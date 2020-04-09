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 Українських лікарів у режимі онлайн навчатимуть користуватися апаратами ШВЛ, - Зеленський

Незабаром запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів в онлайн-режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на традиційній нараді щодо боротьби з COVID-19.

"В одному з госпіталів Кіровоградщини – 20 заражених лікарів. Це тільки один з прикладів. Доставка спецзасобів відбувається лише в опорні лікарні, але кожен лікар у кожному медзакладі – на передовій, і ми маємо забезпечити кожного з них", – заявив Глава держави.

На нараді зазначалося, що, навіть отримавши сучасні апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), лікарі в регіонах часто не вміють ними користуватися. Тому потрібно організувати навчання медиків.

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"Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді можна навчити лікарів у областях дуже швидко", – зазначив Володимир Зеленський.

У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже невдовзі запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів у онлайн-режимі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187870
 
 
 Топ коментарі
 
Красота. ЗЕ -не зупиняйся. ЗЕлене блювотиння ,яке голосувало за ідіота,що грає прутнем на балалайці,має бути покаране.
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Если с таким качеством, как сейчас по тв учат школьникам, то больным капец.
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Красота. ЗЕ -не зупиняйся. ЗЕлене блювотиння ,яке голосувало за ідіота,що грає прутнем на балалайці,має бути покаране.
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Это прогресс: до сих пор он только хреном на рояле учил играть он-лайн. Украинских врачей в режиме онлайн будут учить пользоваться аппаратами ИВЛ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6327
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Вован.... не впечатлило....
Тыж выдосик на эту тему не "запилил"... не камильфо однако...
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Той відосік був потрібний тр місяці тому. Тепер такий відсік буде лише доказом у справі про злочинну бездіяльність влади.
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Не всё так однозначно! Многих еще нужно научить уколы ставить и тонометром пользоваться!
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урок первый:
"вдох глубокий, руки шире
не спешите! три-четыре...."
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Та ты шо!!!??? Может напомнить фамилию ублюдка, который, ради шоу, поместил на 2 недели на карантин министра здравоохранения в Санжарах. Месяц страна на карантине и тут Вошьдь выдаёт "будут учить". Уже пол - сотни смертей. Надо было не только врачей, но и студентов медучилищ научить давно. Клоуны!!!!
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По закодованим платним каналам,кретин.
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и потом больных они тоже онлайн подключать к ИВЛ будут, вот только жаль что секс у мамы с папой ЗЕ был не по телефону(не онлайн) а реальный!
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«Будь ласка, можна проводити урок української мови для 5 класів без Зеленської. Таке відчуття, що урок проводять тільки для неї. Дитина сьгодні взагалі не сприймає урок.»
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о,теперь и ивл в смартфоне Украинских врачей в режиме онлайн будут учить пользоваться аппаратами ИВЛ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8701.удавитесь,кнопочники
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на всіх місця не вистачає ...тому не можуть вирішити кого першого садити щоб решта не образилися ...
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ну наверно все таки тяжело посадить невиноватых ?
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Страшно . Практику будут проходить на нас ?
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Я живым этим скайп-докторам не дамся)
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Они и не просят . Извини , дай Бог тебе здоровья и твоей семье .
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тебе вже навчили "онлайн" країною рулювати у трупорежимі ...
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Ещё гинекологов бы по порнохабу учил. Гений)
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"В одном из госпиталей Кировоградщины - 20 зараженных врачейИсточник: https://censor.net.ua/n3187870

Це результат, знаменитого - на тобі таблетку! Половина від голови друга половина від живота! Не перплутай! Відповідні знання самих ескулапів. Нахрена такий врач, який не знає як себе убезпечіти. Раніше не було захисних костюмів, на зразок ********, і медики працювали під час епідемій!
СУПОТНИЦКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, СУПОТНИЦКАЯ НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ЧУМЫ

Украинских врачей в режиме онлайн будут учить пользоваться аппаратами ИВЛ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9241
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ВОПРОС-он сам понимает какой глубины он идиот? кто там рядом, ау, уберите дебила хотя бы из телевизора!
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73% бубочка нравится, а если тебе нет то выключи телевизор !
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а ти шо - не бачиш шо воно ідіот?..
ти вважаєш що все нормально?
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Всего мало.
Особенно в Александровской больнице.
А всех много.
Всего на всех не хватит. Поэтому без очереди в инфекционную больницу, только слуги народа.

А остальным - пейте противовирусное и умирайте. "Украина готова к эпидемии" В. Зеленский.

Українських лікарів у режимі онлайн навчатимуть користуватися апаратами ШВЛ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5204
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Один довбень вже хлорохіном увесь світ вилікував, другий ШВЛ он-лайн ставить.
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Наступний майстер-клас гри на роялі ,щоб помирати було весело?
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Носи маску, якщо не хочеш, щоб тебе інтубував гінеколог. )))
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А потім він просить людей не панікувати).
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Ще декілька тижнів помучитись і не вестися на різні провокації від змі.
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Блин... Это только сейчас их учить??? Он-лайн??? Писец! А как же лечение ДО и ПОСЛЕ он-лайн? Это все равно, что меня СЕЙЧАС он-лайн научить управлять самолетом. А ЗАВТРА посадить с людьми в самолет и...???? ЧТО?
Я согласен взлететь с 75% зелегребнутых... пусть полетают напоследок...
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В Кривом Роге выстроились огромные очереди за спецпропусками, которые дают право на передвижение по городу .
ЗЕкарантин - быссмысленный и беспощадный.
Українських лікарів у режимі онлайн навчатимуть користуватися апаратами ШВЛ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7618
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А что с отечественными ИВЛ???? Все необычайно пльохо....ай.ай.ай...... и даже просвета нет? Странно как то.
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