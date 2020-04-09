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 Суспільство
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 В Україну прибули ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом, - ОП

Доставлені медичні засоби будуть розподілятися не тільки в опорні лікарні, але і надійдуть у великі торговельні мережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, було вирішено проводити моніторинг наявності масок в аптечних мережах.

За відсутності в продажу цих елементарних засобів захисту будуть вжиті заходи адміністративного реагування.

Додатково міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що значно зросла кількість українців, які користуються засобами захисту. Так, 89% громадян відповіли ствердно на запитання, чи використовують вони засоби захисту, а 50% повідомили, що застосовують дезінфектори

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МОЗ дало рекомендації щодо носіння маски: надягати чистими руками, не стягувати на шию і підборіддя. ФОТО

На нараді повідомили, що в Україну прибули ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом.

Медичні засоби розподілятимуться не лише по опорних лікарнях, а й надійдуть у великі торговельні мережі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187883
 
   
 Топ коментарі
 
самолеты то прибывают регулярно. но масок как небыло в аптеках так и нет. фокус!
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Знов привезли якесь китайське фуфло.
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Куда оно все девается... ОП только и докладывает, как Украину заваливают средствами борьба с короновирусом.

А в реале нихрена нигде нет.
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Почему пассажирскими бортами возят???
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Нет свободных транспортных самолетов.Транспортные самолеты используются барыгами , чтобы вывозить в больших объемах спецсредства из Украины ...
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"21 березня на летовищі в місті Пардубіце приземлиться український літак Ан-124 «Руслан». З китайського Шен-чену «Руслан» везе чехам найдефіцитніші й найбільш очікувані речі: 5 мільйонів захисних масок, 2 мільйони респіраторів, 80 тисяч захисних окулярів, 120 тисяч захисних костюмів, 50 тисяч тестів - всього 106 тонн вантажу."
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Условия задачи:

каждый рейс стоит 180 тыс у.е.

итого: 3 х 180 = 600 тыс. у.е. только на самолеты


Вопрос:
сколько многоразовых масок за эти деньги можно было бы сшить в Украине через надомников в карантине ?

заплатив людям зарплату !
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Ви сказали трохи більше.... Чи не картинки по фіктивним перевезенням В Україну прибули ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом, - ОП - Цензор.НЕТ 5373
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Ответ: ни одной маски, которая пригодна для данной ситуации.
Зайдите на сайт ВОЗ или МОЗ - там черным по белому написано, что марлевые маски НЕ подходят, тканевые тоже.
Подходят только медицинские - 3-4х слойные.
Маска должна быть такой:
В Україну прибули ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом, - ОП - Цензор.НЕТ 2793
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самолеты то прибывают регулярно. но масок как небыло в аптеках так и нет. фокус!
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Ты на фото посмотри..... человек 30 навскидку. Это я так понимаю - экипаж?
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Коварна жіноча манера... В Україну прибули ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом, - ОП - Цензор.НЕТ 39 Дійсно неменше 30-ти,масок начебто привезли В Україну прибули ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом, - ОП - Цензор.НЕТ 9249
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зашел в продуктовый ларек. обьява - у нас в наличии защитные маски.
ты в квест играешь, найди маску?
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клоун их назад поворачивает с хорошим наваром, старая схема.
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Китайцы сначала заразу по всему миру разнесли, а теперь за бабки благородно помогают бороться с последствиями.
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Куда оно все девается... ОП только и докладывает, как Украину заваливают средствами борьба с короновирусом.

А в реале нихрена нигде нет.
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эти тесты -фуфло..не зря испанцы им всё вернули , стянул заразу, а теперь всё фуфло сюда стягивает..
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Китайські масочки і рукавички.це бутафорія,за які заплачено не малі гроші.
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та да.
тут один писал, что илон маск закупил тысячи аппаратов ивл в китае для тестирования. а потом раздал по всему миру.
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спецсредства все уже распределили по слугам народа и их родственникам. Сколько не прибывает сразу исчезает и ничего нет как и не было. Депутаты воровской зеленой шоблы по домам уже растащили себе все аппараты для искусственного дыхания за бюджетные деньги.
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Зеленский ган.... со своей командой дебилов решил поднять экономику Китая во пацаны дают коксу .
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Спецсредства - это у мусоров, а для борьбы коронавирусом - средства. У нашего спецминистра всё спец...
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"а 50% сообщили, что применяют дезинфекторы."

Нех без маски шляться!!!
В Украину прибыли еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом, - ОП - Цензор.НЕТ 2254
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Еще три раза по 10 миллионов тестов? Бубочка, давай, рассказывай, как "космические корабли бороздят просторы Большого театра"...
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Помнится в 90-е было такое понятие, как "ПЕРЕГРУЗ".
А мазут украинский продавали за границу, затем его же покупали но уже подороже, а он, мазут, как был в ёмкостях где то под Юзовкой, так там и оставался. и так по 7 раз подряд.
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Цены на туры с вылетом в середине марта начинаются от 1 510 $ на двоих с проживанием в отеле 3*, в апреле - от 1 256 $, а в летний период доступны и более бюджетные варианты - от 957 $ на двоих.
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Аптека низких цен - масок нет
Аптека доброго дня - масок нет
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Sky Up реально озолотится на короне благодаря дружбанам из ОП...
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В самий розпал пандемії були продані стратегічні запаси захисних масок,за що так ніхто і не поніс відповідальності,а тепер купуємо у Китаї,і розказуємо,що це дуже круто.Крєпкіє хазайствєнікі патамушта.В аптеках,до речі,масок нема...
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эти китайские "экспрес-тесты" - натуральное фуфло! вот самый свежий пример : вчера ночью было аврально закрыто терапевтическое отделение в районной больнице в г. Кодыма, Одесская, 40 человек в том числе и медперсонал и контактные все на 2 недели на самообсервацию... а всё потому, что неделю назад к докторам обратилась жительница одного из сёл с симптомами похожими на коронавирус, сделали два "экспресс-теста", которые показали минус , пару дней тётка повалялась в отделении типа с орви и три дня назад выписали .. при выписке взяли анализ на повторный ПРЦ тест в Одессу ..вчера пришёл положительный результат ..все в шоке..
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.... и по торговым сетям.... гуманитарку.... а там она по чем будет, по девяносто??
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"но и поступят в крупные торговые сети" - відкрито заявляють що будуть барижити тестами і ху* вони клали на біомасу.Источник: https://censor.net.ua/n3187883"
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Зеленський з Коломойшою мабуть пусті самольоти ганяє, а бабло наше тютю!!! відправте самольоти зразу в Італію, нахрена їх через Киів ганяти!!!
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