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 Масштабну лісову пожежу на Чернігівщині гасять за допомогою літаків, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Біля села Сорокошичі Козелецького району Чернігівщини триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Для гасіння залучається авіація.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Чернігівщини.

08 квітня о 13:20 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності та настилу в лісі біля с. Сорокошичі Козелецького району. Спостерігаються окремі осередки горіння на загальній площі близько 140 га.

До гасіння пожежі залучено 165 працівників та 34 одиниці техніки, з них від УДСНС - 16 одиниць техніки, 66 рятувальників особового складу.

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Також, для гасіння пожежі задіяні 3 літаки АН-32п спеціального авіаційного загону ДСНС України.

Авіацією ДСНС України здійснено три скидання води. Гасіння пожежі триває.

Масштабну лісову пожежу на Чернігівщині гасять за допомогою літаків, - ДСНС 01
Масштабну лісову пожежу на Чернігівщині гасять за допомогою літаків, - ДСНС 02
Масштабну лісову пожежу на Чернігівщині гасять за допомогою літаків, - ДСНС 03
Масштабну лісову пожежу на Чернігівщині гасять за допомогою літаків, - ДСНС 04
Масштабну лісову пожежу на Чернігівщині гасять за допомогою літаків, - ДСНС 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187847
 
 
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Отупевшие крестьяне.Борцы с сухой травой, биля!
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Закрывайте границу с россией и давите внутри страны инспирированных агентов! Разве не видно, что россия пылает от вируса, возможно, созданного ими, но при этом пытается уничтожить соседей всеми доступными способами?
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короновирус - 1-й бич, пожары 2 й, засуха - 3й,саранча -4й, затем неурожай и голод - 5й, война -6й и массовый мор (смерть) 7-й!
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Одной авиации для тушения пожаров недостаточно, нужны большие скопления людей занимающихся ручной работой.
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Пока не поймают поджигателей и не впаяют им лет по 10 , показательным судом ,пожары будут продолжатся и дальше . Пока не сгорит вся Украина . Масштабну лісову пожежу на Чернігівщині гасять за допомогою літаків, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7910 .

Или ,, знаю например , одного чувака , который сейчас инвалид ,, а раньше был здоровый , пока не поджёг сухую траву на своём дачном участке ,, вследствие чего сгорела дача одного криминального авторитета .
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мене в цій ситуації цікавить лише одне: чи буде зворотній зв'язок і наші Слуги народу та примкнувшиє до них приймуть законодавство, яке забороняє, в принципі, підпал листя та бадилля на городах?
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