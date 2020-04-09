 Українських лікарів у режимі онлайн навчатимуть користуватися апаратами ШВЛ, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на традиційній нараді щодо боротьби з COVID-19.

"В одному з госпіталів Кіровоградщини – 20 заражених лікарів. Це тільки один з прикладів. Доставка спецзасобів відбувається лише в опорні лікарні, але кожен лікар у кожному медзакладі – на передовій, і ми маємо забезпечити кожного з них", – заявив Глава держави.

На нараді зазначалося, що, навіть отримавши сучасні апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), лікарі в регіонах часто не вміють ними користуватися. Тому потрібно організувати навчання медиків.

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"Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді можна навчити лікарів у областях дуже швидко", – зазначив Володимир Зеленський.

У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже невдовзі запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів у онлайн-режимі.