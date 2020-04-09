 В Україну прибули ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, було вирішено проводити моніторинг наявності масок в аптечних мережах.

За відсутності в продажу цих елементарних засобів захисту будуть вжиті заходи адміністративного реагування.

Додатково міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що значно зросла кількість українців, які користуються засобами захисту. Так, 89% громадян відповіли ствердно на запитання, чи використовують вони засоби захисту, а 50% повідомили, що застосовують дезінфектори

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На нараді повідомили, що в Україну прибули ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом.

Медичні засоби розподілятимуться не лише по опорних лікарнях, а й надійдуть у великі торговельні мережі.