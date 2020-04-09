 Коронавірус у Москві вирішили лікувати переливанням крові від перехворілих

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в четвер, 9 квітня, повідомила заступник міського голови з питань соціального розвитку Анастасія Ракова.

"В Інституті швидкої допомоги імені Скліфосовського департаменту охорони здоров'я та міській лікарні № 52 провели перші процедури", - розповіла Ракова.

За її словами, донорами стали 11 осіб, переливання отримали сім пацієнтів.

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Заступник мера уточнила, що кров одужалих пацієнтів містить антитіла до захворювання COVID-19, тому вона може використовуватися для лікування.

"Відповідну технологію схвалив для використання клінічний комітет по боротьбі з коронавірусною інфекцією. Ми постійно стежимо за розробками колег в інших країнах, аналогічні дослідження успішно проходять у Китаї, Німеччині та США. Сподіваємося, що новий метод допоможе нам ефективніше боротися з пандемією коронавірусу", - цитує Ракову агентство "Інтерфакс".