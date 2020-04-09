 У Мелітополі обмежили проїзд транспорту і встановили КПП на в'їзді в місто

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мелітопольської міськради.

На в'їздах і виїздах з Мелітополя почали роботу п'ять контрольно-пропускних пунктів, розташованих за адресами: вул. Інтеркультурна (східний в'їзд/виїзд), на 417 кілометрі автодороги Харків-Сімферополь-Ялта, М-18; на 442 кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, М-14; на вул. Ломоносова (північний в'їзд/виїзд), на 1 кілометрі автодороги Мелітополь-Рясне-Веселе.

Інші в'їзди і виїзди в м. Мелітополь перекриті шляхом встановлення відповідних інформаційних знаків і блоків на проїжджій частині.

Особовий склад, який буде здійснювати обмежувальні заходи (нести цілодобову службу на КПП), забезпечений засобами індивідуального захисту.

Водночас в'їзд і виїзд із м. Мелітополь дозволено лише за наявності спеціального дозволу для обмеженого кола осіб, а також транспорту, серед яких вантажні автомобілі з продуктами харчування та іншими товарами, транзитний транспорт (без права зупинки і стоянки), транспорт підприємств і організацій, що забезпечують життєдіяльність Мелітополя; транспорт фізичних осіб, місце проживання яких зареєстровано на території карантинної зони; транспорт фізосіб, що працюють на об'єктах життєзабезпечення населених пунктів у карантинній зоні, але проживають за її межами.

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