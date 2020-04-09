 Українських лікарів у режимі онлайн навчатимуть користуватися апаратами ШВЛ, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на традиційній нараді щодо боротьби з COVID-19.
"В одному з госпіталів Кіровоградщини – 20 заражених лікарів. Це тільки один з прикладів. Доставка спецзасобів відбувається лише в опорні лікарні, але кожен лікар у кожному медзакладі – на передовій, і ми маємо забезпечити кожного з них", – заявив Глава держави.
На нараді зазначалося, що, навіть отримавши сучасні апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), лікарі в регіонах часто не вміють ними користуватися. Тому потрібно організувати навчання медиків.
"Потрібно організувати онлайн-уроки. Тоді можна навчити лікарів у областях дуже швидко", – зазначив Володимир Зеленський.
У відповідь міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вже невдовзі запрацює інформаційно-консультаційний центр для консультацій лікарів у онлайн-режимі.
Тыж выдосик на эту тему не "запилил"... не камильфо однако...
"вдох глубокий, руки шире
не спешите! три-четыре...."
ВОВА ЗАКОНИ ПИШЕ...
Це результат, знаменитого - на тобі таблетку! Половина від голови друга половина від живота! Не перплутай! Відповідні знання самих ескулапів. Нахрена такий врач, який не знає як себе убезпечіти. Раніше не було захисних костюмів, на зразок ********, і медики працювали під час епідемій!
СУПОТНИЦКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, СУПОТНИЦКАЯ НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ЧУМЫ
ти вважаєш що все нормально?
Особенно в Александровской больнице.
А всех много.
Всего на всех не хватит. Поэтому без очереди в инфекционную больницу, только слуги народа.
А остальным - пейте противовирусное и умирайте. "Украина готова к эпидемии" В. Зеленский.
Я согласен взлететь с 75% зелегребнутых... пусть полетают напоследок...
ЗЕкарантин - быссмысленный и беспощадный.