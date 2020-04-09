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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:Іран (547) Канада (797) літак (813) чорна скринька (40) Галадза Лариса (6) Денис Шмигаль (212)

 Ми вийшли на розуміння того, що чорні скриньки збитого літака МАУ можливо повернути в Україну, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із послом Канади в Україні Ларисою Галадзою і заявив, що українська влада вийшли на розуміння того, що чорні скриньки збитого в Ірані літака Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) можна повернути в Україну.

Як повідомила пресслужба українського уряду, під час зустрічі Шмигаль обговорив із Галадзою ситуацію з катастрофою українського літака в Ірані, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вийшли на розуміння того, що "чорні скриньки" з цього літака можливо повернути в Україну. Робота триває, незважаючи на інші виклики", – зазначив прем’єр.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися питання зовнішньополітичної та економічної співпраці, а також сторони обмінялися кроками, які країни роблять у протидії поширенню коронавірусу COVID-19.

Зазначається, що посол поділилася досвідом Канади в боротьбі з коронавірусом і зазначила, що Україна вживає правильні заходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАУ виплатила першу частину компенсацій родинам жертв авіакатастрофи в Ірані

Денис  Шмигаль подякував Канаді за підтримку України та твердість у збереженні санкцій проти РФ. У свою чергу Пані Посол зазначила, що Канада не відходить від цього курсу та й у подальшому має намір на зовнішньополітичній міжнародній арені акцентувати на цьому.

Крім того, Шмигаль зупинився на важливості якнайшвидшого прийняття змін до державного бюджету на 2020 рік.

"Верховна Рада узгодила основні видаткові статті оновленого Держбюджету. До кінця робочого тижня ми ще працюємо з профільним Комітетом. І вже наступного тижня ми очікуємо, що народні депутати проголосують за зміни до Держбюджету", – зазначив Шмигаль.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187864
 
   
 Топ коментарі
 
Они только вышли на понимание!?
Снимись с ручника!
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Лавировал Шмыгаль да не вылавировал с пониманием и выниманием Мы вышли на понимание того, что черные ящики сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1438
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и тут меня повязали полицаи. за то, что без собаки был Мы вышли на понимание того, что черные ящики сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8478
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Что делал зелёный Нелохоманский в Омане вместе с Ермаком и Патрушевым? Когда он даст отчёт в Верховной Раде? Люди не забыли и ждут, а он им глаза засирает всякими другими зашкварами. ОТЧЁТ ПО ОМАНУ!
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ТЫ БЫ , ШМУЛЬ, СПЕРВА ВЫТЕР ЗЕЛЕНЫЕ СОПЛИ!
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Лавировал Шмыгаль да не вылавировал с пониманием и выниманием
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мы вышли на понимание. ппц.
я из лесу вышел...
и снова зашел.
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и тут меня повязали полицаи. за то, что без собаки был
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'Я знаю, город будєт Мы вышли на понимание того, что черные ящики сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 188 Я,знаю саду цвєсть Когда в странє савєцкой,такіє люді єсть Мы вышли на понимание того, что черные ящики сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5107 '
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Они только вышли на понимание!?
Снимись с ручника!
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Мы вышли на понимание того, что черные ящики с этого самолета возможно вернуть в Украину. Работа продолжается, несмотря на другие вызовы", Источник: https://censor.net.ua/n3187864

-Райкін колись добре викривав таких брехливих бюрократів.
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Я сьогодні вранці вийшов на поніманіє, шо настав ранок. І аж присів...
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Щось враження,що воно шмарклі то справа наліво,то зліва направо....,маже Мы вышли на понимание того, что черные ящики сбитого самолета МАУ возможно вернуть в Украину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4558
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А взагалі - це і є типовий "плід" діяльності більшості чиновників. Тобто - вийшов! на поніманіє! Ура!
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тернист наш путь к пониманию...теперь бы узнать что именно он понял....еще пару месяцев и мы узнаем как он собирается это сделать
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Шмыгаль, а с экономикой у нас уже все в порядке???
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Да вот-вот опять волной инвестиций накроет.

И уж вот тогда-то точно каждому сразу зебилу дадут по 4 штуки баксов и банку варенья с корзиной печенья.
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Ніхто нічого не хоче робити. Бо потягнеш за шнурочок і весь оманський анабазіс бубочки вилізе назовні. Ці дві історії - це одна історія )))
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ВЫСЕРЫ ЭТОЙ ПОДСТИЛКИ АХМЕТОВА ВЫЗЫВАЮТ УЖЕ РВОТНЫЙ РЕФЛЕКС, КАК И ОТ ВСЕЙ ЗЕЛЕНОЙ ЧУМЫ !
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А взагалі - це і є типовий "плід" діяльності більшості чиновників. Тобто - вийшов! на поніманіє! Ура!
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С другой стороны новая модель организационной деятельности в значительной степени обуславливает создание системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям. Задача организации, в особенности же постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач!
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Злодюга,поверни до бюджету вкрадені щомісячних 10 мільярдів гривень,з митниці та ПДВ.Напиши добровільно заяву про вчинений тобою злочин,та вкажи співучасників.Це тобі зарахується на суді.
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""Мы вышли на понимание того, что черные ящики с этого самолета возможно вернуть в Украину"
Ау! Кто-то может мне пояснить - в чём тут прикол?
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Укрепление и развитие структуры способствует подготовки и реализации систем массового участия. Задача организации, в особенности же реализация намеченных плановых заданий способствует подготовки и реализации новых предложений. Таким образом сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании модели развития. С другой стороны сложившаяся структура организации позволяет оценить значение систем массового участия. Разнообразный и богатый опыт консультация с широким активом обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании направлений прогрессивного развития. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности представляет собой интересный эксперимент проверки существенных финансовых и административных условий!
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нахера вам скриньки, вам же і так сказали, що іранські військові гарно відпрацювали
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Шел четвертый месяц понимания, неоднозначности, обещаний и посылания Ираном ЗЕбанария вместе со всеми его дипломатами куда подальше...
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