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 Суспільство
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 91% українців вважають коронавірус реальною загрозою, 92% відсвяткують Великдень удома, - опитування. ІНФОГРАФІКА

92% українців зазначили, що свято Великодня планують відсвяткувати вдома (у квартирі, на дачі), у колі членів родини, дотримуючись умов карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування проведеного на замовлення Українського інституту майбутнього.

Оцінюючи реальність загрози коронавірусу для країни, 38% респондентів зазначили, що ця загроза "дуже ймовірна", 51% - загроза "можлива", 9% - загроза "малоймовірна", 2% - "не бачать загрози зовсім".

Таким чином, 91% вважає загрозу коронавірусу для країни реальною.

Порівняно з першою хвилею опитування зменшилася кількість респондентів, які вважають, що загроза епідемії коронавірусу для країни "дуже ймовірна", і збільшилася кількість тих, хто зазначив, що загроза епідемії для України "ймовірна".

Оцінюючи реальність загрози коронавірусу для себе особисто і членів своєї сім'ї, 55% респондентів назвали цю загрозу як "ймовірну". 29% учасників опитування відзначали загрозу епідемії коронавірусу особисто для себе і членів своєї сім'ї як "малоймовірну", 11% - як "дуже ймовірну", 5% - "не бачать загрози зовсім".

Водночас, 62% респондентів зазначили, що через карантин цьогоріч не будуть відвідувати церкву на Великдень, 9% - відвідають церкву для освячення пасок, 3% - планують відстояти службу.

26% опитаних не відвідують церкву взагалі.

Респонденти із Заходу і парафіяни Української Православної Церкви Московського патріархату частіше за інших зазначали, що обов'язково відстоять службу або освятять паски.

92% респондентів зауважили, що свято Великодня планують відсвяткувати вдома (у квартирі, на дачі), в колі членів родини, дотримуючись умов карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 89% українців, виходячи з дому, надягають маску або респіратор, 50% користуються дезінфектором, - опитування Інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

91% українців вважають коронавірус реальною загрозою, 92% відсвяткують Великдень удома, - опитування 01
91% українців вважають коронавірус реальною загрозою, 92% відсвяткують Великдень удома, - опитування 02
91% українців вважають коронавірус реальною загрозою, 92% відсвяткують Великдень удома, - опитування 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187897
 
   
 Топ коментарі
 
Главное шобы сепаратист усик пошел причащаться 91% украинцев считает коронавирус реальной угрозой, 92% отпразднуют Пасху дома, - опрос - Цензор.НЕТ 1448
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о. таки 12% православных смертников нашлось.
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о. таки 12% православных смертников нашлось.
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Главное шобы сепаратист усик пошел причащаться 91% украинцев считает коронавирус реальной угрозой, 92% отпразднуют Пасху дома, - опрос - Цензор.НЕТ 1448
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в стиле кацапской пропаганды... )) вы знаете, все не так АДНАЗНАЧНА ))))
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сидите дома.
глово привезет вам святую воду. окропите и празднуйте.
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) чем ответят апологеты интриг мирового закулисья?
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9% - посетят церковь для освящения пасок, 3% - планируют отстоять службу . Надо запомнить эти 12% , чтобы сразу изолировать . Я устал . В магазине , на стройке и на базаре можно бесконечно долго гулять , в парке , если вас выгуливает собака .
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А сколько процентов ходило в церковь святить на паску до короны?
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В России сейчас идет заражение коронавирусом численностью 1000 человек в 1 день! Украине надо дождаться пика, когда РФ будет вся в проблемах с коронавирусом, то тогда Украине надо будет быстро захватить Донбасс!!!Нужно пользоваться слабостью противника!!!
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В ВСУ уже 5 заболевших к тому времени уже воевать у Украины будет некому.
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а ты не москаль часом??? что значит зачем возвращать Донбасс??? Это Украинская земля!!!
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38 000 000 - 92% = 3 040 000 человек. Откидываем ещё около 2 млн человек которые могут передумать! Вот и посчитайте сколько из них будут заболевших. По самым даже скромным подсчётам около 1-2 тысячи заболеют из них.
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Я собираюсь праздновать Святое Воскресение Господне. А Пасху (Песах) пусть евреи празднуют, это - их праздник...
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Baden Але кондитерський виріб,який зветься пасха,ви будете їсти. 91% украинцев считает коронавирус реальной угрозой, 92% отпразднуют Пасху дома, - опрос - Цензор.НЕТ 5275
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кулічі на кацапії. Паска в Україні.
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Иисус никогда не называл хлеб - еврейским праздником. Он говорил: это - тело моё.
P.S. При советах на ценниках в хлебных магазинах его называли "Кекс весенний" 91% украинцев считает коронавирус реальной угрозой, 92% отпразднуют Пасху дома, - опрос - Цензор.НЕТ 5178
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Хто взагалі вірить усіляким опитуванням?
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Что посеешь, то и пожнешь! В 2010 году избрали Президентом трижды судимого Януковича - получили войну, аннексию территории, десятки тысяч погибших и миллионы переселенцев.
В 2019 году во время войны избрали президентом комика, который в своих выступлениях не брезговал издеваться как над страной и церковью - получили короновирус и предверие дефолта.
Кто не голосовал за Януковича и Зеленского , тому нечего боятся вируса. Ни один волос не может упасть с человека без разрешения Бога.
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Ты пропустил еще одну выдающуюся личность. 91% украинцев считает коронавирус реальной угрозой, 92% отпразднуют Пасху дома, - опрос - Цензор.НЕТ 7740
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это вопрос. фраза- "порошенко во время каденции потерял треть состояния."
не ржет только ылита 23%.
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Да часть действительно не ржет, а пишет СМСки типа "Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит". Или должностями от имени брата торгует.
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Очень малый % адекватных,дцмающих людей,дружащих с логикой.На этом фоне вообще не возникает вопрос, почему "выбрали" зеленое дерьмо,недовласть воров и мародёров.
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Это как спросить. Сначала напугать ну как с парашютом и спросить есть угроза разбиться.а поистатистике 0.001% что не раскроется но запасной еще есть. Так и то отменять десантные войска. Или всрат...ся и ни жить если один на милоион помер на старости лет от короны. Браны в номордниках и 9% вместе с вами.
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Раздел 12. Статья 48 Ветхого завета): Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли; а никакой необрезанный не должен есть ее.
Обрежьте у себя всё мужеского пола и празднуйте праздник исхода народа коломойского из ******* сколько влезет, а да будет вам царствие господне, сврешится великий естесственный отбор
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не вдома, а на городі. а город - дома. бо це українці. )))
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