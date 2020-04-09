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 Суспільство
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 У Мелітополі обмежили проїзд транспорту і встановили КПП на в'їзді в місто

На в'їздах у м. Мелітополь (Запорізька обл.) встановили контрольно-пропускні пункти. Інші в'їзди і виїзди перекриті шляхом встановлення відповідних інформаційних знаків і блоків на проїжджій частині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мелітопольської міськради.

На в'їздах і виїздах з Мелітополя почали роботу п'ять контрольно-пропускних пунктів, розташованих за адресами: вул. Інтеркультурна (східний в'їзд/виїзд), на 417 кілометрі автодороги Харків-Сімферополь-Ялта, М-18; на 442 кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, М-14; на вул. Ломоносова (північний в'їзд/виїзд), на 1 кілометрі автодороги Мелітополь-Рясне-Веселе.

Інші в'їзди і виїзди в м. Мелітополь перекриті шляхом встановлення відповідних інформаційних знаків і блоків на проїжджій частині.

Особовий склад, який буде здійснювати обмежувальні заходи (нести цілодобову службу на КПП), забезпечений засобами індивідуального захисту.

Водночас в'їзд і виїзд із м. Мелітополь дозволено лише за наявності спеціального дозволу для обмеженого кола осіб, а також транспорту, серед яких вантажні автомобілі з продуктами харчування та іншими товарами, транзитний транспорт (без права зупинки і стоянки), транспорт підприємств і організацій, що забезпечують життєдіяльність Мелітополя; транспорт фізичних осіб, місце проживання яких зареєстровано на території карантинної зони; транспорт фізосіб, що працюють на об'єктах життєзабезпечення населених пунктів у карантинній зоні, але проживають за її межами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 виявили у трьох осіб у Мелітополі, двоє з них - підлітки, - міськрада

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187890
 
 
 Топ коментарі
 
Больше КПП, больше треша. Нужно ещё багажники шманать, в них могут перевозить вирус.
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города превращают в концлагеря
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Короновирус в городе ЕСТЬ! Масок в аптеках почти нет.Рынки открыты!!! -никаких дистанций,ходят кучами,полиции на рынках нет.сам видел кашляющего без маски/вот бы куда личный состав бросить ,а не траншеи охранять!/ Короче хоть я и оптимист но грустно с такими командирами.Это вообще Украины касается за редкими исключениями.Вот Филатов из Днепра пожалуй адекватен
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ну таки и близлежащие сёла в которых нет ни аптек ни магазинов с необходимым превращаются вообще в гетто .
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Больше КПП, больше треша. Нужно ещё багажники шманать, в них могут перевозить вирус.
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Хорошо, что "лица со специальными разрешениями" не могут быть носителями коронавируса!
А мелитопольцы от мелитопольца 200% не могут заразится.

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эти блок посты поставили на всех дорогах . от села к селу .от города в город . требуют какие то разрешение на проезд , сумки проверяют ( наверно коронавирус ищут ) родные не могут завести продукты родителям в город , потому что нет приписки . также и между селами . Вот точная поговорка " позволь дураку Богу молится ,так он и лоб себе разобьет " . Страна превратилась в какую то тюрьму . Идиоты во власти и идиотами погоняют ,или наживаются на поборах . В общем .картина омерзительная до тошноты .
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