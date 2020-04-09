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 Київські новини
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 У період обмежувальних заходів гарячу воду в Києві не відключатимуть, - Кличко

У період дії обмежувальних заходів у столиці не відключатимуть гарячу воду споживачам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Щороку одразу після завершення опалювального сезону столичні служби та підприємства починають готуватися до наступного сезону. Проведення гідравлічних випробувань – це не забаганка міської влади, а технологічна необхідність та вимога чинного законодавства. - Яка визначає порядок і терміни проведення випробувань, - сказав Кличко. - Але, за моїм дорученням, на період обмежень технічна підготовка до наступного сезону проводитиметься тільки на об’єктах, де не треба відключати гарячу воду споживачам", - підкреслив мер Києва.

Також читайте: "У нас різний алгоритм підрахунку і подачі інформації", - Кличко пояснив, чому відрізняються дані міста та МОЗ про кількість хворих на COVID-19

Він також зазначив, що міська влада хоче змінити формат гідравлічних випробувань.

"Ми підготували звернення до уряду - внести зміни у профільне законодавство. І зменшити терміни, коли в будинках немає гарячої води під час проведення тестувань трубопроводів", - зазначив Віталій Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187848
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, зачем так нагло врать? Сегодня, 8:00 утра. Лесной массив. Горячей воды нет. Сразу и не понял. Я-то привык к контрастному душу, а родные, дети?
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Вот за это - огромное человеческое спасибо!
Посмотрим...
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а зачем холодная, если есть гарячая? и наоборот......
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Вот за это - огромное человеческое спасибо!
Посмотрим...
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Ну, зачем так нагло врать? Сегодня, 8:00 утра. Лесной массив. Горячей воды нет. Сразу и не понял. Я-то привык к контрастному душу, а родные, дети?
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а не надо было ТАК ДАЛЕКО от ТЭЦ селиться! Вам горячую воду отправили. Сливать надо было до подхода горячей...
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- открыть кран "горячей" и ждать... хм... ГОРЯЧУЮ
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Вот жеж я глупый.. Вот что значит закалка.. Не дождался...
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Казав пан - кожуха дам..Тай слово його тепле..
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Балованные вы в Киевах, в Одессе уже и забыли когда из труб тем более летом, была горячая вода.
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зато у вас минеральная в трубах течет в нам в бутылках покупать надо!
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Минерализованная фекалиями из всего Днестра?
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Это зря. Холодный душ подымает иммунитет.
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Жаль Булгаков не дожил до этих дней...
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