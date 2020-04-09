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 60% жителів Донбасу "за" надання російській мові статусу другої державної в Україні, - опитування Фонду "Демініціативи"

Внесення змін до Конституції України і надання російській мові статусу другої державної в Україні підтримують 60% жителів підконтрольної уряду території Донецької та Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Згідно з оприлюдненими в четвер результатами соцопитування, ідею надання російській мові статусу другої державної підтримали однакові частки (60%) Донецької і Луганської респондентів, тоді як негативне ставлення до такої ідеї висловили 21% донеччан і 16% луганчан.

Зазначається, що порівняно з листопадом 2018 року в Донецькій області суттєвої зміни позицій не зафіксовано, а в Луганській області є невеликі зрушення - з 54% до 60% збільшився рівень підтримки, і трохи більше, з 25% до 16%, зменшився рівень заперечення.

60% жителів Донбасу за надання російській мові статусу другої державної в Україні, - опитування Фонду Демініціативи 01

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Дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва з 18 лютого по 2 березня 2020 року. У кожній з областей було відібрано по 500 респондентів, вибірка репрезентативна за такими показниками як стать, вік і місце проживання (за винятком окупованих територій). Теоретична похибка дослідження становить 3,5%. Проводилося воно за фінансової підтримки посольства Великої Британії в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187889
 
