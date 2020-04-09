 60% жителів Донбасу "за" надання російській мові статусу другої державної в Україні, - опитування Фонду "Демініціативи"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.
Згідно з оприлюдненими в четвер результатами соцопитування, ідею надання російській мові статусу другої державної підтримали однакові частки (60%) Донецької і Луганської респондентів, тоді як негативне ставлення до такої ідеї висловили 21% донеччан і 16% луганчан.
Зазначається, що порівняно з листопадом 2018 року в Донецькій області суттєвої зміни позицій не зафіксовано, а в Луганській області є невеликі зрушення - з 54% до 60% збільшився рівень підтримки, і трохи більше, з 25% до 16%, зменшився рівень заперечення.
Дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва з 18 лютого по 2 березня 2020 року. У кожній з областей було відібрано по 500 респондентів, вибірка репрезентативна за такими показниками як стать, вік і місце проживання (за винятком окупованих територій). Теоретична похибка дослідження становить 3,5%. Проводилося воно за фінансової підтримки посольства Великої Британії в Україні.
Дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва з 18 лютого по 2 березня 2020 року. У кожній з областей було відібрано по 500 респондентів, вибірка репрезентативна за такими показниками як стать, вік і місце проживання (за винятком окупованих територій). Теоретична похибка дослідження становить 3,5%. Проводилося воно за фінансової підтримки посольства Великої Британії в Україні. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3187889
донбаснярусня успокоится только когда русский потеряет статус государственного в российской федерации… ну или как минимум в части её регионов
хто з кацапами дружив,той завжди без штанцiв ходив...
Это наподобие "крымского рехферендума"!!!!!
Тридвараси....
Выучите сначала украинский, потом получите русский.
Тупое быдло, одним словом.
государственный украинский
остальные учите хоть /мумбу юмбу ваше право/
и прессе не обращать на это внимание
и не пиариться ,/игрой в демократов/
Спасибо нашей власти