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 Суспільство
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 64% мешканців Донецької області вважають, що нині відбувається війна між Україною та РФ, - опитування Фонду "Демініціативи"

64% мешканців, які проживають на підконтрольній уряду території Донецької області, вважають, що нині триває війна між Україною та Росією, також такої думки дотримуються 38% населення, що проживає на підконтрольній території Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Згідно з оприлюдненими в четвер результатами соцопитування, думки донецьких і луганських респондентів про наявність війни між Росією і Україною значною мірою відрізняються. Так, якщо серед донецьких респондентів 64% погодилися з фактом наявності війни, то серед луганських респондентів таку згоду висловили тільки 38%, а 43% не погодилися з такою постановкою питання. До того ж якщо в Донецькій області в порівнянні з кінцем 2018 року частка впевнених в існуванні війни з Росією суттєво зросла (з 41% до 64%), то в Луганській області ця частка залишилася майже такою ж, і навіть дещо зросла (з 38% до 43% ) частка тих, хто заперечує цей факт.

64% мешканців Донецької області вважають, що нині відбувається війна між Україною та РФ, - опитування Фонду Демініціативи 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60% жителів Донбасу "за" надання російській мові статусу другої державної в Україні, - опитування Фонду "Демініціативи"

Дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва з 18 лютого по 2 березня 2020 року. У кожній з областей було відібрано по 500 респондентів, вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік і місце проживання (за винятком окупованих територій). Теоретична похибка дослідження становить 3,5%. Проводилося воно за фінансової підтримки посольства Великої Британії в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187894
 
 
 Топ коментарі
 
Житєлі Данбаса...рускаязичьнає насєлєніє...все це - терміни, придумані у кремлівських кабінетах з метою розколу української нації та подальшого її знищення. В Україні живуть громадяни України, одним словом - українці. Крапка. Пора вже подумати про ліквідацію сучасного обласного ділення України, яке дісталось нам у спадок від російських окупантів.
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Перекрыть все КПВВ на год и посмотрим что эти ублюдки потом запоют.
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донецким, в отличии от луганских, дубиной по башке не хило настучали........ ))
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донецким, в отличии от луганских, дубиной по башке не хило настучали........ ))
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В Луганске был странный случай с воздушной атакой на исполком. Похоже таки украинский штурмовик был...а наши не признали.
В Донецке же все наоборот - там рассеяне бомбили тролейбусы и т.п.
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если бы по исполкому ударил штурмовик, то от него остался бы один гравий.....
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Так вот поэтому у так званыеи днр и лнр разная история государственности и язык , они хоть и братские народы , но имеют каждый своего государство со своими границами и таможней 😂😂😂
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разница между ними в том, что донецкими рулит ГРУ, а луганскими - ФСБ.....
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Перекрыть все КПВВ на год и посмотрим что эти ублюдки потом запоют.
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исключения лишь еще больше подтверждают правило...
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Еще есть замечательный блогер Андрей Луганский - как же он кацапов аргументировано и выдержано заваливает, просто одно удовольствие смотреть, в ютубе регулярно ролики выходят 64% мешканців Донецької області вважають, що нині відбувається війна між Україною та РФ, - опитування Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 7246
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Так, знаю, дивився його. Але Фашик Донецький досі живе в Донецьку і пише свої блоги звідти.
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Побажаємо йому, щоб вся наволоч кацапська його оминала.
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Это те , кто на подконтрольной Украине территории ? А в обезьянике вообще ватные растения . Мне всегда было интересно , что важнее , вернуть убогих , землю , или землю с убогими ?
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Луганщина з кінця 80-х завжди була ватною та забиченою, де кожен сам за себе і завжди готовий вчепитися тобі в горло. Знаю, бо родився і виріс там...
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Житєлі Данбаса...рускаязичьнає насєлєніє...все це - терміни, придумані у кремлівських кабінетах з метою розколу української нації та подальшого її знищення. В Україні живуть громадяни України, одним словом - українці. Крапка. Пора вже подумати про ліквідацію ********* обласного ділення України, яке дісталось нам у спадок від російських окупантів.
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Немного дебилов начало прозревать.
Хотя вряд ли: ведь во всем виноваты проклятые Укропы!
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Постоянные зрители Мертвечуковских телеканалов думают альтернативно...
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и это при том, что 96% жителей там не умеют считать и писать.
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У тех, кто не видит агрессию рахи нужно было еще спросить, сколько будет 7*8.
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чем ближе к расеи тем глупее народ...русскиймир головного мозга...
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Социологам сейчас нужно быть очень осторожными. Бекешкина очень активно вела социологию об отношению народа к продаже земли, и к сожалению ее уже нет с нами. Ради заполучения украинской земли они готовы на многое. Но Бог все видит, и каждый получит по заслугам.
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35 процентов просто дол**бы-пусть лечатся дальше
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Большинство из них прекрасно понимает, что это российско-украинская война, но не говорят об этом вслух, чтоб не подставлять роССию, которую поддерживают. И на которую так надеятся...
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А сивоха так нисчитает, да и сам бубочка латентно тоже
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Ты им и в голову смог залезть, и в штаны. Ты прям не коронавирус, а спирохета.
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Зачем залазить в голову, если достаточно их слов и действий?
В штаны к мужикам залезть, это у тебя на подсознани?
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Вони, ще б провели опитування: Земля обертається навколо Сонця, чи навпаки. Є об'єктивна реальність. Люди, які її не визнають або вороги або хворі на голову.
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думаю что реально это война сша рф. былоб на месте Украины другое государство,былоб тоже самое
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Жертва педошарика. И такого мусора в Украине больше чем хотелось бы.
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скажу непопулярную циничную вещь- пока не поменяется естественным процессом местное совковое поколение (45-70), пока там будут такие цифры и будут продолжать голосовать на разрушение Украины , раньше за комунистов, теперь за рыгов, неважно. В их головах давно клозеты построены. Говорю как житель Луганщины.
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Ой ли. Там за 6 лет воспитали молодое поколение,которое уже генетически ненавидит Украину больше,чем их предки вато-олигофрены.
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Этот опрос преступление. Не то время! Прав Невзоров в последнем кажись с Гордоном разговоре, что чем меньше будем интерисоваться донбалластом(просто линия размежевания та что есть) И глухарь! Тем быстрее та контора не станет нужна РФ! И скорее сами выберут выход с положения они. Просто своих проблем валом. Их и решать. На тормоза спускать. Семеро одного не ждут!
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Просто немного истории: Джон Джеймс Юз, когда основал шахты, то набрал на работы
беглых каторжников! Юзовка росла, развивалась, каторжники стали называться -

