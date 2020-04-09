 На Тернопільщині наявність COVID-19 підтвердили у пацієнтки вже після її смерті: в обласній лабораторії два дні не робили аналізи через відсутність тест-систем

За його словами, сьогодні вранці зафіксовано другий летальний випадок у Монастириському районі - померла 83-річна жінка із с. Верхня Слобідка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Хвора була госпіталізована до Монастириської районної лікарні і їй клінічно було виставлено підозру на COVID-19. 6 квітня у неї було відібрано біоматеріал та відправлено до обласного вірусологічного центру. Відповідь "+" на коронавірус отримано сьогодні вранці після її смерті. Така "оперативність" центру неприйнятна", – наголосив Дронь.

Впродовж 6-7 квітня Тернопільський обласний лабораторний центр не реєстрував жодного нового випадку на коронавірус. За 8 квітня зареєстровано лише один.

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У лабораторному центрі сповільнення темпів реєстрації нових хворих на коронавірус пояснили відсутністю тест-систем. Їх не було півтори доби. Отримали тест-системи учора, 8 квітня, о 22:00.

"Отриманої партії вистачить на 3 тис. досліджень", – зазначили у лабораторному центрі.

Як повідомлялося, за відомостями МОЗ, станом на 10:00 9 квітня у Тернопільській області лабораторно підтверджено 169 випадків COVID-19, з них 3 – летальні.





