EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  409  4
Матеріали за темою:
Все про:Денісова (443) Крим (8959) політв'язні (1134) кримські татари (1542) Дудка Володимир (28)

 Денісова повідомила про критичний стан кількох українських політв'язнів, утримуваних Росією у в’язницях

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила про критичний стан кількох українців, яких Росія незаконно утримує у в'язницях на своїй території та в Криму.

У Володимира Дудки (справа "кримських диверсантів") не минає висип на тілі, бо його не оглянули медики, не взяли аналізи і не надали лікування. Крім цього, він скаржиться на підвищений артеріальний тиск, повідомила Денісова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Володимира Якименка (активіст "Автомайдану") з температурою 39 і сухим кашлем 8 квітня помістили в ШІЗО. Рустем Сейтмеметов (справа "Хізб ут-Тахрір") поміщений у камеру з непридатними умовами - він спить без постільної білизни на металевому ліжку. Через це в арештанта загострилися проблеми із серцем і диханням, з'явився біль у спині.

Також читайте: Майже 150 осіб госпіталізовано з підозрою на пневмонію в ОРДЛО, можливості діагностувати коронавірус немає, - Денісова

Аналогічні умови тримання у незаконно засуджених Різи та Енвера Омерових та Рустема Ісмаїлова. Зокрема, Енвер Омеров потребує хірургічного втручання.

"Звертаюся до міжнародної спільноти максимально посилити тиск на РФ, щоб припинити знущання з полонених громадян України і якнайшвидше їх звільнити", - закликала Денісова.

Денісова повідомила про критичний стан кількох українських політвязнів, утримуваних Росією у в’язницях 01
Денісова повідомила про критичний стан кількох українських політвязнів, утримуваних Росією у в’язницях 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187860
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чого очікувати від мордору? Їм на своїх плювати, а тут ще й українці. Боже, поможи
 показати весь коментар
 
Ось тому Денісову і хочуть замінити на людину, котра «не менше 5 років працювала в СБУ або мусарні», як в Росії! Для цього вони змінюють конституцію!!! Ці дебіли, крім Росії ні про що в світі не знають і не чули. Типові, вирощені на кацапській культур-мультур і з американськими гаджетами малоросійські жлоби.
 показати весь коментар
 
Надюха ,приклад як після "жахливих"умов ледве у двері влазила! Денісова повідомила про критичний стан кількох українських політв'язнів, утримуваних Росією у в’язницях - Цензор.НЕТ 8549
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору