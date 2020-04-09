 Денісова повідомила про критичний стан кількох українських політв'язнів, утримуваних Росією у в’язницях

У Володимира Дудки (справа "кримських диверсантів") не минає висип на тілі, бо його не оглянули медики, не взяли аналізи і не надали лікування. Крім цього, він скаржиться на підвищений артеріальний тиск, повідомила Денісова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Володимира Якименка (активіст "Автомайдану") з температурою 39 і сухим кашлем 8 квітня помістили в ШІЗО. Рустем Сейтмеметов (справа "Хізб ут-Тахрір") поміщений у камеру з непридатними умовами - він спить без постільної білизни на металевому ліжку. Через це в арештанта загострилися проблеми із серцем і диханням, з'явився біль у спині.
Аналогічні умови тримання у незаконно засуджених Різи та Енвера Омерових та Рустема Ісмаїлова. Зокрема, Енвер Омеров потребує хірургічного втручання.
"Звертаюся до міжнародної спільноти максимально посилити тиск на РФ, щоб припинити знущання з полонених громадян України і якнайшвидше їх звільнити", - закликала Денісова.