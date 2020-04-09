 64% мешканців Донецької області вважають, що нині відбувається війна між Україною та РФ, - опитування Фонду "Демініціативи"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.
Згідно з оприлюдненими в четвер результатами соцопитування, думки донецьких і луганських респондентів про наявність війни між Росією і Україною значною мірою відрізняються. Так, якщо серед донецьких респондентів 64% погодилися з фактом наявності війни, то серед луганських респондентів таку згоду висловили тільки 38%, а 43% не погодилися з такою постановкою питання. До того ж якщо в Донецькій області в порівнянні з кінцем 2018 року частка впевнених в існуванні війни з Росією суттєво зросла (з 41% до 64%), то в Луганській області ця частка залишилася майже такою ж, і навіть дещо зросла (з 38% до 43% ) частка тих, хто заперечує цей факт.
Дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва з 18 лютого по 2 березня 2020 року. У кожній з областей було відібрано по 500 респондентів, вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік і місце проживання (за винятком окупованих територій). Теоретична похибка дослідження становить 3,5%. Проводилося воно за фінансової підтримки посольства Великої Британії в Україні.
В Донецке же все наоборот - там рассеяне бомбили тролейбусы и т.п.
Хотя вряд ли: ведь во всем виноваты проклятые Укропы!
В штаны к мужикам залезть, это у тебя на подсознани?
беглых каторжников! Юзовка росла, развивалась, каторжники стали называться -
"горные рабочие", обзавелись жильём, создали семьи, расплодились...
Потом был Голодомор и новое заселение луганско-донецкого региона русскими КАТОРЖНИКАМИ! .Стаханов - елецкий уличный грабитель, один из тех, кто вместо
тюрьмы выбрал луганскую шахту,(советские пиарщики не захотели исправлять ошибку
и увековечили гопника, который даже в шахте грабил своих коллег).
Там отродясь - "гнилые" гены, с момента создания Юзовки!
Как бы обидно местным жителям ни было это сознавать.
И есть третья группа - это фанатики, зазомбированные победобесием и подобным насмерть. И они готовы сдохнуть, не рассуждая.
даёшь Россия
ложились под танки
поднять архив сьемок
уточнить личности легко и просто
/посмотреть на полицаев сбушников а то приезжают по пенсии --предатели
ни одного сопротивления
Турчинов /мы мирным путём решим/
тогда обошлось бы 1000-2000 жизней
с самого начала
теперь десятки тысяч жизней + четыре раза больше инвалидов
мирный пкьъть