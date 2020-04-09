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 Суспільство
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Все про:дороги (884) Укравтодор (213) Станиця Луганська (117) Кубраков Олександр (9)

 Будівництво дороги до Станиці Луганської починається вже сьогодні, роботи плануємо завершити до середини липня, - "Укравтодор"

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") починає будівництво дороги до Станиці Луганської.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив під час брифінгу голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

"Головне, що починається цього тижня, - дорога до Станиці Луганської. Там кілька ділянок, але загальна протяжність буде 130 км, і цю дорогу ми починаємо будувати вже сьогодні", - повідомив він.

За словами Кубракова, у планах завершити цю дорогу до середини липня.

Глава "Укравтодору" також додав, що нині в активному будівництві перебувають дороги Н-31 Дніпро-Решетилівка та Н-30 Василівка-Бердянськ.

"Н-31 - траса повністю в роботі. Є 29 км, на яких поки ще не ведуться роботи, бо розробляється ТЕО, але ми розуміємо, що завдання президента - добудувати цю дорогу поточного року, тому ми дотримуємося плану ... Н-30 Василівка-Бердянськ - деякі дороги вводяться в експлуатацію вже. Сподіваємося, коли карантин закінчиться і настане туристичний сезон, ця дорога буде відкрита", - сказав Кубраков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187863
 
 
 Топ коментарі
 
Ви ж там дивіться щоб сепарам було комфортно їхати в Україну.
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Грошей лишніх багато. "Тамженашилюдипутинвведи"
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ВОЕННЫЙ - в первую очередь. Там сейчас такие ямы, что колесо полностью уходит. И так - вся дорога, яма в яме, вы даже не представляете.
Там где ехать на БТР 10 минут - едут час.
Если надо быстро доставить раненых в тыл в Счастье или наоборот - подмогу и снаряды на передовую - это занимает нереальное кол-во времени. Просто трыднец.
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Ну так орловцы тоже могут по этой дороге к нам приехать
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Чтобы "кормильцев" не размотало , когда они ломанутся к нам за пенсией после карантина .
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А щоб кацапська бойова техніка з комфортом, а головне - швидко до Києва доїхала.
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Грошей лишніх багато. "Тамженашилюдипутинвведи"
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а отводить войска что по бездорожью будет бубочка ???
нужно же будит и видосик запостить крутой ...
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Зелупа с Ермаком и Шмыгалем и остальными колаборантами по етой дороге убегать на Ростов будут.
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а раненых эвакуировать? а снаряды подвозить? там яма на яме, там где езды - 10-15 минут - сейчас едут час.
речь идет о жизнях наших ребят в первую очередь.
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Зеленский убивает бабушек!
***
"Женщина, торговавшая молоком в людном месте, получила штраф в размере 17 000 гривен, а приехав домой в деревню, почувствовала ухудшение самочувствия и через несколько часов скончалась от сердечного приступа." Строительство дороги до Станицы Луганской начинается уже сегодня, работы планируем завершить до середины июля, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3628


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Сумська обл. До кордону з РФ 35 км. Доріг немає!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Окрім однієї, яку в 2018-му році барижно-мародьорська влада зробила так, як до цього ще ніхто не робив.
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Я правильно понимаю что дорогу делают для отвода техники ВСУ при очередном разводе кремля ????
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Ви ж там дивіться щоб сепарам було комфортно їхати в Україну.
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А власти нам рассказывают сказки что в Украине нету денег. Как сепарам дороги и мосты строить так деньги всегда найдутся. Вот туда и уйдет весь транш МВФ, а мы и наши дети только отрабатывать всю жизнь будем
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Надеемся, когда карантин закончится и наступит туристический сезон, эта дорога будет открыта", - сказал Кубраков. Туристический сезон в ОРДЛО??? Строительство дороги до Станицы Луганской начинается уже сегодня, работы планируем завершить до середины июля, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 70
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А, в центре Украины, в Полтавской области, где один район, Машевский, остался без дороги, дорогу сделать не собираетесь?
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Скажите уроды сепарские, почему за мои налоги которые я плачу за бензин сепарам строят дороги? А сепары ни копейки не платят налогов потому что они заправляются на Рашке и там и плотят налоги а ездить будут по моей дороге
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".....но мы понимаем, что задача президента - достроить эту дорогу в текущем году, поэтому мы следуем плану….."
Вапросы?
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