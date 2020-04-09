 Будівництво дороги до Станиці Луганської починається вже сьогодні, роботи плануємо завершити до середини липня, - "Укравтодор"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив під час брифінгу голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

"Головне, що починається цього тижня, - дорога до Станиці Луганської. Там кілька ділянок, але загальна протяжність буде 130 км, і цю дорогу ми починаємо будувати вже сьогодні", - повідомив він.

За словами Кубракова, у планах завершити цю дорогу до середини липня.

Глава "Укравтодору" також додав, що нині в активному будівництві перебувають дороги Н-31 Дніпро-Решетилівка та Н-30 Василівка-Бердянськ.

"Н-31 - траса повністю в роботі. Є 29 км, на яких поки ще не ведуться роботи, бо розробляється ТЕО, але ми розуміємо, що завдання президента - добудувати цю дорогу поточного року, тому ми дотримуємося плану ... Н-30 Василівка-Бердянськ - деякі дороги вводяться в експлуатацію вже. Сподіваємося, коли карантин закінчиться і настане туристичний сезон, ця дорога буде відкрита", - сказав Кубраков.

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