 "У нас різний алгоритм підрахунку і подачі інформації", - Кличко пояснив, чому відрізняються дані міста та МОЗ про кількість хворих на COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час щоденного брифінгу.

"У нас різний алгоритм підрахунку та подачі інформації. Ми отримуємо дані від Державної установи "Міський лабораторний центр МОЗ України". Оперативно, пізно ввечері. - Одразу після завершення лабораторних досліджень зразків, що надійшли в установу. І після обробки даних. А МОЗ отримує цю інформацію вранці наступного дня. І, скоріш за все, враховує її вже в статистику наступного дня", - сказав Кличко.

За його словами, інформацію, яку надає столична влада, вона отримує від фахівців, які досліджують зразки. І ця інформація - деталізована, із зазначенням скільки захворіло жінок, скільки дітей, скільки чоловіків.

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"Ми робимо все, аби щодня надавати киянам оперативну і достовірну інформацію", - підкреслив Кличко.