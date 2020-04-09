 Разову допомогу в розмірі 1000 грн пенсіонери та інші незахищені верстви населення отримають автоматично, - Лазебна

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, уряд визначив порядок виплати одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень для пенсіонерів, розмір пенсійної виплати яких менше 5000 гривень, і громадян, які отримують державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

"У випадку, якщо парламентом найближчими днями будуть ухвалені зміни до державного бюджету, нам потрібно буде близько 5 днів для того, щоб почати виплати", - заявила Лазебна.

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