"горные рабочие", обзавелись жильём, создали семьи, расплодились...
Потом был Голодомор и новое заселение луганско-донецкого региона русскими КАТОРЖНИКАМИ! .Стаханов - елецкий уличный грабитель, один из тех, кто вместо
тюрьмы выбрал луганскую шахту,(советские пиарщики не захотели исправлять ошибку

и увековечили гопника, который даже в шахте грабил своих коллег).
Там отродясь - "гнилые" гены, с момента создания Юзовки!

Как бы обидно местным жителям ни было это сознавать.
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До 36% жителей Донбасса все еще не дошло, что Россия (Московия) извечный враг Украины. Что еще Россия должна разрушить (хотя все уже разрушено, вывезено в Московию, сдано в металлолом), сколько еще должна убить, покалечить, сколь еще должно быть беженцев, чтобы для этих 36% дошло. Наверное, не дойдет, поэтому лучше всего будет если эти 36% возьмут свои чемоданы и поедут в Россию до Путина, там их сильно ждут.
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Так эти 36% ватных олигофренов себя не с Украиной отождествляют, а с Московией или совком, которые в их больных головах слились в одно целое. Поэтому сколько убитых, покалеченных или беженцев бы не было, для них всегда во всем будет Украина виновата. А паРаша, и тем более они сами, ни в чем виновата у этого стада быть не может по определению, одни искренне и фанатично в это верят, отказываясь верить даже собственным глазам, либо все понимают, но продолжают лгать ради паРаши которые считают своей "настоящей родиной".
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ті 36% якраз і є активними виборцями і на референдум ходили, і за опзж голосують постійно, бо вони проросійські
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Вони ж там дивляться супутникове телебачення,як і в Херсонській та других областях,а по тим каналам з 2019 року майже немає українських.Хтось же до цього приклав руку в Україні!
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Из какого же района надо было выбрать президента, чтобы он считал, что это не война, а конфликт внутри Украины ?
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ты же понимаеш о чем я. о каких мрпехах сша ты говориш? ГЕОПОЛИТИКА.когда такие как сша и рф втягивают в войну таких как мы
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Ну и ничего удивительного -половина зебанатов думает точно так же
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64%Залишити ,а решту 36% на воркуту і магадан ,на свою історичну Батьківщину (уродіну.) Чемодан вокзал *********. 64% мешканців Донецької області вважають, що нині відбувається війна між Україною та РФ, - опитування Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 9863
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Россиянка, умная молодая женщина, отдыхавшая в Европе, сказала мне лично, что в России ВСЕ, кроме отъявленно-упоротых совков, ВСЁ понимают. Просто элементарно боятся открыть рот, потому что немедленно потеряют всё - свободу, здоровье, а то и жизнь. Есть и те, и их много, кто затопчет кого угодно, и мать родную, услышав команду фас. Эти служат в полиции, в армии, в госструктурах, где кнутом и пряничками из них воспитывают шавок. Нет, при шухере они разбегутся, но собранные в кучи будут убивать.
И есть третья группа - это фанатики, зазомбированные победобесием и подобным насмерть. И они готовы сдохнуть, не рассуждая.
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Населения этих анклавов - это потомки того сброда, который эшелонами свезли с Параши после голодоморного геноцида в 20-30 годах. У них лишняя хромосома дебилизма. Ненависть к украинцам еще со времен орды.
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О чем и разговор. В случае если когда то, как то удастся реинтегрировать ОРЛО в состав Украины их не в коем случае нельзя объединять с уже освобожденными районами этих областей. Они и сейчас на 40-50% "зараженные" а если к ним присоединить ОРДЛО, то зараза овладеет всем Донбассом за год на все 95%. Поэтому нужно уже сейчас разъединять их и создавать скажем Мариупольскую и Северодонецкую области ( на освобожденных землях) Или присоединять соответственно эти районы к Запорожской и Харьковской областям. А на территории ОРДЛо создавать либо одну область, либо две Луганскую и Донецкую но в тех админ границах что сейчас входят в так называемые "ЛНР и ДНР". Иначе в итоге потеряем и то что имеем. И тут без сантиментов по другому не будет.
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теперь никто не бегал и не кричал в Донецке Луганске
даёшь Россия
ложились под танки
поднять архив сьемок
уточнить личности легко и просто
/посмотреть на полицаев сбушников а то приезжают по пенсии --предатели
ни одного сопротивления
Турчинов /мы мирным путём решим/
тогда обошлось бы 1000-2000 жизней
с самого начала
теперь десятки тысяч жизней + четыре раза больше инвалидов
мирный пкьъть
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Даже если эта помойка вернется в Украину,то население должно быть ограниченно в правах. Я не хочу,что бы будующее моих детей зависело от слабоумия конченной ваты.
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