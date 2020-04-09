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 Суспільство
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Все про:пенсіонери (283) допомога (1042) Лазебна Марина (10)

 Разову допомогу в розмірі 1000 грн пенсіонери та інші незахищені верстви населення отримають автоматично, - Лазебна

Пенсіонерам, які отримують пенсії на банківські картки, разова допомога в розмірі 1000 гривень буде зарахована автоматично, а тим, хто отримує пенсію через "Укрпошту", гроші принесе листоноша.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, уряд визначив порядок виплати одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень для пенсіонерів, розмір пенсійної виплати яких менше 5000 гривень, і громадян, які отримують державну соціальну допомогу у зв'язку з інвалідністю та за віком замість пенсії.

"У випадку, якщо парламентом найближчими днями будуть ухвалені зміни до державного бюджету, нам потрібно буде близько 5 днів для того, щоб почати виплати", - заявила Лазебна.

Читайте також: Платформа "Допомога поруч" працюватиме для самотніх пенсіонерів, людей з інвалідністю, сімей з дітьми, - Мінсоцполітики

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187868
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля, всё это уже было. Послушай умного человека:
Разовую помощь в размере 1000 грн пенсионеры и другие незащищенные слои населения получат автоматически, - Лазебная - Цензор.НЕТ 9979
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ну да,ну да...



Юрій Каракай

- Разумков! Коли відбудеться засідання Верховної Ради?!!
- Значить, дивіться:
1. Пятниця развратніца.
2. Субота - шабат.
3. Неділя - ми ж православні. Ну, зачєм зразу «сукі»?
4. У понеділок кораблі в море не виходять...
А єслі до 9 травня нє успєєм, то потім можна не поспішати.
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бабушки - пенсионерки это будущий электорат и рейтинг а завод - пройдет карантин и нафиг он кому будет нужен !!!
покупая импортное за рубежом бабло пилится легче и мороки меньше , что за границей зря заводы строят ?
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Не всі пенсіонери будуть за их голосувати, а ще є невдоволені ними, бо заборонили їм робити!
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За 1000 гр уже месяц популисты плетут -- кто то реально ее получил ?
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Янукович перед выборами тоже раздавал к пенсии разовые выплаты !!!
Я только не пойму "разовые" - это подачка что б не сдохли или забота о пенсионерах в карантинное время ???
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А порох дав перед виборами по 2000грн. в 2019р. Тільки вони йому допомогли навпаки))).
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Поки нема 1000 грн, а 500 грн тим, кому більше 80 років вже є!
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ну да,ну да...



Юрій Каракай

- Разумков! Коли відбудеться засідання Верховної Ради?!!
- Значить, дивіться:
1. Пятниця развратніца.
2. Субота - шабат.
3. Неділя - ми ж православні. Ну, зачєм зразу «сукі»?
4. У понеділок кораблі в море не виходять...
А єслі до 9 травня нє успєєм, то потім можна не поспішати.
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Yevgen Zinchenko@YevgenZinchenko





він не винний, він молодий, чесний, позасистемний, йому заважають, кадрів немає, кадри не ті, дайте йому, просто дайте...

5 канал @5channel 5 ч
Хліб в Україні може подорожчати до кінця квітня
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Зеля, всё это уже было. Послушай умного человека:
Разовую помощь в размере 1000 грн пенсионеры и другие незащищенные слои населения получат автоматически, - Лазебная - Цензор.НЕТ 9979
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А как, млять, оформлять пенсию, если пенсионный фонд закрыт на карантин?
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Є мобільний додаток пенсійного фонду!
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посадите порошенко с конфискацией тогда сможете выдать каждому гражданину по миллиону гривень. На оставшиеся деньги снабдить все больницы аппаратами ИВЛ и вернуть все долги МВФ....
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А якщо посадити Коломойського, то отримаєте у десять разів більше!
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КОЛОМОЙСКОГО СЛОЖНЕЕ ПОСАДИТЬ - он не "предатель Родины" и не воровал у Украины деньги.
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Как не воровал? А британский суд говорит что украл 5 миллиардов! Кому верить тебе или британцам?
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Так это я у тебя спрашиваю! Кто саботирует приговор?
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Проти нього є справа в США! Тому це не важко. Віддайте його Олени і в США все зроблять за вас.
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Ali Hasan Проти нього є справа в США! Тому це не в...
А какая нам польза если он сядет в США ?
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Ну смотри у Порошенко даже нету милиарда долларов. Если всё изьять у Порошенко и разделить на 40 миллионов то получиться все по вшивых 250 баксов! Разову допомогу в розмірі 1000 грн пенсіонери та інші незахищені верстви населення отримають автоматично, - Лазебна - Цензор.НЕТ 9197
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Владимир Пономаренко 2f5552a6 Ну смотри у Порошенко даже нету милиарда долларов.
- СМЕШНО сказано...
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ЗЕднище, а где деньги, которые оставила команда Порошенко-Гройсмана, передавая путем демократических выборов ЗЕленым дегенератам, что за 11 месяцев мы оказались на грани дефолта с многомиллионными долгами по выплатам з/платы?!?
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Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.
Разову допомогу в розмірі 1000 грн пенсіонери та інші незахищені верстви населення отримають автоматично, - Лазебна - Цензор.НЕТ 4470
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Леусенко (з криївки)@leusenko1 3 мин

В Москве не стали долго ждать результатов Ковид-19 и просто сожгли дом престарелых https://oleg-leusenko.livejournal.com/12741661.html
Число отправившихся в путинский рай от пожара в доме престарелых «Третий возраст» в Москве пока достигло четырех. Еще десять рабсеян в результате пожара пострадали.
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надо поменять ЗЕ на хло тогда многие критики заткнуться...
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