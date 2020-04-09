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 Суспільство, Технології
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 Український стартап запустив безкоштовний бот для тестування на коронавірус

Бот уже працює в трьох найпопулярніших месенджерах: Viber, Telegram, Facebook. Весь процес тестування займає не більше двох-трьох хвилин і складається з питань про симптоми.

Про це повідомив Цензор.НЕТ співзасновник проєкту Євген Бондарук.

Медичний стартап aHeal.me створив безкоштовний онлайн-бот, який допомагає провести попередню діагностику на COVID-19 за кілька хвилин.

"Нас дуже хвилює кількість фейків і неправдивої інформації, яка серйозно обговорюється серед людей, і ми вирішили допомогти нашим співгромадянам із самодіагностикою", - повідомив він.

За словами Бондарука, бот уже працює в трьох найпопулярніших месенджерах: Viber, Telegram, Facebook. Весь процес тестування займає не більше двох-трьох хвилин і складається з питань про симптоми.

"Головне завдання бота - заспокоїти людей, які за симптомами, про які пишуть неперевірені джерела, починають підозрювати у себе хворобу", - пояснив Бондарук.

Для розрахунку ризику інфікування використовується 17 чинників, на основі аналізу яких штучний інтелект визначає ймовірність інфікування коронавірусом.

Засновники проєкту зазначають, що цей бот не є заміною лабораторних тестів або консультації лікаря. Водночас він допомагає виявити пацієнтів з високим ризиком інфікування і направити їх за спеціалізованою допомогою.

"Ми розробили тест так, щоб будь-яка людина, навіть та, яка не розбирається в медицині, могла швидко дізнатися про ризик інфікування й отримати рекомендації", - повідомила Цензор.НЕТ Оксана Лісова, співзасновник проєкту, практикуючий педіатр і автор наукових робіт.

Для розробки бота залучалися лікарі різних спеціальностей і кандидати медичних наук з НМУ ім. О.О. Богомольця. У фінальному тестуванні брали участь провідні фахівці: кандидат медичних наук Наталія Кириця, к.м.н. Тетяна Іовиця, л.в.к. Лариса Голюк, л.в.к. Ірина Ковальв.

За словами Євгена Бондарука, з моменту запуску тестом уже скористалися понад півтори тисячі осіб. З них менше 1% мають високий ризик інфікування, про який вони дізналися з бота.

Також у команді стартапу повідомили, що найближчим часом бот навчиться розпізнавати й інші найбільш поширені хвороби - і буде підказувати користувачам, яке додаткове обстеження їм необхідно пройти і до якого лікаря звернутися.

Щоб пройти сам тест, достатньо перейти на сайт www.aheal.me і вибрати месенджер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187907
 
 
 Топ коментарі
 
Когда запустят стартап уже : Украинский стартап запустил бесплатный бот для тестирования на коронавирус - Цензор.НЕТ 5549
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охеренный тест
есть ли у вас КОВИД?
- да, есть
- нет, нету
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витруальный врач, виртуальное лечение, виртуальная клизьма
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виртуально получат деньги, виртуально пожрут! а по поводу бота дибильно - но чем то занять себя надо...
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Судя по умственным способностям выборцев клоуна-идиота, хоть меньше претендентов на настоящие тесты будет,раз прикольная цацка)))))))))))
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Ну тут есть свои + и -. К примеру хорошо то что не надо на улице шастать и тем самым подвергать риску других в случае инфицирования. Ну а - бот это бот. Правильный диагноз можно будет узнать только после тестирования. Без врача тут не обойтись.
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Правильный диагноз может показать вскрытие.
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охеренный тест
есть ли у вас КОВИД?
- да, есть
- нет, нету
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ой.. да такое есть уже... запущено... bongcam или как-то так называется. Там в основном росиянки тусят
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та это еще в 80-х немцы на видеокассеты записывали.
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да там с тех пор ососбо ничего и не помялось.... все также пилотки натирают
Не благодарите! #CblдbIВдoma
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)) тестирование в отчётах бесплатным ботом прирастать будет.
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Да уже писали бы все на английском, а то стартап, бот. Скоро с их дебильный диджитализацией вообще не поймёшь о чем пишут.
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Украинский стартап запустил бесплатный бот для тестирования на коронавирус - Цензор.НЕТ 4885
Бот подтвердил, что я абсолютно здоров...
Украинский стартап запустил бесплатный бот для тестирования на коронавирус - Цензор.НЕТ 4885
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А номер карточки и код подразделения банка с обратной стороны карточки бот спрашивает??? Український стартап запустив безкоштовний бот для тестування на коронавірус - Цензор.НЕТ 1250
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Сделайте приложение - Пульсоксиметр бесплатное лучше.
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После обновления бот заразит вас мутировавшим коронавирусом.
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