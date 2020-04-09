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 Київські новини, Суспільство
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 Печерський район знову лідирує щодо поширення коронавірусу в Києві: за добу - 30 нових випадків. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Печерському районі. Печерський район знову лідирує щодо поширення коронавірусу в столиці. За добу - 30 нових випадків.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський +1
Дарницький +7
Деснянський +3
Дніпровський +2
Оболонський +2
Печерський +3
Подільський +4
Святошинський +2
Солом’янський +3
Шевченківський +4

Читайте на "Цензор.НЕТ": 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко

Водночас зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 78. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 40 випадків коронавірусу, у Дарницькому - 45, у Шевченківському - 43, Голосіївському - 28, Оболонському - 23, Подільському - 21.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 20, Дніпровському - 22 та Святошинському - 15.

Печерський район знову лідирує щодо поширення коронавірусу в Києві: за добу - 30 нових випадків 01

Печерський район знову лідирує щодо поширення коронавірусу в Києві: за добу - 30 нових випадків 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187859
 
 
 Топ коментарі
 
Мабуть там Печерська Лавра...
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Мабіть там більше всього турьістів.
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Такая статистика не первый день публикуется.
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Блин, уже и по районам Киева статистика появилась...

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У мене є вже адреси будинків з хворими на короновірус!
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Ну потихоньку, все идет, все приближается...
Так что ничего удивительного в этом нет.
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Такая статистика не первый день публикуется.
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Хреновая новость для всех свидетелей секты ношения масок. Обычные маски бесполезны.
"Из-за пандемии короны маски для лица с так называемыми фильтрами N95 встречаются редко. Поэтому врачам и медсестрам часто приходится прибегать к обычной хирургической защите лица. За пределами клиник часто используется самосшитый вариант. Поэтому исследователи изучили, как работают так называемые хирургические маски или даже самодельный хлопок. С этой целью команда во главе с Сунг-Ханом Кимом из Медицинского центра Асана в Сеуле проверила эти два типа маски на пациентах Covid 19 во время кашля, сообщает Deutsche Ärzteblatt ."

Оригинал статьи. https://annals.org/aim/fullarticle/2764367/effectiveness-surgical-cotton-masks-blocking-sars-cov-2-controlled-comparison
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Не носи масок. І всім своїм родичам заборони. Може хоч трішки дебілів в країні менше стане. Печерський район знову лідирує щодо поширення коронавірусу в Києві: за добу - 30 нових випадків - Цензор.НЕТ 5452
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А ты постарайся статьи осилить, там на немецком и английском на выбор, может дебилизма у тебя и поубавится. Заодно, адиетина, поинтересуйся правилами ношения масок и перчаток и сравни это с тем как это делаешь ты и тебе подобные дебилы. Печерський район знову лідирує щодо поширення коронавірусу в Києві: за добу - 30 нових випадків - Цензор.НЕТ 4810 А дебилов в стране действительно станет намного меньше, учитывая уровень медицины как минимум на 15% идиотов бегающих по улицам в масках вместо того что бы сидеть дома. Носи маску. Печерський район знову лідирує щодо поширення коронавірусу в Києві: за добу - 30 нових випадків - Цензор.НЕТ 8622
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Готовий поспорити на 100 баксів, що в Печерському районі разів а 10 більше тестів роблять.
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Если в частных лабораториях, то возможно, а так - сомнительно.
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Печерская Лавра закрыта уже как дней вроде пять, ходят слухи шо там почти у всех монахов подозрение , а Павло на ивл положили, скорее всего они статистику подсуетили....
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а в петропавловске-камчатском - полночь.
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Ну що віряни,допомогло вам ваше лизання дерев'яних істуканів?
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И везет-же этому Печерскому району, мало того что там все бабки Украины сконцентрированы, так ещё и самый модный коронавирус туда-же в первую очередь подвалил!..
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Печерская Лавра подсуетила статистику ..
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Печерский район лидирует по количеству обеспеченных людей, готовых оплатить тестирование. Это херня а не статистика.
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А как там наш самый гуманный Печерский суд ? Им тоже желательно поднять статистику да короны примерять к мантиям.
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Не, а вообще то какой заботливый уряд в Украине! Ломбарды открыл, могил накопал, ну прям всё для народа!
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в Печерском много зарегистрированных потому что в нем живут наглые и зажиточные люди. Скорая им не решается отказывать как на Троещине... Дарнице... Виноградаре... Она вообще в спальных районах ни к кому не ездит.
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Как же народ любит свою "элиту" хотя это взаимно. Только беда в том что в 2014-м надо эту "элиту" вешать а теперь пожинаем свое гуманное отношение. Нет Лидера Nации -а это большая наша беда с времен гибели Киевской Руси.
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Украину спасти уже не возможно. Дефолт если возникнет по вине маланцев то все. Польская танковая дивизия имеющая дислокацию на против Львова какую имеет задачу ? Если Ху№ло используя хаос и анархию которые возникнут в стране двинет войска на Киев и Харьков то поляки Западную Украину возьмут под свою защиту.
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