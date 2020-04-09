 В Україну прибули ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
На традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, було вирішено проводити моніторинг наявності масок в аптечних мережах.
За відсутності в продажу цих елементарних засобів захисту будуть вжиті заходи адміністративного реагування.
Додатково міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що значно зросла кількість українців, які користуються засобами захисту. Так, 89% громадян відповіли ствердно на запитання, чи використовують вони засоби захисту, а 50% повідомили, що застосовують дезінфектори
На нараді повідомили, що в Україну прибули ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для боротьби з коронавірусом.
Медичні засоби розподілятимуться не лише по опорних лікарнях, а й надійдуть у великі торговельні мережі.
каждый рейс стоит 180 тыс у.е.
итого: 3 х 180 = 600 тыс. у.е. только на самолеты
Вопрос:
сколько многоразовых масок за эти деньги можно было бы сшить в Украине через надомников в карантине ?
заплатив людям зарплату !
Зайдите на сайт ВОЗ или МОЗ - там черным по белому написано, что марлевые маски НЕ подходят, тканевые тоже.
Подходят только медицинские - 3-4х слойные.
Маска должна быть такой:
ты в квест играешь, найди маску?
А в реале нихрена нигде нет.
тут один писал, что илон маск закупил тысячи аппаратов ивл в китае для тестирования. а потом раздал по всему миру.
Нех без маски шляться!!!
А мазут украинский продавали за границу, затем его же покупали но уже подороже, а он, мазут, как был в ёмкостях где то под Юзовкой, так там и оставался. и так по 7 раз подряд.
Аптека доброго дня - масок нет