EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
  1516  18
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2484) Тернопільщина (272) тест (77) COVID-19 (3374) коронавірус (2033)

 На Тернопільщині наявність COVID-19 підтвердили у пацієнтки вже після її смерті: в обласній лабораторії два дні не робили аналізи через відсутність тест-систем

У Тернопільській області після смерті 83-річної жінки від COVID-19 керівник Монастириського районного штабу для боротьби з коронавірусом Павло Дронь звинуватив обласний лабораторний центр у неоперативності проведення досліджень на COVID-19.

За його словами, сьогодні вранці зафіксовано другий летальний випадок у Монастириському районі - померла 83-річна жінка із с. Верхня Слобідка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Хвора була госпіталізована до Монастириської районної лікарні і їй клінічно було виставлено підозру на COVID-19. 6 квітня у неї було відібрано біоматеріал та відправлено до обласного вірусологічного центру. Відповідь "+" на коронавірус отримано сьогодні вранці після її смерті. Така "оперативність" центру неприйнятна", – наголосив Дронь.

Впродовж 6-7 квітня Тернопільський обласний лабораторний центр не реєстрував жодного нового випадку на коронавірус. За 8 квітня зареєстровано лише один.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопільщині 8 нових випадків COVID-19, всього виявлено 168, - ОДА

У лабораторному центрі сповільнення темпів реєстрації нових хворих на коронавірус пояснили відсутністю тест-систем. Їх не було півтори доби. Отримали тест-системи учора, 8 квітня, о 22:00.

"Отриманої партії вистачить на 3 тис. досліджень", – зазначили у лабораторному центрі.

Як повідомлялося, за відомостями МОЗ, станом на 10:00 9 квітня у Тернопільській області лабораторно підтверджено 169 випадків COVID-19, з них 3 – летальні.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187893
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕлено!
ЗЕлено!
Живем !

или уже не живем ? На Тернопольщине наличие COVID-19 подтвердили у пациентки уже после ее смерти: в областной лаборатории два дня не делали анализы из-за отсутствия тест систем - Цензор.НЕТ 3349
 показати весь коментар
 
"- Как же можно с человека получить тест незаметно?
- Можно! Я, правда, не знаю, как власти будут действовать. Но человека можно напоить.
- Угу.
- Усыпить.
- Угу.
- Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
- Угу С чьего трупа?!"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ужас заключается в том, Вы только почитайте - медики Тернопольщины пачками уволняются,боясь этого вируса и людей заболевших им, до этого знал тернопольчан далеко не с лучшей стороны, а сейчас только лишний раз убедился в этом, товарищи врачи - эта профессия выбрана Вами людей спасать. а не только взятки брать.
 показати весь коментар
 
Мило вбиває більшість вірусів взагалі. І швидко. Тому мийтеся добре. І купуйте бойлер. Тому що гарачку під час карантину деяки відключають)))
 показати весь коментар
 
Гдє дєньгі, Зін? Ой! Де тести, Зєлєнскій? Нема тому, що "нєцєлєобразно" ?
 показати весь коментар
 
"- Как же можно с человека получить тест незаметно?
- Можно! Я, правда, не знаю, как власти будут действовать. Но человека можно напоить.
- Угу.
- Усыпить.
- Угу.
- Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
- Угу С чьего трупа?!"
 показати весь коментар
 
 
Не даремно Ляшко приїжджав.Минуло всього!!! 4 дні
 показати весь коментар
 
Поняли теперь, как у нас подозрение выдают? - клинически. ппц.
 показати весь коментар
 
Не даремно Ляшко приїжджав. Минуло всього лиш !!! чотири дні.
 показати весь коментар
 
а это уже похоже на правду. не проверять не личить нечем. все в александровской больнице
 показати весь коментар
 
 
Государственному управлению делами (ГУД) и Верховной Раде выделили 5 тыс. экспресс-тестов на коронавирус из китайского груза, доставленного 23 марта. Это больше, чем на целую область! Вот так ЗЕЛЁНЫЕ ШМАРКЛИ берегут себя!
 показати весь коментар
 
 
Диагноз после смерти?
А кому он нужен после смерти? Это все равно что после того как поезд ушел платочком помахать.
Хай Бог милує.
Это уровень Украинской медицины (для простого народа).
 показати весь коментар
 
 
Вовремя сделаный ПЦР анализ спасает жизни другим !
 показати весь коментар
 
Тести до простих людей просто не доходять та й ніхто не зацікавлений їх робити, як Бог дасть...
 показати весь коментар
 
зато гнида зеленский каждый день тесты проходит и его кодляк
землеторгующий с ним вместе ....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору