 89% українців, виходячи з дому, надягають маску або респіратор, 50% користуються дезінфектором, - опитування Інституту майбутнього. ІНФОГРАФІКА

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення Українського інституту майбутнього, 54% респондентів зазначили, що придбали мінімальний запас засобів захисту.

27% учасників опитування зазначили, що готують/шиють самостійно засоби захисту, 9% респондентів зауважили, що роботодавець забезпечує їх засобами захисту.

Лише 1% опитаних зазначили, що їм не потрібні засоби захисту.

Оцінюючи реальність загрози коронавірусу для країни, 38% респондентів зазначили, що ця загроза "дуже ймовірна", 51% - загроза "ймовірна", 9% - загроза "малоймовірна", 2% - "не бачать загрози зовсім".

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