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 Суспільство
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Все про:Луганщина (1965) опитування (509) Росія (26816) Донбас (15709) Донецька область (2405)

 75,6% жителів Донеччини вважають Росію стороною конфлікту на Донбасі, - опитування Фонду "Демініціативи"

75,6% населення підконтрольної Україні території Донецької області вважають Росію стороною конфлікту на Сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Думки представників двох досліджених областей щодо включеності Російської Федерації у конфлікт на Донбасі помітно різняться. Якщо серед донецьких респондентів 3/4 вважають РФ стороною цього конфлікту (а 12% не вважають так), то серед луганських респондентів лише 47% поділяють відповідну думку, а 39% – не поділяють. Причому порівняно з опитуванням кінця 2018 року в Донецькій області частка тих, хто вважає Росію стороною конфлікту, помітно зросла (з 57% до 76%), а частка тих, хто так не вважає, зменшилася з 23% до 12%. У Луганській області також рівень визнання участі Росії у конфлікті зріс (з 41% до 47%), проте водночас збільшилася (з 31% до 39%) й частка тих, хто не визнає такої участі.

Також читайте: 91% українців вважають коронавірус реальною загрозою, 92% відсвяткують Великдень удома, - опитування. ІНФОГРАФІКА

75,6% жителів Донеччини вважають Росію стороною конфлікту на Донбасі, - опитування Фонду Демініціативи 01

Що стосується безпосередніх форм залучення Росії до конфлікту, то серед донеччан найбільш поширеною (46% опитаних) є думка про повний контроль з боку Росії за "ДНР/ЛНР" (тоді як серед луганчан таку відповідь дали лише 20%). Водночас 40% донеччан та 44% луганчан переконані, що Росія надає Донбасу гуманітарну допомогу. Причому порівняно з опитуванням кінця 2018 року оцінки діяльності Росії покращилися.

Зокрема, в Луганській області різко (з 2% до 32%) зросла частка тих, хто вважає, що Росія долучається до конфлікту лише дипломатичними засобами, і так само з 28% до 44% збільшилася частка тих, хто вважає, що Росія надає Донбасу гуманітарну допомогу; натомість суттєво зменшилися частки тих, хто вважають, що Росія постачає бойовикам зброю (з 46% до 33%), що російські війська беруть участь у бойових діях (з 36% до 20%), що Росія безпосередньо керує діяльністю "ДНР/ЛНР" (з 36% до 20%).

У Донецькій області хоча поширеність уявлення про участь російських військ у бойових діях та про підлеглість "ДНР/ЛНР" Росії залишилися приблизно на тому самому рівні, проте з 50% до 37% зменшилася частка тих, хто вважає, що Росія постачає бойовикам зброю, і з 16% до 35% збільшилася частка тих, хто вважає, що Росія підтримує "ДНР/ЛНР" переважно дипломатичними засобами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60% жителів Донбасу "за" надання російській мові статусу другої державної в Україні, - опитування Фонду "Демініціативи"

Крім того, 33,3% жителів Донецької області вважають, що Збройні сили Російської Федерації беруть участь в бойових діях на стороні "ДНР" і "ЛНР". Такої ж думки дотримуються 19,6% жителів Луганської області.

75,6% жителів Донеччини вважають Росію стороною конфлікту на Донбасі, - опитування Фонду Демініціативи 02

Крім того, 45,5% жителів Донецької області вважають, що Росія контролює "ДНР" і "ЛНР" і керує їхніми політичними і військовими діями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187906
 
   
 Топ коментарі
 
Глупо изучать слабоумие в процентах . Оно или есть , или его нет .
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фигасе, скока там еще уипанов...
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Казалось. бы... но Оказывается Луганщина более про российская чем даже Донецкая. Даже как то неожиданно на первый взгляд. Интересно почему.
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Глупо изучать слабоумие в процентах . Оно или есть , или его нет .
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НЕ ПРОСТО СТОРОНА КОНФЛИКТА ,А АГРЕССОР!!! ведущий и инициирующий,финансирующий войну.
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Казалось. бы... но Оказывается Луганщина более про российская чем даже Донецкая. Даже как то неожиданно на первый взгляд. Интересно почему.
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Там народ более заторможенный и неразвитый. А донецкие ханыги уже смекнули,шо дело дрянь ))
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Натравить друг на друга лбами,а сами в стороне,типа НАСТАМНЕТ,это типичная КГБэшная игра,по-чЛенинским Заветам...
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Если уж на то пошло, то мнение жителей Донетчины с недваних пор уже не должно никого волновать. Хватит. Уже услышали Донбасс. Сыты по горло.
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Чехи и Словаки тоже один народ,но живут не чета кремлевскому быдлу,тихо и скромно развиваются в фашистском блоке НАТО...
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а помните - Майдан 2014, Руслана сверкает небритой ****** и толпа рагулей скачет под крики - москалей на ножи? рагули забыли, шо у москалей есть сильный старший братик 75,6% жителів Донеччини вважають Росію стороною конфлікту на Донбасі, - опитування Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 2651
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Це, свідчить, що у вас, рашашвайінів збочення зору і слуху.
Заглядати під спідниці дівчатам, це ваше.
А так, да ПТН-ПНХ ! І ти, теж швиденько, за ним.
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кста, перепрошую за рагулей, они как люди хорошие, тока наивные, отсюда - ведомые
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Та українці в курсі, про рогулєй:

«Адрес: Россия, Ярославская область, Пошехонский район, деревня Рогули.
Код ОКАТО:78234864016Код ОКТМО:78634404361Индекс:152878».
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твоему "сильному старшиму братику" на два раза поSSaть осталось под твоим забором в мацкве
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Мать подохшего в Украине РАБссиянца-десантника из Псковской области сказала коротко : если я кому то скажу, что мой Андрей погиб на Даллбасе,мне не выдадут пособие в 5 миллионов рублей и посадят в тюрьму...
РАБссия...вонючка... 75,6% жителів Донеччини вважають Росію стороною конфлікту на Донбасі, - опитування Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 254
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Они даже верят, что избрали Пасечника и Пушилина на демократических, свободных выборах...
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А должно быть 100%. Если у них в головах есть мозги, а в душе - совесть.
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Батя правильно говорил:КацаПсины сыны от Псины Шарикова,а это не Народ,а КГБэшное Быдло... 75,6% жителів Донеччини вважають Росію стороною конфлікту на Донбасі, - опитування Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 6837
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вы сразу скажите - что вы собрались мутить, такая обработка мозгов опросами идет неспроста
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-эти жители не Украины, а именно Донетчины, о чём думали , когда лезли в 2014 -м под наши танки? Что войны не будет...

-эти жители не Украины, а именно Донетчины, о чём думали , когда в 2014-м звали путина, брали оружие и лезли на блокпосты? Что войны не будет...

ну вот, и нет войны, сплошной мир, дружба и процветание...и бензин по 4 коп, и водка по 3.62 и любительская по 2.20 и полтора миллиона сбежавших в Киев, чтоб наблюдать из мирной засады, как там "у нас на Донетчине"... постреливают или перемирие
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Если это действительно так,то это есть гуд.
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А ведь таких можно и в Львове найти а потом такие как я парят себе голову почему хотят уехать в другую нормальную страну от этого быдла одна вата и дауны нормальных 25% в стране это очень мало
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