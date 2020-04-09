 Невідомий у Луцьку вистрілив із пневматичного пістолета в дівчину на балконі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це УНІАН розповіли в секторі комунікації ГУ Нацполіції області.
Як з'ясувалося, 16-річна дівчина стояла на балконі, коли в неї хтось вистрілив. Постраждала не бачила, хто стріляв і звідки. У неї травмоване плече. Неповнолітню госпіталізували в лікарню.
На місці події проводилися слідчі дії. За інформацією поліції, попередньо встановлено, що тілесні ушкодження дівчина зазнала від вистрілу з пневматичної зброї.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом хуліганства за ст. 296 ККУ.
Судя по всему, для покупки пневматического оружия и оружия под патрон флобера, надо законодательно обязать проходить тест IQ.
Все таки, научиться метать нож, куда сложнее, чем научиться стрелять (не точно стрелять, а просто нажимать на спуск, наведя оружие).
Еще скажите, что это же касается и кандидатов в президенты!
Поверьте, это будет правильно.
Конечно пневматика и флоберы, это ерунда, но вполне можно ранить человека даже такой ерундой, особенно если эта ерунда в руках у клинического идиота.
- сын стреляет из такого куда не попадя... рогатка еще есть...
НАПИШУ СЮДА ВАЖНУЮ ЗАМЕТКУ КАК ОН ПЕРЕСТРЕЛЯЛ ВСЕХ ДАЧНЫХ СОСЕДЕЙ воздушным пистолетом. Не выживших добивал из рогатки)
-- Ой, Ваню... Не заігруй ..
Они ставят на балкон манекен, делают в нём дырку соответствующую ране, вставляют туда лазерную указку и она указывает на место выстрела!