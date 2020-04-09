 "У нас різний алгоритм підрахунку і подачі інформації", - Кличко пояснив, чому відрізняються дані міста та МОЗ про кількість хворих на COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час щоденного брифінгу.
"У нас різний алгоритм підрахунку та подачі інформації. Ми отримуємо дані від Державної установи "Міський лабораторний центр МОЗ України". Оперативно, пізно ввечері. - Одразу після завершення лабораторних досліджень зразків, що надійшли в установу. І після обробки даних. А МОЗ отримує цю інформацію вранці наступного дня. І, скоріш за все, враховує її вже в статистику наступного дня", - сказав Кличко.
За його словами, інформацію, яку надає столична влада, вона отримує від фахівців, які досліджують зразки. І ця інформація - деталізована, із зазначенням скільки захворіло жінок, скільки дітей, скільки чоловіків.
"Ми робимо все, аби щодня надавати киянам оперативну і достовірну інформацію", - підкреслив Кличко.
Или врут все.
... и сколько депутатов.
Польща-5 000 хворих, виконано 92 215 тестів.
Чехія- 5 033 хворих, 98 681 тест.
Румунія- 4 417 хворих, 43 578 тестів.
Україна- 1 668 хворих, проведено 7 205 тестів.
Дані з worldometers.
Менше тестів- менше хворих.
Як там каже бубочка?
Чеки:https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.300751836754595/1502917209871379/?type=3&__tn__=-R
привет
на улицах как после праздника. народа мало и машин практически нет. двухколесные радуются. носятся как подгоревшие. можно ставки делать что раньше их убьет - вирус или столб
народ бывает сходит с ума но в пределах статистики.