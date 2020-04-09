EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Економіка
  595  32
Все про:криза (216) промисловість (71)

 Під час кризи держава має підтримати промисловість і експортерів, - експерт

Пов'язані з карантином обмеження не мають тривати більш ніж два місяці, вважає Станіслав Зінченко.

В умовах кризи необхідна державна підтримка промисловості та експортерів, щоб забезпечити безперебійність їхньої роботи, зокрема створення нормальних умов для логістики і зниження тарифів на вантажоперевезення. Про це в коментарі журналістам заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко, передає РБК-Україна.

"Перші заходи - це безперебійна робота в умовах карантину. Друге - це питання оптимізації податкового тиску, щоб його не підвищувати, а краще знизити. І третє - це тарифна політика, щоб заморозити тарифи, а десь, можливо, і знизити ці тарифи", - сказав Зінченко.

На його думку, пов'язані з карантином обмеження не мають тривати понад два місяці, інакше існує загроза втрати країни.

"Якщо вони (обмеження, - ред.) будуть діяти більше ніж місяць-два, у нас просто буде завдано колосальної шкоди економіці та кожному українцю. Ми просто втратимо країну", - підкреслив Зінченко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Кабінет міністрів у зв'язку з посиленням деяких карантинних заходів не має наміру зупиняти промислові підприємства, товарообіг та діяльність об'єктів критичної інфраструктури.

Міністр розвитку економіки та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що уряд планує реанімувати економіку через локалізацію у держзакупівлях, підтримку аграрного сектору та експорту.

Своєю чергою екс-міністр промполітики Валерій Мазур зазначив необхідність надати зараз пріоритет в обслуговуванні на залізницях і в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187903
 
   
 Топ коментарі
 
Да там Ахметов на грани банкротства,поможем человеку
 показати весь коментар
 
В кризис государство должно поддержать промышленность и экспортеров, - эксперт - Цензор.НЕТ 736

- И русскоязычные люди падают замертво на улицах, не в силах одолеть инструкцию на украинском.
 показати весь коментар
 
Україна готує вертоліт-реанімацію для допомоги італійцям - Аваков.

В кризис государство должно поддержать промышленность и экспортеров, - эксперт - Цензор.НЕТ 9418

Ви коли Україною займетеся, суки ?!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да там Ахметов на грани банкротства,поможем человеку
 показати весь коментар
 
 
ему как раз пох. людей на кулицу, сам на канары.
 показати весь коментар
 
Он бы всю тюрьму выкупил и устроил там себе Канары.А вот довести его,чтоб аж на заработки поехал,жил там в бараке с десятью мужиками,от такое кино я бы посмотрела
 показати весь коментар
 
 
Вони стільки нажерлися,що повинні навпаки, допомогти державі!
 показати весь коментар
 
 
Глупое животное, разве денег бывает слишком много... @ м/ф "Золотая антилопа"
 показати весь коментар
 
От них самых.и опять это нытье бесконечное о снижении тарифов на грузоперевозки за счёт Укрзализныци
 показати весь коментар
 
Еще одна плюшка от карантина, но не вам, зебилы.
 показати весь коментар
 
 
От кризиса страдают все, а помогать нужно экспортёрам. А может в стране проживает 40 миллионов "промышленников", а мы ничего об этом не знаем?
 показати весь коментар
 
 
правильно- ахметову, пинчуку, боголюбову , и т,д, а народ который выживет, то выживет
 показати весь коментар
 


свічка

Хотелось же,чтоб все просто и быстро,с заботой о народе и без популизма.
Просто,быстро и для народа -популизм.
Просто ,быстро и без популизма-это не для народа.
Для народа и без популизма - не просто и не быстро.

В кризис государство должно поддержать промышленность и экспортеров, - эксперт - Цензор.НЕТ 9169
 показати весь коментар
 
 
Цю задачу вирішив Генрі Форд, ще 100 років тому.
 показати весь коментар
 
конвеер?как на рашке,для производства скрепанутых?
механистический подход к проблеме ничего не решает.доказано мокшаноиудеем ульяновым совместно с иудашвили.
 показати весь коментар
 
Это да...... кого угодно, только не население. А то, что мелкие производства практически прекратили деятельность и люди остались без зарплаты не волнует вообще.....
 показати весь коментар
 
 
Експортьорам нужно срочно помочь вывезти весь запас зерна, пока мудрий нарид не понял что в этом году будет катастрофический неурожай.
 показати весь коментар
 
 
В кризис государство должно поддержать промышленность и экспортеров, - эксперт - Цензор.НЕТ 736

- И русскоязычные люди падают замертво на улицах, не в силах одолеть инструкцию на украинском.
 показати весь коментар
 
 
ахмет, косюк та інші вже вишукувались у чергу за допомогою..
 показати весь коментар
 
Я щітаю, експортерів масок треба підтримати матеріально з буджету, вони втрачають гроші через заборону.
 показати весь коментар
 
 
я щитаю, надо поддержать еще тех придурков, шо понаехали с заработков и навезли заразы.
 показати весь коментар
 
Почему не сделать так, что работников будут тестировать и за здоровыми будет автобусы заезжать и забирать на работу и продуктами тоже обеспечивать на работе их, ну то бишь там магазин создать, где они скупаться будут изолировано!
 показати весь коментар
 
«Олена Монова
14 hrs ·

После того, как на уроке математики в онлайн-школе Зеленского из 30,2 вычли 2,2 и получили 18, я, конечно же, слегка удивилась, но не о#уела, потому что о#уеватор поломался год назад на выборах, чинить не стала, ибо зачем?
Сегодня на уроке географии Австралию омыли
̶с̶л̶е̶з̶а̶м̶и̶ Атлантическим океаном.
Я несколько взбодрилась и с интересом жду урок истории Украины.
Если там скажут, что у нас сейчас президент Порошенко, то йой, най буде та школа.»

 показати весь коментар
 
 
Україна готує вертоліт-реанімацію для допомоги італійцям - Аваков.

В кризис государство должно поддержать промышленность и экспортеров, - эксперт - Цензор.НЕТ 9418

Ви коли Україною займетеся, суки ?!
 показати весь коментар
 
 
ахметов так сильно страдает, что себе старую виллу во франции купил. а бедный пинчук обзавелся дряхлым домом центре лондона.
 показати весь коментар
 
 
Уряд пропонує збільшити витрати на президента і силовиків за рахунок Фонду боротьби з COVID-19 Володимир Маркопольский 9, Квітень 2020, 02:41 1186

Кабінет Міністрів України пропонує нові поправки до Державного бюджету у зв'язку зі зміною ситуації навколо пандемії коронавірусу.
Так, Уряд пропонує зменшити Фонд боротьби з коронавірусом на 30,7 млрд гривень і розподілити дані кошти на інші цілі, інформує депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гоначернко.
Загалом, у фонді залишається 66 млрд 342 млн;
- з цих коштів напряму на МОЗ виділяють 15,8 млрд грн та на Мінсоц 10,6 млрд грн на пенсії;

- 4,9 млрд грн повертають у Державний фонд регіонального розвитку;
- на 7 млн грн більше отримає Офіс Президента;
- 1 млрд додають судовій системі.
Додають фінансування антикорупціонерам:
- 21 млн для САП;
- 33 млн для ДБР;
- 16 млн для НАЗК;
Аграрії втрачають: мінус 1,5 млрд допомоги для сільгоспвиробників.
Повертають кошти на культуру, освіту, науку, спорт:
- 150 млн грн додають Українському культурному фонду. Загалом, бюджет УКФ буде 400 млн грн;
- 50 млн грн доотримає Інститут Книги. Загалом, бюджет ? 100 млн грн;
- плюс 100 млн грн для Міністерства молоді на спорту;
- плюс 300 млн грн для Національної академії наук;
- 50 млн грн на патріотичне кіно;
- 500 млн грн доотримає школа.
 показати весь коментар
 
то есть олигархов? снова дотации из бюджета?..цинизм голобородька зашкаливает..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору