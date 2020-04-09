 Під час кризи держава має підтримати промисловість і експортерів, - експерт

В умовах кризи необхідна державна підтримка промисловості та експортерів, щоб забезпечити безперебійність їхньої роботи, зокрема створення нормальних умов для логістики і зниження тарифів на вантажоперевезення. Про це в коментарі журналістам заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко, передає РБК-Україна.
"Перші заходи - це безперебійна робота в умовах карантину. Друге - це питання оптимізації податкового тиску, щоб його не підвищувати, а краще знизити. І третє - це тарифна політика, щоб заморозити тарифи, а десь, можливо, і знизити ці тарифи", - сказав Зінченко.
На його думку, пов'язані з карантином обмеження не мають тривати понад два місяці, інакше існує загроза втрати країни.
"Якщо вони (обмеження, - ред.) будуть діяти більше ніж місяць-два, у нас просто буде завдано колосальної шкоди економіці та кожному українцю. Ми просто втратимо країну", - підкреслив Зінченко.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Кабінет міністрів у зв'язку з посиленням деяких карантинних заходів не має наміру зупиняти промислові підприємства, товарообіг та діяльність об'єктів критичної інфраструктури.
Міністр розвитку економіки та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що уряд планує реанімувати економіку через локалізацію у держзакупівлях, підтримку аграрного сектору та експорту.
Своєю чергою екс-міністр промполітики Валерій Мазур зазначив необхідність надати зараз пріоритет в обслуговуванні на залізницях і в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.
свічка
Хотелось же,чтоб все просто и быстро,с заботой о народе и без популизма.
Просто,быстро и для народа -популизм.
Просто ,быстро и без популизма-это не для народа.
Для народа и без популизма - не просто и не быстро.
механистический подход к проблеме ничего не решает.доказано мокшаноиудеем ульяновым совместно с иудашвили.
- И русскоязычные люди падают замертво на улицах, не в силах одолеть инструкцию на украинском.
14 hrs ·
После того, как на уроке математики в онлайн-школе Зеленского из 30,2 вычли 2,2 и получили 18, я, конечно же, слегка удивилась, но не о#уела, потому что о#уеватор поломался год назад на выборах, чинить не стала, ибо зачем?
Сегодня на уроке географии Австралию омыли
̶с̶л̶е̶з̶а̶м̶и̶ Атлантическим океаном.
Я несколько взбодрилась и с интересом жду урок истории Украины.
Если там скажут, что у нас сейчас президент Порошенко, то йой, най буде та школа.»
Ви коли Україною займетеся, суки ?!
Кабінет Міністрів України пропонує нові поправки до Державного бюджету у зв'язку зі зміною ситуації навколо пандемії коронавірусу.
Так, Уряд пропонує зменшити Фонд боротьби з коронавірусом на 30,7 млрд гривень і розподілити дані кошти на інші цілі, інформує депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гоначернко.
Загалом, у фонді залишається 66 млрд 342 млн;
- з цих коштів напряму на МОЗ виділяють 15,8 млрд грн та на Мінсоц 10,6 млрд грн на пенсії;
- 4,9 млрд грн повертають у Державний фонд регіонального розвитку;
- на 7 млн грн більше отримає Офіс Президента;
- 1 млрд додають судовій системі.
Додають фінансування антикорупціонерам:
- 21 млн для САП;
- 33 млн для ДБР;
- 16 млн для НАЗК;
Аграрії втрачають: мінус 1,5 млрд допомоги для сільгоспвиробників.
Повертають кошти на культуру, освіту, науку, спорт:
- 150 млн грн додають Українському культурному фонду. Загалом, бюджет УКФ буде 400 млн грн;
- 50 млн грн доотримає Інститут Книги. Загалом, бюджет ? 100 млн грн;
- плюс 100 млн грн для Міністерства молоді на спорту;
- плюс 300 млн грн для Національної академії наук;
- 50 млн грн на патріотичне кіно;
- 500 млн грн доотримає школа.