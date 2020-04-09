 Під час кризи держава має підтримати промисловість і експортерів, - експерт

В умовах кризи необхідна державна підтримка промисловості та експортерів, щоб забезпечити безперебійність їхньої роботи, зокрема створення нормальних умов для логістики і зниження тарифів на вантажоперевезення. Про це в коментарі журналістам заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко, передає РБК-Україна.

"Перші заходи - це безперебійна робота в умовах карантину. Друге - це питання оптимізації податкового тиску, щоб його не підвищувати, а краще знизити. І третє - це тарифна політика, щоб заморозити тарифи, а десь, можливо, і знизити ці тарифи", - сказав Зінченко.

На його думку, пов'язані з карантином обмеження не мають тривати понад два місяці, інакше існує загроза втрати країни.

"Якщо вони (обмеження, - ред.) будуть діяти більше ніж місяць-два, у нас просто буде завдано колосальної шкоди економіці та кожному українцю. Ми просто втратимо країну", - підкреслив Зінченко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Кабінет міністрів у зв'язку з посиленням деяких карантинних заходів не має наміру зупиняти промислові підприємства, товарообіг та діяльність об'єктів критичної інфраструктури.

Міністр розвитку економіки та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що уряд планує реанімувати економіку через локалізацію у держзакупівлях, підтримку аграрного сектору та експорту.

Своєю чергою екс-міністр промполітики Валерій Мазур зазначив необхідність надати зараз пріоритет в обслуговуванні на залізницях і в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.