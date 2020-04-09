 Коронавірус у Москві вирішили лікувати переливанням крові від перехворілих

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в четвер, 9 квітня, повідомила заступник міського голови з питань соціального розвитку Анастасія Ракова.
"В Інституті швидкої допомоги імені Скліфосовського департаменту охорони здоров'я та міській лікарні № 52 провели перші процедури", - розповіла Ракова.
За її словами, донорами стали 11 осіб, переливання отримали сім пацієнтів.
Заступник мера уточнила, що кров одужалих пацієнтів містить антитіла до захворювання COVID-19, тому вона може використовуватися для лікування.
"Відповідну технологію схвалив для використання клінічний комітет по боротьбі з коронавірусною інфекцією. Ми постійно стежимо за розробками колег в інших країнах, аналогічні дослідження успішно проходять у Китаї, Німеччині та США. Сподіваємося, що новий метод допоможе нам ефективніше боротися з пандемією коронавірусу", - цитує Ракову агентство "Інтерфакс".
А вопрос у меня - есть же скрепные средства - иконы, святая вода, навоз, боярышник, кора дуба, бабки-ведуньи.... Зачем такие сложности... Толстой всё знает, а ещё пристегнуть малышеву, да этого.... хренотерапевта ... как его.... забыл. Ну и набор фуфломецинов...
Переливание не лечит, но и хуже не сделает.
Уверен, там уже очередь стоИт на переливание крови за бабос)
Теперь на кацапах испытают.
Ну а мы потом используем результаты. Неплохо.
Покличте мене коли буде новина, про те як вони дохнуть!