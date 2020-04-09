 Печерський район знову лідирує щодо поширення коронавірусу в Києві: за добу - 30 нових випадків. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський +1

- Дарницький +7

- Деснянський +3

- Дніпровський +2

- Оболонський +2

- Печерський +3

- Подільський +4

- Святошинський +2

- Солом’янський +3

- Шевченківський +4

Читайте на "Цензор.НЕТ": 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко

Водночас зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 78. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 40 випадків коронавірусу, у Дарницькому - 45, у Шевченківському - 43, Голосіївському - 28, Оболонському - 23, Подільському - 21.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 20, Дніпровському - 22 та Святошинському - 15.