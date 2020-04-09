 91% українців вважають коронавірус реальною загрозою, 92% відсвяткують Великдень удома, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування проведеного на замовлення Українського інституту майбутнього.
Оцінюючи реальність загрози коронавірусу для країни, 38% респондентів зазначили, що ця загроза "дуже ймовірна", 51% - загроза "можлива", 9% - загроза "малоймовірна", 2% - "не бачать загрози зовсім".
Таким чином, 91% вважає загрозу коронавірусу для країни реальною.
Порівняно з першою хвилею опитування зменшилася кількість респондентів, які вважають, що загроза епідемії коронавірусу для країни "дуже ймовірна", і збільшилася кількість тих, хто зазначив, що загроза епідемії для України "ймовірна".
Оцінюючи реальність загрози коронавірусу для себе особисто і членів своєї сім'ї, 55% респондентів назвали цю загрозу як "ймовірну". 29% учасників опитування відзначали загрозу епідемії коронавірусу особисто для себе і членів своєї сім'ї як "малоймовірну", 11% - як "дуже ймовірну", 5% - "не бачать загрози зовсім".
Водночас, 62% респондентів зазначили, що через карантин цьогоріч не будуть відвідувати церкву на Великдень, 9% - відвідають церкву для освячення пасок, 3% - планують відстояти службу.
26% опитаних не відвідують церкву взагалі.
Респонденти із Заходу і парафіяни Української Православної Церкви Московського патріархату частіше за інших зазначали, що обов'язково відстоять службу або освятять паски.
92% респондентів зауважили, що свято Великодня планують відсвяткувати вдома (у квартирі, на дачі), в колі членів родини, дотримуючись умов карантину.
глово привезет вам святую воду. окропите и празднуйте.
P.S. При советах на ценниках в хлебных магазинах его называли "Кекс весенний"
В 2019 году во время войны избрали президентом комика, который в своих выступлениях не брезговал издеваться как над страной и церковью - получили короновирус и предверие дефолта.
Кто не голосовал за Януковича и Зеленского , тому нечего боятся вируса. Ни один волос не может упасть с человека без разрешения Бога.
не ржет только ылита 23%.
Біснуйтесь юродиві. Ваш бог вірус.
Обрежьте у себя всё мужеского пола и празднуйте праздник исхода народа коломойского из ******* сколько влезет, а да будет вам царствие господне, сврешится великий естесственный отбор