 
 Топ коментарі
 
60% жителей Украины за предоставление жителям даунбаса справки о невменяемости вместо паспорта Украины. Так же 70% жителей Украины за полную блокаду даунбаса.
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Ну и пусть те 60% переезжают в РФ, там русский основной и никаких проблем. Чего же 6 лет войны сидят сиднем и им не нравится Украина и украинский. Чемодан вокзал Кацапия и перо в одно место. В Украине - украинский основной и главный и никаких вторых и третьих.
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времени умереть нарасии осталось не так уж и много
не опаздывайте))))60% жителей Донбасса "за" предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине, - опрос Фонда "Деминициативы" - Цензор.НЕТ 4909
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Статус "регионального" можно дать, это остановит спекуляцию по яз.вопросу со стороны политиков как внутри Украины, так и возможность разжигать и подстрекать у "мыжебратьев". Типо как в канадском Квебеке- возможность оф.обращаться в гос.органы,суды и т.д. как на английском,так и на французском. Таблички с раз. названиями также дублируют на фр.языке. Пусть введут такой статус только в подконтрольной части Донецкой и Луг. областях.Это выбьет все козыри у идеологов "рус.мира" из Москвы в глазах местного населения в "не подконтрольных" частях этих областей.
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а скільки там людей мешкає,якщо 60% то є 500чоловік?
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Варто звернути увагу на терміни проведення та джерело фінансування... 60% жителів Донбасу "за" надання російській мові статусу другої державної в Україні, - опитування Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 6546
Дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва з 18 лютого по 2 березня 2020 року. У кожній з областей було відібрано по 500 респондентів, вибірка репрезентативна за такими показниками як стать, вік і місце проживання (за винятком окупованих територій). Теоретична похибка дослідження становить 3,5%. Проводилося воно за фінансової підтримки посольства Великої Британії в Україні. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3187889
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А також на те, що новий канал ТБ, орієнтований на окуповані території теж транслюється переважно російською мовою...
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Опитування в окремих областях коректно проводити якщо питання стосується виключно місцевого самоврядування. Але коли питання загальнодержавного маштабу, - а мова це загальнодержавне питання, - то опитування проводиться по всій території. Тоді нехай нам покажуть результат по кожній області і по країні в цілому. Якщо ж опитування провели тільки на Донбасі, то це відверта маніпуляція антидержавного характеру. За такі речі треба скасовувати державну реєстрацію.
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Це опитування виникло не на порожньому місці. Ще у грудні 2019 слуга каломойського українофоб Бужанський подав до ВР законопроєкт про скасування закону про мову, тобто скасування української як єдиної державної мови. Слуги кремля збирались внести його на розгляд сесії у квітні. Цю вимогу кремля янелох готовий був виконати, але зараз Ваві не до мови. У нього антиколомойський закон або дефолт - це питання життя чи смерть. А ворог не спить і під шумок економічної, політичної кризи, падіння рейтингу та виходу з під контролю керованості влади і власної політсили "найвеличнішого лідера всіх народів" та у розпал коронавірусу робить свою чорну справу.
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Оккупированный кусок Далбасса живёт по сути в тюрьме,как и приказывал товаристч чЛенин,...взять детей стариков и женщин в заложники,остальных РАССТРЕЛЯТЬ и повесить...
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Начхати на думку манкуртів,яким навіть ліньки мову своєї країни вивчити.
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Пусть горят в аду. Мутанты уже не украинцы, их дедушки вертухаи организовывали Голодомор на Донбассе, а в хаты вымерших украинцев заселили ордынцев и белоруссов ( к сожалению это правда, Януковичей тоже завезли), только во второй половине 1933 года на замученную голодом землю привезли из Орды полмиллиона человек, а теперь они вместе с завезенными чеченами-кадыровцами вопят, что дойдут до Киева. Морлоки. ""Пусти сусіда до хати, сам підеш в сусіди".
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А зачем проводится такой опрос? 1991 ответ был получен от граждан.
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"времена меняются, и мы меняемся вместе с ними" (с)
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Судя по всему, в худшую сторону. Я за глобализацию, но на этом уровне развития человека, это утопия. И глобализироваться не с варварами.
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варвары среди нас. ежегодно в Украине совершается 5-7 тыс. умышленных убийств.
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Всех варваров - за поребрик на их историческую родину...
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упоратая донбасня русня успокоится только когда русский потеряет статус государственного в российской федерации… ну или как минимум в части её регионов
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Когда плешивый Хмырь сдохнет,РАбссиянцы уже предлагают сделать еще один Мавзолей с надписью ОБНУЛЕНИН 60% жителів Донбасу "за" надання російській мові статусу другої державної в Україні, - опитування Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 7500
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Такі питання потрібно вирішувати шляхом референдуму. А всі ці сумнівні замовні опитування - до одного місця.
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Крысы кремля уже 20 летт создают союзное государство Белоруси и РАБссии,но Бацька кинул Хмыря ЧеКиздона 60% жителів Донбасу "за" надання російській мові статусу другої державної в Україні, - опитування Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 3351и правильно зделал 60% жителів Донбасу "за" надання російській мові статусу другої державної в Україні, - опитування Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 7651нефиг по чужим сараям шастать... 60% жителів Донбасу "за" надання російській мові статусу другої державної в Україні, - опитування Фонду "Демініціативи" - Цензор.НЕТ 3351
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в шапке "жители донбасса", в тексте жители "подконтрольной части донецкой и луг областей", а ещё далее в тексте вовсе "дончане и луганчане". Вопрос, в цензоре реально работают настолько глупые люди, которые не понимают , что это три разные категории граждан и разные географические единицы?
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Гетьман Iван Мазепа правильно казав:
хто з кацапами дружив,той завжди без штанцiв ходив...
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Я недавно подивився новини на UA: Донбас - це телепрограма регіонального Суспільного мовника (UA: Перший) то склалось враження що пропагують сепаратистів. Репортажі ведуть тільки російською мовою з кацапським акцентом, журналісти і диктори кажуть не ОРДЛО, а ДНР/ЛНР, на зразок влада днр прийняла рішення..., в лнр хворих на... А показали ринок у Донецьку, то там красотіще, всього навалом, а покупці щасливі й задоволені.
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Зачем нам второй государственный? "Какая разница на каком языке говорить?" (c)
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А ВСЕХ граждан Украины спросить не пробовали?
Это наподобие "крымского рехферендума"!!!!!
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Вже починають готувати громадську думку перед переглядом Закону про Мову...
Тридвараси....
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Невже в Україні ще є хтось кого цікавить думка жителів Донбасу!
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::Жители Донбасса! Идите гулять вместе с вашим русским языком!
Выучите сначала украинский, потом получите русский.
Тупое быдло, одним словом.
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Ну во первых а почему государственного, а не скажем регионального. Язык должен быть государственный один. ( как впрочем и гражданство) В РФии которая так печется о языке, в последние годы особенно загнали языки автономий в глубокую ж. Татарский например ( Казань) марийский, мордовский, и другие. Возможно рассуждения о максимум региональном языке и мог бы быть актуальным, но только до 2014 года. После все..., это что немецкий в 1942 объявить региональным в Ленинградской обл.
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нужно раз и навсегда покончить с это темой
государственный украинский
остальные учите хоть /мумбу юмбу ваше право/
и прессе не обращать на это внимание
и не пиариться ,/игрой в демократов/
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А який бовдур проводив соціологічні дослідження під час карантину? І яким чином робилася вибірка респодндентів, адже велика кількість людей знаходиться в умовах самоізоляції. Виписати цим соціологам штрафи за порушення карантину, а якщо вони когось заразили, притягнути до кримінальної відповідальності.В парку пробіжку зробити не можна, а швандяти по людям з ідіотськими антиукраїнськими питаннями ніхто чомусь не забороняє.
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100% Украинцев посылают ваш рюський наХ вместе с вами. А будете возникать пойдёте в ростов пешком.
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Офис Зеленского прислал в качестве помощи больницам Одесской области 100 тысяч листовок по профилактике коронавируса.
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Т.е меньшинство (% от жителей 2 областей государства) навязывают остальным жить по их хотелкам,челюсти у них видете ли не складываются
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Не удивительно ведь сколько ненависти , презрения и не уважения к украинскому языку на рос тв - для этих людей украинский язык это язык быдла, селян и тд.
Спасибо нашей власти
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І що? знов народ треба побаламутити? конституцію прийняли ще в 1996р., а ви ще не заспокоїтесь! Проводьте реформи,піднімайте економіку, робіть державу сильною...., ні їм мова мішає, ну що не КАЗЛИ?
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«Межі моєї мови - це межі моєї держави», - підкреслював Богдан Хмельницький.
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Нехтування та ігнорування мови призвели до трагічних наслідків, свідком яких є ******* суспільство.
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