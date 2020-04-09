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 Суспільство
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Все про:Зеленський (5026) карантин (2484) Великдень (106) Криклій (114) Офіс Президента (310) COVID-19 (3374) коронавірус (2033)

 3% українців збираються відвідати церкву на Великдень, потрібно зробити так, щоб вони не наражалися на небезпеку зараження COVID-19, - Зеленський

Більшість українців підтримують карантинні заходи і проєкт "Великдень вдома", коли богослужіння можна подивитися в трансляції. Зокрема, до 70% громадян України підтримують заходи карантину і тільки 3% збираються відвідати церкву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Це чудово, що українці такі відповідальні, і більшість громадян свідомі високих ризиків епідемії. Адже пік ще попереду. Тому треба зробити все можливе, щоб і 3% вірян не наражалися на небезпеку", – сказав Володимир Зеленський.

Щоб допомогти людям відсвяткувати Великдень удома, "Укрпошта" вже приймає замовлення на безкоштовну доставку освячених пасок. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, уже отримано кілька сотень замовлень, і постійно надходять нові.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрпошта" буде безкоштовно доставляти освячені паски по всій Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187880
 
 
 Топ коментарі
 
нужно сделать чтобы закрыть церкви на карантин как всех
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этих 3% дебилов в психарку, это же надо жить с такими засранными мозгами
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предлогаю этих 3 % безумцев, запереть на пасху в Киево-печерской лавре. Один хер там всеипопы больные.
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нужно сделать чтобы закрыть церкви на карантин как всех
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В Днепре в магазинах и на базарах гулять можно , в парках нельзя , если собака вас не выгуливает . Глупость .
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15 минут можно находится возле больного, это неопасно. А вот в парке гулять - это 30 минут и больше
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нехай пречащаются! Сепаратист усик так завещал 3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху, нужно сделать так, чтобы они не подверглись опасности заражения COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 815
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а почему сепарартист? вроде флаг Украины поднимает после выигранного боя
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Да. Иначе будет сидеть на карантине вся страна из-за этих "праведников"
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Як видно вся надія на лікарів,а не на міфічного бога.Хоча після епідемії віряни скажуть.що це бог допоміг.
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Врачи уже перезаражались. А эпидемия, не отрицаю, бич Божий для безумных.
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Когда Бог хочет наказать человека, от отнимает его ум.

Богоборцев это тоже касается, кстати.
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Освятить успеют , кто их потом будет ловить , чтобы изолировать ?
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этих 3% дебилов в психарку, это же надо жить с такими засранными мозгами
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Ну так поместите на Пасху эти 3% вместе с московскими попами куда-нить в изолятор и хай там вместе посидят помолятся недельку-другую. А вы их хлорочкой и дустом 2 раза в день.
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Що воно верзе! 90% українців вважають ці заходи дурістю.
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на буковине московский патриархат- открыты все церкви, людей набивается куча и лобызают слюнявые иконы, все остальные конфеесии храмы закрыли
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".................Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности" Надеюсь, что хлоркой поливать не будут на входе/выходе.
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А следовало бы, потому что, подхватив заразу, они пойдут разносить ее окружающим.
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предлогаю этих 3 % безумцев, запереть на пасху в Киево-печерской лавре. Один хер там ******** больные.
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христоснутым в первую очередь в изоляцию! разносчики бацил!
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3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху....

Шо вже тільки 3%??? а де ж іньші 70????
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Це як? Зняли хрестик, або труси вдягнули???
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Как обычно - накатят 5 раз по 25 граммов спирта и попрут святить.
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поспособствуем чтобы пик наступил побыстрее. на выбор убогих я предложил бы 2 варианта питания - питайся святым духом или пищей с магазина. выбирай
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Все за что берется наш през получается через жопу . Он из тех кто не украсть не посторожить . Вопрос почему три процента должны подвергать опасности остальные девяносто семь .
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закрыть церкви и прочие синагоги (однозначно, Бог поймет и простит) - и эти 3% не подвергнуться заражению, а также их родственники и прочие, прочие, прочие (цепочку каждый может построить самостоятельно)
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Эти 3 процента на домашний карантин на месяц с жесткой фиксацией к батарее.
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А закрыть на карантин полностью какая вера не позволяет
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Святить тоже можно по ТВ (проверено временем). Автору, правда, не помогло- он кони двинул.
3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху, нужно сделать так, чтобы они не подверглись опасности заражения COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2083
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Помню Алана Чумака.Ну он не святил, а "заряжал" воду(не знаю для чего).И многие знакомые все смеялись над ним.Но у многих видел возле телека трех-литровые банки з водой.(я тогда был млолдой-мне было не до этого).
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та уберите же эту сипящую гниду из новостей.
ну, пля, ну отвращение ж дикое...
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Нужно пускать в церковь только верующих!
Кто постился и пришел на всенощную.
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Песах вже праднують ... жиди ... і в синагогах ... знову все проспав?
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Кстати, в Израиле все синагоги закрыли, приятель звонил.
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А в чому проблема,харант? В нашій країні що,попи не повинні виконувати постанову Кабінету Міністрів про карантин? Dura lex autem non est lex.
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не умнічай ...у херанта "освіти" п"ять років хером в підворотні ...
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Ні. Треба так зробити щоб вони втратили право на отримання лікування за державний кошт.
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