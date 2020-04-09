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 Коронавірус у Москві вирішили лікувати переливанням крові від перехворілих

У столиці РФ лікарі лікують заражених коронавірусом переливанням плазми крові донорів, які були інфіковані і змогли одужати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в четвер, 9 квітня, повідомила заступник міського голови з питань соціального розвитку Анастасія Ракова.

"В Інституті швидкої допомоги імені Скліфосовського департаменту охорони здоров'я та міській лікарні № 52 провели перші процедури", - розповіла Ракова.

За її словами, донорами стали 11 осіб, переливання отримали сім пацієнтів.

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Заступник мера уточнила, що кров одужалих пацієнтів містить антитіла до захворювання COVID-19, тому вона може використовуватися для лікування.

"Відповідну технологію схвалив для використання клінічний комітет по боротьбі з коронавірусною інфекцією. Ми постійно стежимо за розробками колег в інших країнах, аналогічні дослідження успішно проходять у Китаї, Німеччині та США. Сподіваємося, що новий метод допоможе нам ефективніше боротися з пандемією коронавірусу", - цитує Ракову агентство "Інтерфакс".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187884
 
   
 Топ коментарі
 
Опасная процедура. У одного арабского шейха была редкая группа крови и ему пришлось перелить кровь еврея. В благодарность еврей получил $ миллион. В следующий раз вызвали опять того еврея, но после переливания шейх подарил ему коробку печенья. На немой вопрос шейх ответил: "А что ты таки хотел? В прошлый раз во мне не текла еврейская кровь!" Коронавирус в Москве решили лечить переливанием крови от переболевших - Цензор.НЕТ 8745
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Пральна - всех переболевших утилизировать! Коронавирус в Москве решили лечить переливанием крови от переболевших - Цензор.НЕТ 445
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Нужны не антитела для борьбы с вирусом (т.к. это - продукт реакции), а клетки-"убийцы".
А они - индивидуальны, и каждый организм их вырабатывает индивидуально, когда распознает и подстроится под вирус. Каждый организм - индивидуальный НИИ.
Ничего переливание крови не даст.
Уже обговаривался этот вопрос, когда первые переболевшие в Китае и в Италии появились.
Микробиологи объясняли, почему это - неэффективно.
Но, у кацапов - свой путь.
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В параше обновили метод народного целителя Дуремара:
Коронавирус в Москве решили лечить переливанием крови от переболевших - Цензор.НЕТ 8657
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Это давно уже делают например во Франции.
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Результаты конечно только подтверждают успех.
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ну и всё прочее, включая СПИД, гонорею....
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Я не врач, но тоже о такой возможности подумал. Одно лечат, а другое калечат.
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Боюсь представить, как они лечили бы проказу и чуму.
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лучше уж переливать кровь заболевших и пересаживать при обнаружении остатки мозга. Коронавирус в Москве решили лечить переливанием крови от переболевших - Цензор.НЕТ 6490
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А с трупов не пробовали? Иди боярку...антисептик всё же.
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интересно мочу настояную в полнолуние втирать пробовали?...приполярная нигерия впереди планеты всей))...
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Вообще-то получают сыворотку из крови переболевших. Нафига эр-массу вливать, если нужны только антитела.
А вопрос у меня - есть же скрепные средства - иконы, святая вода, навоз, боярышник, кора дуба, бабки-ведуньи.... Зачем такие сложности... Толстой всё знает, а ещё пристегнуть малышеву, да этого.... хренотерапевта ... как его.... забыл. Ну и набор фуфломецинов...
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так это только в мацкве переливают. за МКАДом и до незаканчивающихся нигде границ практикуют всё вами перечисленное. судя по карте заражения - помогает намного лучше. Коронавирус в Москве решили лечить переливанием крови от переболевших - Цензор.НЕТ 1938
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В теории все правильно. На практике, остается вопрос передачи через плазму крови заболеваний. ВИЧ например.
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Ну вообще-то кровь и плазму естественно проверяют на заболевания. Хотя у русни может и не заморачиваются, не знаю.
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Опасная процедура. У одного арабского шейха была редкая группа крови и ему пришлось перелить кровь еврея. В благодарность еврей получил $ миллион. В следующий раз вызвали опять того еврея, но после переливания шейх подарил ему коробку печенья. На немой вопрос шейх ответил: "А что ты таки хотел? В прошлый раз во мне не текла еврейская кровь!" Коронавирус в Москве решили лечить переливанием крови от переболевших - Цензор.НЕТ 8745
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Пусть попробуют переливание крови от летучих мышей. Поскольку кацапы не совсем люди, может и поможет
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Не хватало ещё перелётных тут по весне.
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Во многие газеты,радио и некоторые ТВ Франции,вплоть до Марии ЛеПен, посланны нами -с их исторической Родины( (пров.Фирангизстан вОд(Аз)эрбэйджане,450лет назад выход оттуда))-предложения внукам брать СВ.Огонь с горы ЯнЭрДаг(Гори Муж Гора=Св.ЯнахУлу=Николай) под Баку И ЗАЖИГАТЬ ИХ ПО ВСЕЙ ФРАНЦИИ.Это многих заинтересовало вплоть до Швеции,где 3крунур=3 Огням Баку(Бахы-Смотрящий).Мы Все вместе ПОБЕДИМ ЭТОТ ВИРУС ПОЛЮБОМУ!
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"Толком не курил" - это как понимать? Ни разу не укуривался в хлам штоль?
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Кацапы-таки молодцы. Знают как свой народ обуть!
Переливание не лечит, но и хуже не сделает.
Уверен, там уже очередь стоИт на переливание крови за бабос)
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А вот тут вопрос, так как пишут что всё больше случаев возврата короны у переболевших.
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Украинцы придумали.
Теперь на кацапах испытают.
Ну а мы потом используем результаты. Неплохо.
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Этой "новейшей" методике уже больше 50-ти лет. При большой срочности нужно вводить больным сыворотку или плазму переболевших пациентов (реконвалесцентов),а более правильно-выделить из плазмы специфический иммуноглобулин для лечения вирусного заболевания .Лечение иммуноглобулином нужно проводить до наступления необратимых изменений в легочной ткани,при раннем диагнозе (ПЦР). Выздоровление быстрое, НО !!!!--иммунитет пассивный,а значит-возможно повторное заболевание.
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А чому б не спробувати лікувати кацапів переливанням бояришніка? Від добровольців відбою не буде...
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кацапи лікуються... та похрену!
Покличте мене коли буде новина, про те як вони дохнуть!
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предлагаю за данную процедуру изымать у козлорылых почку!
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А танцы с бубнами вокруг заболевшего еще не пробовали.
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Кстати, а что там якутский монах, который шел в кремль изгонять демона?
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Оказалось, что он вдобавок ещё и Наполеон)
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Вампирские фермы крови , пол Кремлём расположат.
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Мда. КИТАЙ так лікував ще в січні. Тобто 01/2020.
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Якутский монах не дошёл... звабили. Теперь он(а) гей-шаман называется и радуется, что евнухом не сделали.
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Теперь будет охота на выздоровевших... Будут ловить и выкачивать всю кровь...
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