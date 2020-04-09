 МВС запустило в телеграмі чат-бот для боротьби з домашнім насильством

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у фейсбуці.

Зазначається, що цей бот може:

допомогти викликати служби допомоги (поліцію і швидку)

переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, які в свою чергу нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі

надати контакти інших служб допомоги

роз’яснити, що таке домашнє насильство та як протидіяти цьому явищу, повноваження органів і установ, які здійснюють заходи з попередження домашнього насильства

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Приєднатися можна за посиланням @police_helpbot,