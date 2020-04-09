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 Прокуратура на Харківщині прийшла з обшуками в поліцію: розслідується кришування вирубки лісу

У відділах поліції Харківської області проводять обшуки у зв'язку з приховуванням і кришуванням незаконних вирубок у лісових господарствах регіону.

Цю інформацію підтвердив "Укрінформу" прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно проходять обшуки за місцем роботи та проживання співробітників Валківського відділу поліції. Слідчі дії пов’язані з фактом приховування і кришування незаконної вирубки лісу", - сказав Чубенко.

Подробиці слідства пообіцяли надати протягом найближчих годин.

Зазначається, що обшуки у відділах і відділеннях поліції Харківщини проводяться від самого ранку силами обласної прокуратури та слідчих Держбюро розслідувань.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187892
 
   
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главное в результате тщятельного расследования не выйти на самих себя))...
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Вот те на! Татышо? Не можеть быть! Выфсёфрёте! Там в менты с детства мечтали идти, грудями закрывать закон и граждан своей страны, последний патрон себе оставлять, и днём и ночью, хлеба не есть пока задание не выполнишь все мечтают! То не они, То поклёп! Он в окно глянул---стоят охраняют мой дом с ночи. Но посту! Не!
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А что работники прокуратуры пытаются обнаружить в отделениях полиции, при проведении этих обысков,- складирование древесины хвойных и лиственных пород?
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Замнут мусора. Там общественность поднялась. Какой-то аналог Стерненко.
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-Але 102 тут человек без маски на улице,приезжайте.
-У нас обыск,мы не можем
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Посоветуйте им еще прийти в Красноград и Новую Водолагу ,именно полиция крышует вырубку леса тут
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