 Невідомий у Луцьку вистрілив із пневматичного пістолета в дівчину на балконі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це УНІАН розповіли в секторі комунікації ГУ Нацполіції області.

Як з'ясувалося, 16-річна дівчина стояла на балконі, коли в неї хтось вистрілив. Постраждала не бачила, хто стріляв і звідки. У неї травмоване плече. Неповнолітню госпіталізували в лікарню.

На місці події проводилися слідчі дії. За інформацією поліції, попередньо встановлено, що тілесні ушкодження дівчина зазнала від вистрілу з пневматичної зброї.

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Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом хуліганства за ст. 296 ККУ.