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 Суспільство
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Все про:карантин (2484) опитування (509) Український інститут майбутнього (1) COVID-19 (3306) коронавірус (2033)

 89% українців, виходячи з дому, надягають маску або респіратор, 50% користуються дезінфектором, - опитування Інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів заявив, що українці поставилися до COVID-19, як до реальної загрози, і самостійно захищаються.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення Українського інституту майбутнього, 54% респондентів зазначили, що придбали мінімальний запас засобів захисту.

27% учасників опитування зазначили, що готують/шиють самостійно засоби захисту, 9% респондентів зауважили, що роботодавець забезпечує їх засобами захисту.

Лише 1% опитаних зазначили, що їм не потрібні засоби захисту.

Оцінюючи реальність загрози коронавірусу для країни, 38% респондентів зазначили, що ця загроза "дуже ймовірна", 51% - загроза "ймовірна", 9% - загроза "малоймовірна", 2% - "не бачать загрози зовсім".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість українців почуваються щасливими на карантині, - дослідження "Рейтингу"

89% українців, виходячи з дому, надягають маску або респіратор, 50% користуються дезінфектором, - опитування Інституту майбутнього 01
89% українців, виходячи з дому, надягають маску або респіратор, 50% користуються дезінфектором, - опитування Інституту майбутнього 02

89% українців, виходячи з дому, надягають маску або респіратор, 50% користуються дезінфектором, - опитування Інституту майбутнього 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187858
 
 
 Топ коментарі
 
с зелеными идиотами людей может спасти только их осторожность и иммунитет
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Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе.

Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе - Цензор.НЕТ 8882 Конечно. Предусмотрительно всё распродали, потом безконтрольно напёрли сюда 200 тысяч граждан из вирусоносных стран. В общем, президент и правительство чётко среагировали и плюс теперь всем стало понятно, что медицина у нас покруче итальянской и американской.
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Просто мы менее густо населенная страна. Посмотрите территорию Италии и Украину и население. И у нас можно жить везде. А там горы. В Испании пустыни.
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В Киеве плотность населения в 2 раза больше чем в Риме и в 10 раз больше чем в Ломбардии
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вопрос "почему" риторический надеюсь.
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А можно , чтобы узнать реальную ситуацию, привести смертность на этот период и сравнить с предыдущим годом.. Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе - Цензор.НЕТ 2859
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наверное в этом году меньше, вирус тоже не дурак,яжели уничтожить своего носителя.тогда и ему3,14стец Ситуація з COVID-19 в Україні не така, як в Італії, адже суспільство поставилося до цього, як до реальної загрози - Цензор.НЕТ 4037
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ВОЗ не для этого,не даром трамплин его хочет монет американских лишить...
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Смотрите на зараженность Нью-Йорка. Густонаселенного мегаполиса. Она выше чем в любой другой стране.
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Густота населения в Нью-Йорке в три раза меньше, чем в Шанхае
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Вирус распространяется с людьми. Видимо зараженные не поехали в Шанхай. Их сначала было мало.
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в Конотопский район вирус добрался, а в Шанхай не смог ?
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В Америке задают тот же вопрос что у нас. Почему сельскохозяйственные штаты менее заражены чем мегаполисы. Ответ простой - там меньше плотность населения и меньше социальных контактов.
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Ivan573014 І менше там приїжджих з закордону.В Європі постраждали найбільш туристичні країни.Добре,що Україна не є туристичною.Та й взагалі Східна Європа менше постраждала.
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Мы просто не успели. Болезни плевать где распространятся. Но заражается меньше по тем причинам которые написал. С другой стороны это может привести к тому что там все переболеют, а у нас будут болеть и дальше.
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Если чё, сплюньте три раза через пле-чё, позвоните семейному врачу уточните как правильно, по протоколу, заниматься смолечением... после того как тЭло достигнет кондиции и будет готово отправится в путешествие в мир иной, опять позвоните семейному врачу, уточните не закрито ли и там всё на карантин... нужно ли брать с собой маску и документы, в какую именно фирму по продаже деревянных макинтошей он рекомендует обратится дабы не оставить, этого близкого вам человека без дополнительного зароботка... Проведите ПЛР тест на наличие души в теле, и в случае отрицательного результата, как говорится: "З Богом Парасю"...
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Ivan573014 Щоб наприклад в США всі перехворіли,потрібно на це роки.
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Олександр Бригинець

@bryhynets

·2 ч

Заступник голови ОПи зізнався, що їх усіх тестують на короновірус! Оце і є суть зеленої погані: своїх вони усіх тестують на короновірус, а чужих, кажуть, недоцільно Чужі хай мруть через запізнілий початок лікування А ще краще виявляти короновірус рісля смерті( виродкі зелені!
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Ситуация с COVID-19 в Украине не такая, как в Италии, ведь общество отнеслось к этому, как к реальной угрозе.

Конечно. Предусмотрительно всё распродали, потом безконтрольно напёрли сюда 200 тысяч граждан из вирусоносных стран. В общем, президент и правительство чётко среагировали и плюс теперь всем стало понятно, что медицина у нас покруче итальянской и американской.
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с зелеными идиотами людей может спасти только их осторожность и иммунитет
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а вдруг ты трёхлитровую банку коронавируса с собой таскаешь, террорист!
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Так в Італії одразу почало багато помирати.В нас так не буде і це є добре.В Східній Європі взагалі менші жертви.Найбільша епідемія на півдні Європи.
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Сейчас вышел на район прикупить хлебца.Процентом 70 не носят масок ,выгуливают детей в общественных местах,всё пущено Немышлянским РОВД Харькова на самотёк.Мусора днём с огнём не сыщешь.Их в РОВД,как собак нерезаных,а на районах нет,чтобы приучать борзоту к порядку.Детки- на качельках,мамки -пиво дуклят коллективами на скамейках.Детишек тягают по магазинам.На торговом пятачке буквально толпы кучкуются бессмысленно.
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Это где такое творится? Ты где живёшь?
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реальная угроза есть,средств защиты от реальной угрозы в сравнении с Италией с гулькин хрен но вот бла бла бла
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Потому что украинцы в курсе, любой песец и каждый сам за себя, надеяться не на кого) Украинцы мало похожи на жирных, разбалованных европейских котов, мы в экономическом карантине живем с самого рождения )
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Повторяем график по количеству протестированных ?

В Польше протестировано в раз больше народу, чем в Украине.

Я молчу уже про Японию.

Шо ты с чем сравниваешь ?
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Менталитет разный. Украинцы привыкли выживать, от того меньше социально контактируют, при встрече не целуются, как итальянцы или французы. Плюс меньше посещают рестораны и кинотеатры, по воскресеньям не прутся массово в церковь на проповедь. Города у нас более современные и улицы шире, чем во многих итальянских городах. Дети зачастую живут отдельно от родителей, а не по три-четыре поколения под одной крышей.
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