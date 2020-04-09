 Печерський район знову лідирує щодо поширення коронавірусу в Києві: за добу - 30 нових випадків. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський +1
- Дарницький +7
- Деснянський +3
- Дніпровський +2
- Оболонський +2
- Печерський +3
- Подільський +4
- Святошинський +2
- Солом’янський +3
- Шевченківський +4
Водночас зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 78. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 40 випадків коронавірусу, у Дарницькому - 45, у Шевченківському - 43, Голосіївському - 28, Оболонському - 23, Подільському - 21.
Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 20, Дніпровському - 22 та Святошинському - 15.
Так что ничего удивительного в этом нет.
"Из-за пандемии короны маски для лица с так называемыми фильтрами N95 встречаются редко. Поэтому врачам и медсестрам часто приходится прибегать к обычной хирургической защите лица. За пределами клиник часто используется самосшитый вариант. Поэтому исследователи изучили, как работают так называемые хирургические маски или даже самодельный хлопок. С этой целью команда во главе с Сунг-Ханом Кимом из Медицинского центра Асана в Сеуле проверила эти два типа маски на пациентах Covid 19 во время кашля, сообщает Deutsche Ärzteblatt ."
Оригинал статьи. https://annals.org/aim/fullarticle/2764367/effectiveness-surgical-cotton-masks-blocking-sars-cov-2-controlled-comparison
Кличко також повідомив, що в Києво-Печерській лаврі за минулу добу зафіксували 26 нових випадків У Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 26 випадків коронавірусу інфікування коронавірусом.