государственную образовательную программу, которая поможет избежать передозировки, предупреждая: «Ацетаминофен может вызвать серьёзное повреждение печени, если применяется в дозах, превышающих указанные на упаковке»[61][62][63]. В предупреждении о безопасности 2011 года FDA немедленно потребовало от производителей обновить этикетки всех рецептурных комбинаций ацетаминофена, чтобы предупредить о потенциальном риске тяжелого поражения печени, и запретило препараты, содержащие более 325 мг ацетаминофена в одной дозе[64][65]. Передозировки часто связаны с использованием допинговых опиоидов с высокой дозой, поскольку эти опиоиды чаще всего сочетаются с ацетаминофеном[66]. Риск передозировки может быть усилен частым потреблением алкоголя.
Парацетамольная токсичность является основной причиной острой печеночной недостаточности в западном мире и объясняет большинство передозировок лекарств в Соединённых Штатах, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии[67][68][69][70]. Согласно данным FDA, в Соединённых Штатах в течение 1990-х годов было зарегистрировано 56 000 посещений отделения неотложной помощи, 26 000 госпитализаций и 458 смертей в год, связанных с передозировками, связанными с ацетаминофеном. В рамках этих оценок непреднамеренная передозировка ацетаминофена составила почти 25 % посещений отделения неотложной помощи, 10% госпитализаций и 25% смертей »[71].
Кожные реакции Править
2 августа 2013 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выпустило новое предупреждение о парацетамоле. Он заявил, что препарат может вызывать редкие и, возможно, фатальные кожные реакции, такие как синдром Стивенса-Джонсона и токсический ************* некролиз. Продукты, требующие рецепта, должны будут содержать предупреждающую этикетку о реакциях на кожу, а FDA настоятельно призывает производителей делать то же самое с продуктами без рецепта[72].
Астма Править
В исследованиях была выявлена небольшая связь между приёмом парацетамола беременными и младенцами с развитием астмы в более старшем возрасте. По состоянию на 2017 год неизвестно, является ли эта связь причинно-следственной[73]. Некоторые данные свидетельствуют о том, что эта ассоциация, вероятно, отражает недоумение[прояснить][74], а не является действительно причинной[75]. В 2014 году установлено, что среди детей эта связь исчезла при учёте респираторных инфекций[76].
Начиная с 2014 года Американская академия педиатрии и Национальный институт здравоохранения и ухода за больными (NICE) продолжают рекомендовать парацетамол для боли и дискомфорта у детей[77][78][75][79][80][81], но некоторые эксперты рекомендовали, чтобы использование парацетамола у детей с астмой или при риске развития астмы следует избегать[82][83].
Другие факторы Править
В отличие от аспирина, парацетамол не предотвращает свертывание крови (это не антитромбоцитарный препарат) и, следовательно, может использоваться у людей, у которых есть проблемы с свертыванием крови. Кроме того, он не вызывает раздражения желудка[84] Однако парацетамол не помогает уменьшить воспаление, как аспирин.[85]. По сравнению с ибупрофеном, чьи побочные эффекты могут включать диарею, рвоту и абдоминальную боль, парацетамол имеет меньше побочных эффектов желудочно-кишечного тракта[86]. В отличие от аспирина, парацетамол обычно считается безопасным для детей, так как он не связан с риском синдрома Райя у детей с вирусными заболеваниями[87]. Если принимать рекреационно с опиоидами, имеются слабые данные, свидетельствующие о том, что это может привести к потере слуха[88].
Передозировка парацетамола Править
Основная статья: Токсичность парацетамола
Рекомендуемая максимальная суточная доза для взрослого человека составляет 3 или 4 грамма. Более высокие дозы могут привести к токсичности, включая печеночную недостаточность.
В последние годы появились данные о гепатотоксическом действии парацетамола при его умеренной передозировке, при назначении парацетамола в высоких терапевтических дозах и одновременном приёме алкоголя или индукторов микросомальной ферментной системы печени Р-450 (антигистаминные препараты, глюкокортикоиды, фенобарбитал, этакриновая кислота).
Одномоментный приём парацетамола в дозе более 10 г у взрослых или более 140 мг/кг у детей ведёт к отравлению, сопровождающемуся тяжёлым поражением печени. Причина - истощение запасов глутатиона и накопление промежуточных продуктов метаболизма парацетамола, обладающих гепатотоксическим действием. Подобная картина может наблюдаться и при приёме обычных доз препарата в случае сопутствующего применения индукторов ферментов цитохрома Р-450 и у алкоголиков, а также у лиц, систематически употребляющих алкоголь (для мужчин - ежедневный приём свыше 700 мл пива или 200 мл вина, для женщин - дозы в 2 раза меньше), особенно, если приём парацетамола произошёл через короткий промежуток времени после употребления алкоголя[89].
Имеются данные, что тяжёлая гепатотоксичность у взрослых может развиться уже при разовой дозе 7,5 г парацетамола[90].
Бесконтрольный приём парацетамола часто становится причиной желудочно-кишечных кровотечений, для лечения которых требуется госпитализация. В некоторых случаях наступает летальный исход[91].
