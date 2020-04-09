 Разову допомогу в розмірі 1000 грн пенсіонери та інші незахищені верстви населення отримають автоматично, - Лазебна

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
За її словами, уряд визначив порядок виплати одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень для пенсіонерів, розмір пенсійної виплати яких менше 5000 гривень, і громадян, які отримують державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.
"У випадку, якщо парламентом найближчими днями будуть ухвалені зміни до державного бюджету, нам потрібно буде близько 5 днів для того, щоб почати виплати", - заявила Лазебна.
покупая импортное за рубежом бабло пилится легче и мороки меньше , что за границей зря заводы строят ?
Я только не пойму "разовые" - это подачка что б не сдохли или забота о пенсионерах в карантинное время ???
Юрій Каракай
- Разумков! Коли відбудеться засідання Верховної Ради?!!
- Значить, дивіться:
1. Пятниця развратніца.
2. Субота - шабат.
3. Неділя - ми ж православні. Ну, зачєм зразу «сукі»?
4. У понеділок кораблі в море не виходять...
А єслі до 9 травня нє успєєм, то потім можна не поспішати.
Yevgen Zinchenko@YevgenZinchenko
він не винний, він молодий, чесний, позасистемний, йому заважають, кадрів немає, кадри не ті, дайте йому, просто дайте...
5 канал @5channel 5 ч
Хліб в Україні може подорожчати до кінця квітня
А какая нам польза если он сядет в США ?
- СМЕШНО сказано...
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.
Леусенко (з криївки)@leusenko1 3 мин
В Москве не стали долго ждать результатов Ковид-19 и просто сожгли дом престарелых https://oleg-leusenko.livejournal.com/12741661.html
Число отправившихся в путинский рай от пожара в доме престарелых «Третий возраст» в Москве пока достигло четырех. Еще десять рабсеян в результате пожара пострадали.