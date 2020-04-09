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 Від початку доби ворог вісім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, ПТРК і АГС. Втрат немає, - Міноборони

Станом на 12:00 9 квітня російсько-окупаційні війська вже вісім разів порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, з 05.30, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети збройні формування РФ розпочали бойові дії в районі Красногорівки та поблизу Новомихайлівки. Ворог відкрив вогонь відповідно з напрямку від окупованих н.п. Старомихайлівка та Луганське.

З 06.55 з напрямку від Золотого-5 окупанти випустили 2 міни 82-го калібру та вели обстріл з АГС по захисникам Оріхового.

З близько 07.50 ворог відкрив вогонь по нашим воїнам в районі Новгородського з ПТРК.

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Також зранку, під ворожими мінометними обстрілами перебували наші захисники Оріхового та Хутора Вільний, де окупанти випустили декілька мін калібру 82 мм. Також зафіксовано застосування противником АГС.

Після 10.00 зі стрілецької зброї окупанти порушили режим тиші в районі Богданівки.

З близько 10.15 з напрямку від села Соснівське російсько-окупаційні війська випустили 5 мін 82-го калібру, та вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів по оборонцям Павлополя.

"Захисники України, застосовуючи легке піхотне озброєння, гідно реагували на ворожу активність та примушували окупантів до подальшого дотримання режиму тиші.

За наявною інформацією, внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів втрат серед наших захисників України немає. Втрати противника уточнюються", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187865
 
 
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обезьяны тупоголовые... когда они уже там передохнут..
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какая грустная новость .....а ведь без малого 6 лет назад лупили герои по мирным домам авиацией и артиллерией и не получали ответа. как много поменялось с тех пор....но настоящий герой великой нации должен быть отпизжен и зажмурен ненавистными ворогами. так было под Крутами, в лесах на Станиславщине, так происходит сейчас на Донбассе С начала суток враг восемь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 82-мм минометы, ПТРК и АГС. Потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8473 но сгинуть наши вороженьки як трава на сонци! мастурбация на пэрэмогу спасёт молодое но гонористое государство! С начала суток враг восемь раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 82-мм минометы, ПТРК и АГС. Потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1721
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Яркий представитель секты Шмария, существование которой, оплачивает госудаство.
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