При интоксикации парацетамолом необходимо иметь в виду, что форсированный диурез малоэффективен и даже опасен, перитонеальный диализ и гемодиализ неэффективны. Ни в коем случае нельзя применять антигистаминные препараты, глюкокортикоиды, фенобарбитал и этакриновую кислоту, которые могут оказать индуцирующее влияние на ферментные системы цитохрома Р-450 и усилить образование гепатотоксичных метаболитов.
Неконтролируемая передозировка парацетамола приводит к длительной болезни. Признаки и симптомы токсичности парацетамола могут первоначально отсутствовать или могут иметься неспецифические симптомы. Первые симптомы передозировки обычно начинаются через несколько часов после приёма внутрь, с тошнотой, рвотой, потоотделением и болью, когда начинается острая печеночная недостаточность[92]. Люди, которые принимают передозировки парацетамола, не засыпают или не теряют сознание, хотя большинство людей, которые пытаются совершить самоубийство с парацетамолом, ошибочно полагают, что они будут потеряны в сознании от лекарств[93]. Процесс смерти от передозировки занимает от 3-5 дней до 4-6 недель.
Гепатотоксичность парацетамола на сегодняшний день является наиболее распространённой причиной острой печеночной недостаточности как в Соединённых Штатах, так и в Соединённом Королевстве[70][94]. Передозировка парацетамола приводит к большему количеству звонков в центры контроля токсинов в США, чем передозировка любого другого фармакологического вещества[95]. Считается, что токсичность парацетамола обусловлена его метаболитом хинона[96].
Неконтролируемая передозировка может привести к печеночной недостаточности и смерти в течение нескольких дней. Лечение направлено на удаление парацетамола из организма и пополнение глутатиона[96]. Активированный уголь можно использовать для уменьшения абсорбции парацетамола, если человек приходит в больницу вскоре после передозировки. В то время как антидот, ацетилцистеин (также называемый N-ацетилцистеин или NAC), действует как предшественник глутатиона, помогая организму регенерировать достаточно, чтобы предотвратить или, по крайней мере, уменьшить возможное повреждение печени, часто требуется пересадка печени, если повреждение печени становится тяжёлым[97]. Почечная недостаточность также является возможным побочным эффектом.
Активированный уголь, промывание желудка и ипекакуана могут уменьшить всасывание парацетамола при условии их применения в течение одного‐двух часов после приёма парацетамола, но клиническая польза неясна.
Из видов лечения, направленных на удаление токсичных продуктов парацетамола, ацетилцистеин, вероятно, может уменьшить частоту пора
А в Україні бездарна зелень настільки все просрала що у нас навіть самий бюджетний варіант цього лікарства тупо не дістати.
Читайте матчасть!!!! Не несите чушь!
https://censor.net.ua/news/3187794/*********************************************************************************************************
Вы вообще разницу между вирусом и паразитом знаете? Или совсем идиот?
Хотя согл ВАШЕЙ дибильной тупой логике вы будете лечить СПИД давно известным и давно применяющимся лекарством - ПОДОРОЖНИК!!!! Хотя вам поможет Древнее известное лекарство РТУТЬ и МЫШЬЯК!!!!
Терпеть не могу ДУРАКОВ как вы!
Стаття брехлива.
В Британії хлорохін профілактично приймають медпрацівники, які контактують з хворими.
Швеція, як і інші країни, активно використовує хлорохін в лікуванні COVID-19. Дія цього препарату вивчена на великій кількості хворих на коронавірусну інфекцію в Китаї та Південній Кореї. В зв'язку з великим попитом, в Швеції збільшено його виробництво та постачання, а також врегульовано призначення.
Про це пишуть всі шведські ЗМІ, які я тільки що переглянув.
Или это только ваше БЛА БЛА БЛА?
Значит доказательств у тебя нет!
И я пользовался не росийскими сайтами идиота кусок!
https://www.bbc.com/
Статья в медицинском журнале Lancet также предупреждает, что гидроксихлорохин может иметь опасные побочные эффекты, если доза не контролируется тщательно.
The WHO has repeatedly said there is no definitive evidence that *********** or hydroxy*********** can be used against the virus that causes Covid-19.
ТЫ БРЕХЛИВАЯ БАЛАБОЛКА!!!!БЕЗ ССЫЛОК НЕ ПИШИ ИДОТА КУСОК
https://censor.net.ua/news/3187794/*********************************************************************************************************
Какая-то левая херня, запрещённая в цивилизованных странах. На здешних хомячках можно. Пи2дуцкий, за правильный откат, рекомендовал.
солома
Swedish hospitals scrap trial of malaria drug for COVID-19 patients
Шведские больницы отказались от исследования лекарства от малярии для пациентов с COVID-19
Грамотеї.
Будем полигоном для препаратов, от которых отказалась Европа и США.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает Daily Mail.
Решение было принято после того, как несколько пациентов пожаловались на спазмы, частичную потерю зрения и мигрени. Отмечается, что у некоторых людей прием таблеток хлорохина может вызвать проблемы с сердцебиением и даже сердечный приступ.Источник: https://censor.net.ua/n3187794
Нормальные страны отказались, а зеленая банда мародеров хочет пичкать этим украинцев.
Это как понимать? Кому нужен -бесплатно. А кому не нужен - за деньги? Может правильнее так: кому не нужен - тому хер!