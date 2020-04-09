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Все про:МВС (1666) насилля (128) Telegram (12)

 МВС запустило в телеграмі чат-бот для боротьби з домашнім насильством

Чат-бот #ДійПротиНасильства, який Міністерство внутрішніх справ запустило в Telegram, надасть максимально вичерпну інформацію про домашнє насильство, підтримку і допомогу в цьому питанні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у фейсбуці.

Зазначається, що цей бот може:

  • допомогти викликати служби допомоги (поліцію і швидку)
  • переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, які в свою чергу нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі
  • надати контакти інших служб допомоги
  • роз’яснити, що таке домашнє насильство та як протидіяти цьому явищу, повноваження органів і установ, які здійснюють заходи з попередження домашнього насильства

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Приєднатися можна за посиланням @police_helpbot,

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187910
 
 
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Пожалуйста, насилуйте этого бота, а не своих родных!
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Кума из Киева звонила. Жаловалась мол везде говорят насильство-насильство, а мой целый день в фифа на приставке рубится, и где оно то насильство ))))
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Он ей в дыню , а она ему по тыкве . Многие десятилетиями так живут без домашнего насилия .
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А когда МВД запустит украинские телеканалы и украинское радио на ОРДЛО и Крым ???
весь прикол в то что квартал 95 у них идет через рАсию !!!
МВД запустило в Telegram чат-бот для борьбы с домашним насилием - Цензор.НЕТ 9397
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п.здец ***** труженики...
борцуны обоссанные...
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