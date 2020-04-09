 60% жителів Донбасу "за" надання російській мові статусу другої державної в Україні, - опитування Фонду "Демініціативи"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Згідно з оприлюдненими в четвер результатами соцопитування, ідею надання російській мові статусу другої державної підтримали однакові частки (60%) Донецької і Луганської респондентів, тоді як негативне ставлення до такої ідеї висловили 21% донеччан і 16% луганчан.

Зазначається, що порівняно з листопадом 2018 року в Донецькій області суттєвої зміни позицій не зафіксовано, а в Луганській області є невеликі зрушення - з 54% до 60% збільшився рівень підтримки, і трохи більше, з 25% до 16%, зменшився рівень заперечення.

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Дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва з 18 лютого по 2 березня 2020 року. У кожній з областей було відібрано по 500 респондентів, вибірка репрезентативна за такими показниками як стать, вік і місце проживання (за винятком окупованих територій). Теоретична похибка дослідження становить 3,5%. Проводилося воно за фінансової підтримки посольства Великої Британії в Україні.