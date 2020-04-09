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 Суспільство
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 "Енергоатом" не може забезпечити вивезення ядерного палива через кризу в галузі

ДП "Гарантований покупець" заборгував НАЕК "Енергоатом" понад 4 млрд грн.

Через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не отримав понад 4 млрд грн за поставлену електроенергію, і нині компанія не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива. Про це заявив генеральний директор "Енергоатом-Трейдинг" НАЕК "Енергоатом" Сергій Бедін, передає Главком.

Він зазначив, що борг ДП "Гарантований покупець", якому постачається 85% всієї атомної електроенергії для потреб населення, накопичив борг понад 4 млрд грн.

"Обсяг надходжень скоротився до такого рівня, що ми тільки можемо забезпечити виплату зарплати, податків і якісь невеликі поточні платежі. Ми не можемо ні забезпечити закупівлю ядерного палива, ні вивезення палива, ні ремонтну кампанію. У нас виручка взагалі впала нижче, ніж була, найнижча виручка, скажімо так, яка дозволяє тільки забезпечити зарплату і обов'язкові платежі, податки, відсотки по банках", - повідомив Бєдін.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що енергетична галузь наблизилася до колапсу, і необхідно терміново призначити професійного міністра енергетики з професійною командою.

У свою чергу народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці спровокований діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187869
 
   
 Топ коментарі
 
За рік віздець прийшов всьому
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давайте ще спинимо атомну енергетику і всьо-о.
А ці новітні торгують посадами в енергоатомі. Дурдом.
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Результат продажи Украины Потрохом Ахметову. Потроха предупреждали, что так будет, если разрешит Ахметову и подобным получать бабло от государства за продажу ненужной и дорогой "зеленой" энергии.
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за рік таке не стається - це так все влаштовано.
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давайте ще спинимо атомну енергетику і всьо-о.
А ці новітні торгують посадами в енергоатомі. Дурдом.
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А не Ви часом обрали цих ослів рік тому?
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я був за Юлю.
і тоді вони були не ослами, а вироком.
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Ой давайте не будем. Это Вы сделали порохоботов. Так, что юли, ляшки и прочие отмазки не канают.
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Опа! Уже и на рынке электроэнергии кризис? Срочно садите Порошенка в тюрьму, ибо не даст он спокойного житья простому люду!
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Результат продажи Украины Потрохом Ахметову. Потроха предупреждали, что так будет, если разрешит Ахметову и подобным получать бабло от государства за продажу ненужной и дорогой "зеленой" энергии.
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Закон (и тарифы) на "Зеленую энергетику" принимали задолго за Пороха (при Овоще или даже ранее). При Порохе были попытки урезать этот тариф, но такой вой поднялся (мол инвесторы требуют.....)
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Клоунская команда думала, что достаточно выдать указ, что потребителям можно заплатить после карантина, а энергоносители все равно будут течь рекой за счет производителей. ""
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ну ермак щас поставит '"нужных людей" по местам,пока они с голоду подкормятся в энергетике спасать нечего буде.кстати кто знает коронавирусы боятся радиации?
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Необходимо перейти на альтернативные виды топлива, например солома или камыш.
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Алексей Кучеренко заявил, что энергетическая отрасль приблизилась к коллапсу, и необходимо срочно назначить профессионального министра энергетики с профессиональной командой.Источник: https://censor.net.ua/n3187869 Ну хиба,шо назначить сивоху,радныком побував,людына з навыком,потягне .
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а Ахметов все получил? а то страдает человек, его там в рейтинге понизили
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Эта тварь-паразит устроила войну на Донбассе, а теперь провоцирует ядерную катастрофу!
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А есть хоть что то, что эти зелёные ублюдки не через жопу делают?
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НЕ нравится мне всё это.....
Самая паршивая ситуация - когда существует несколько противоположных направлений, и ВСЕ они правильные...
Должна быть на рынке конкуренция? Должна!
Нужно опасаться подлянки от Расии? Нужно!
нужно покупать уголь дешевле? Нужно!
Нужно думать о своих шахтёрах? Нужно!
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Чим більше грошова галузь,тим більше їй хочеться грошей з бюджету.Тільки й чуємо - економічна криза,колапс,ДАЙТЕ грошей,банкрот.Працюйте мовчки,виконуйте свої обов"язки та чистіть свої офшори,мерзенники!
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Уже видать все сп#женно, все потр**ители платят за электричество почему эти деньги не на балансе у Энергоатома, не понятно, ждемс новый Чернобыль видать... Зеленский обосрался со свей **#чей джидитализацией совсем...
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Разбросайте по областям , каждому по ложке . Все равно олигархи и семьи живут на Западе . народ опять же вас выберет. Ю-ще-нко ! ВИра мова армия ! Весна прийде ....! Лозунги для лошья !
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