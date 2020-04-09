 Ми вийшли на розуміння того, що чорні скриньки збитого літака МАУ можливо повернути в Україну, - Шмигаль

Як повідомила пресслужба українського уряду, під час зустрічі Шмигаль обговорив із Галадзою ситуацію з катастрофою українського літака в Ірані, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вийшли на розуміння того, що "чорні скриньки" з цього літака можливо повернути в Україну. Робота триває, незважаючи на інші виклики", – зазначив прем’єр.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися питання зовнішньополітичної та економічної співпраці, а також сторони обмінялися кроками, які країни роблять у протидії поширенню коронавірусу COVID-19.

Зазначається, що посол поділилася досвідом Канади в боротьбі з коронавірусом і зазначила, що Україна вживає правильні заходи.

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Денис Шмигаль подякував Канаді за підтримку України та твердість у збереженні санкцій проти РФ. У свою чергу Пані Посол зазначила, що Канада не відходить від цього курсу та й у подальшому має намір на зовнішньополітичній міжнародній арені акцентувати на цьому.

Крім того, Шмигаль зупинився на важливості якнайшвидшого прийняття змін до державного бюджету на 2020 рік.

"Верховна Рада узгодила основні видаткові статті оновленого Держбюджету. До кінця робочого тижня ми ще працюємо з профільним Комітетом. І вже наступного тижня ми очікуємо, що народні депутати проголосують за зміни до Держбюджету", – зазначив Шмигаль.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.