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Все про:Луцьк (181) Нацполіція (9276) стрілянина (1145)

 Невідомий у Луцьку вистрілив із пневматичного пістолета в дівчину на балконі

У Луцьку невідомий поранив із пневматичної зброї 16-річну місцеву жительку, яка стояла на балконі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це УНІАН розповіли в секторі комунікації ГУ Нацполіції області.

Як з'ясувалося, 16-річна дівчина стояла на балконі, коли в неї хтось вистрілив. Постраждала не бачила, хто стріляв і звідки. У неї травмоване плече. Неповнолітню госпіталізували в лікарню.

На місці події проводилися слідчі дії. За інформацією поліції, попередньо встановлено, що тілесні ушкодження дівчина зазнала від вистрілу з пневматичної зброї.

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Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом хуліганства за ст. 296 ККУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187862
 
 
 Топ коментарі
 
Дебилам скучно в изоляции сидеть, пошли на охоту.
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Олень винторогий!
Судя по всему, для покупки пневматического оружия и оружия под патрон флобера, надо законодательно обязать проходить тест IQ.
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Хіба ж це люди? Насєлєніє, курва... Неизвестный в Луцке выстрелил из пневматического пистолета в девушку на балконе - Цензор.НЕТ 4196
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Дебилам скучно в изоляции сидеть, пошли на охоту.
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А с другой стороны не по горобцам же стрелять?
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о! привіт! де пропадав? я думав тебе СБУ злапала в Дніпрі.
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та..нормальний поєдатєль....просто треба привикнуть.
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Ні, вона була в масці. А більше на ній нічого не було.
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Это только начало. От торчания в 4-х стенах люди звереют.
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Олень винторогий!
Судя по всему, для покупки пневматического оружия и оружия под патрон флобера, надо законодательно обязать проходить тест IQ.
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Ви праві, але при такому рівні того IQ, вважаю, що в нього вистачить розуму й ножами кидатися... Неизвестный в Луцке выстрелил из пневматического пистолета в девушку на балконе - Цензор.НЕТ 9322
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Все таки, больше дебилов, стреляющих из пневматов/флобеоров по людям и животным, чем метателей ножей.
Все таки, научиться метать нож, куда сложнее, чем научиться стрелять (не точно стрелять, а просто нажимать на спуск, наведя оружие).
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в нашому дитинстві с балконів яйцями і призервативами з водою кидались Невідомий у Луцьку вистрілив із пневматичного пістолета в дівчину на балконі - Цензор.НЕТ 1050 , а зараз гранатами та кулями цілять... Невідомий у Луцьку вистрілив із пневматичного пістолета в дівчину на балконі - Цензор.НЕТ 9848
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Зара не дуже й торбами з водою покидаєшся з балкона: в знайомої син сусідки вже кинув торбу з водою на перехожого, а той по телефону розмовляв. А телефон десь близько 20 тис. коштував. Ото мала людина клопоту...
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да вы, батенька, порохобот!
Еще скажите, что это же касается и кандидатов в президенты!
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Можно и среди кандидатов это внедрить.
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73% тест не пройдут, кому тогда оружие продавать?
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Оставшимся 27%
Поверьте, это будет правильно.
Конечно пневматика и флоберы, это ерунда, но вполне можно ранить человека даже такой ерундой, особенно если эта ерунда в руках у клинического идиота.
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..у нас даже чтобы порулить Украиной без рук и без мозгов не требуется проходить тест IQ.. даже для избирателя.. вот избиратель и "шутит", впрочем, как и пещерное правосудие, как и мусора с чиновниками
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а пуля была разрывная ... Неизвестный в Луцке выстрелил из пневматического пистолета в девушку на балконе - Цензор.НЕТ 1086
- сын стреляет из такого куда не попадя... рогатка еще есть...
НАПИШУ СЮДА ВАЖНУЮ ЗАМЕТКУ КАК ОН ПЕРЕСТРЕЛЯЛ ВСЕХ ДАЧНЫХ СОСЕДЕЙ воздушным пистолетом. Не выживших добивал из рогатки)
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) луцк канешно не верона, но это любофф!!! луцкого монтекки к луцкой капулетти. а если бы сразу с балкона спустилась, мог бы бонусом и руку заломать, в доказательство своей страсти.
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-- Маню, Маню ...Диви яку я кучу під забором наклав !
-- Ой, Ваню... Не заігруй ..
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Ответочка прилетела за стрельбу глазами. Невідомий у Луцьку вистрілив із пневматичного пістолета в дівчину на балконі - Цензор.НЕТ 55
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Кстати выстрел из рогатки на много ужасней пневмата. Пулька (шарик) 4 мм проходит под кожу а камешок наносит сильную гематому с кровоподтеком. Ну если не дай Бог в глаз. Но тогда и карандаш оружие.
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У меня 8 лет в хозяйстве для отпугивания собак и не прошенных гостей.
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А это для самозащиты от покойного деда подарок. На хуторе не заменимая вещь...Невідомий у Луцьку вистрілив із пневматичного пістолета в дівчину на балконі - Цензор.НЕТ 1287
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Нужно вызвать этих, из Си Ес Ай-Ньюйорк!
Они ставят на балкон манекен, делают в нём дырку соответствующую ране, вставляют туда лазерную указку и она указывает на место выстрела!
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