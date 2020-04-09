 У Раду внесли законопроєкт про перезавантаження Офісу Омбудсмена

Про це він повідомив Українським Новинам.

Депутат повідомив, що 7 квітня зареєстрував у Раді законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

"Прикінцевими положеннями передбачається, що разом із набуттям чинності цього законопроєкту, повноваження Уповноваженого з прав людини припиняються автоматично, а конкурс буде проходити за новою процедурою", - сказав Тарасенко.

Згідно із законопроєктом, кандидатом в Омбудсмени не може бути людина, яка останні 5 років працювала в органах СБУ, прокуратури і поліції.

На думку Тарасенка, Омбудсменом має бути представник правозахисного середовища або професійний адвокат.

"Тобто людина, яка розуміє, що таке право, права людини, розуміє проблемні точки і є хорошим менеджером, який може забезпечити функціонування Офісу Омбудсмена", - зазначив Тарасенко.

За словами автора законопроєкту, він передбачає порядок висунення і призначення кандидатів на посаду Уповноваженого з дотриманням принципу прозорості із залученням провідних правозахисних організацій та "забезпечення обрання Уповноваженого без домовленостей".

"Якщо проаналізувати ситуацію з обранням чинного Уповноваженого, то там були нюанси щодо регламенту і самого закону про Уповноваженого. В одному документі відкрите голосування, а в іншому - закрите. Існує юридична колізія, яку необхідно вирішити", - повідомив нардеп.

Парламентарій розповів, що законопроєкт передбачає чіткий перелік державних органів, діяльність яких не буде створювати предмет індивідуальної скарги до Уповноваженого.

"Уповноважений буде наділений правом створювати регіональні представництва. Потрібно посилити його роль у цьому напрямі. Також законопроєкт передбачає норми, які б гарантували належне фінансування діяльності Уповноваженого. Крім того, передбачаються окремі умови щодо діяльності Уповноваженого в період збройного конфлікту, щоб він мав повноваження діяти більш ефективно", - розповів Тарасенко.

Депутат не зміг спрогнозувати, чи буде ухвалено цей законопроєкт, оскільки це залежить від волі всього парламенту.

Водночас він зауважив, що питання актуальності цього законопроєкту ніяк не пов'язане з пандемією коронавірусу і обмеженням прав людини, бо він розроблявся не сьогодні.

"Необхідно посилити роль Омбудсмена в забезпеченні прав громадян України", - резюмував Тарасенко.

Як повідомляли Українські Новини, народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська вважає, що керівництво Офісу Омбудсмена потрібно міняти, бо воно не захищає права і свободи українців на належному рівні, як і нардепка Ірина Верещук переконана, що керівництво офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини потрібно міняти.