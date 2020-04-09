EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Суспільство
  1924  38
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2484) Київ (7637) Кличко (1085) Мінздоров'я (1453) COVID-19 (3306) коронавірус (2033)

 "У нас різний алгоритм підрахунку і подачі інформації", - Кличко пояснив, чому відрізняються дані міста та МОЗ про кількість хворих на COVID-19

Різниця в даних про кількість хворих на COVID-19, які подає столична влада, і тих, що оприлюднює Міністерство охорони здоров'я України, виникає, найімовірніше, через різний алгоритм підрахунку підтверджених випадків захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час щоденного брифінгу.

"У нас різний алгоритм підрахунку та подачі інформації. Ми отримуємо дані від Державної установи "Міський лабораторний центр МОЗ України". Оперативно, пізно ввечері. - Одразу після завершення лабораторних досліджень зразків, що надійшли в установу. І після обробки даних. А МОЗ отримує цю інформацію вранці наступного дня. І, скоріш за все, враховує її вже в статистику наступного дня", - сказав Кличко.

За його словами, інформацію, яку надає столична влада, вона отримує від фахівців, які досліджують зразки. І ця інформація - деталізована, із зазначенням скільки захворіло жінок, скільки дітей, скільки чоловіків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко

"Ми робимо все, аби щодня надавати киянам оперативну і достовірну інформацію", - підкреслив Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187845
 
 
 Топ коментарі
 
Алгоритм - новое слово... Виталя - умище!
 показати весь коментар
 
На ранок 8 квітня.
Польща-5 000 хворих, виконано 92 215 тестів.
Чехія- 5 033 хворих, 98 681 тест.
Румунія- 4 417 хворих, 43 578 тестів.
Україна- 1 668 хворих, проведено 7 205 тестів.
Дані з worldometers.
Менше тестів- менше хворих.
Як там каже бубочка?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Алгоритм - новое слово... Виталя - умище!
 показати весь коментар
 
 
Виталик видать так и не понял, что как не крути, а дважды два всегда будет четыре!
 показати весь коментар
 
 
По сравнению с зелей Кличко академик. Зеля врал про Кличко, а сам слова не может сказать без суфлера. И потом, Виталик - чемпион. А кто такой зеля? Зеля - вор. Даже куем играть на рояле придумал не он. Зеля украл этот номер у американского комика.
 показати весь коментар
 
Виталя не врёт.У него ,что в голове,то и на языке.
 показати весь коментар
 
 
И эта информация - детализированная, с указанием сколько заболело женщин, сколько детей, сколько мужчин.

... и сколько депутатов.
 показати весь коментар
 
На ранок 8 квітня.
Польща-5 000 хворих, виконано 92 215 тестів.
Чехія- 5 033 хворих, 98 681 тест.
Румунія- 4 417 хворих, 43 578 тестів.
Україна- 1 668 хворих, проведено 7 205 тестів.
Дані з worldometers.
Менше тестів- менше хворих.
Як там каже бубочка?
 показати весь коментар
 
 
По состоянию на 8 апреля Worldometers дает для Украины цифру в 7205 тестов. Переходим на фейсбук МОЗ и видим там ту же цифру 7205 за 8 апреля, но это - количество подозрений на коронавирус, а не проведенных тестов.
Чеки:https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.300751836754595/1502917209871379/?type=3&__tn__=-R
 показати весь коментар
 
как вам алгоритм? и все 7000тестов сделаны заболевшим депутатам,из семьям, челяди, проституткам и их семьям и сколько на страну осталось?
 показати весь коментар
 
 
Алгоритм.. выговорил... Пол дня тренировок не прошли даром. Нужно же наконец выходить из образа д--ла, и приобретать лоск прФФессора, не одному же Януковичу блестать на этом поприще.
 показати весь коментар
 
 
блестит, явно, только сколько тестов сделано простому люду, после депутатской крушавели?
 показати весь коментар
 
классика "не важно как проголосуют, важно как посчитают"
 показати весь коментар
 
 
В принципі яка різниця. Від того щось зміниться?
 показати весь коментар
 
Велика, пік навантаження на лікарні ....
 показати весь коментар
 
 
В правительстве заявили, что тестировать всех украинцев на коронавирус нецелесообразно. Целесообразно закрыть все предприятия, лишить всё население работы и доходов, оштрафовать всех на 17000 и ********* палками.
 показати весь коментар
 
 
ОТКУДА АБИЗЯНА КЛЯЧКО ЗНАЕТ ТАКОЕ СЛОВО ?
 показати весь коментар
 
От і всі казочки про точність підрахунку хворих на короновірус
 показати весь коментар
 
 
не каждый вчера может видеть то, что видит завтра боксер виталька.
 показати весь коментар
 
Эта ветка - площадка, где сейчас отметятся и порезвятся все любители Квартала "У нас різний алгоритм підрахунку і подачі інформації", - Кличко пояснив, чому відрізняються дані міста та МОЗ про кількість хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8339
 показати весь коментар
 
 
и с тем же уровнем "шуток для быдла"
привет
 показати весь коментар
 
 
А по-другому и быть не может. Приветики. Как там в ваших краях, не истерит еще население? В такое время я как никогда рада тому, что живу в отрезанном от мира населенном пункте. Всего 30 км от Киева, но словно на другой планете. "У нас різний алгоритм підрахунку і подачі інформації", - Кличко пояснив, чому відрізняються дані міста та МОЗ про кількість хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3129
 показати весь коментар
 
нормально в целом. мэр в адеквате вроде хотя и не без перегибов. купил для города свою лабораторию ПЦР чтобы не возить в областной центр и не стоять в очереди. Точнее купил не он - бизнес скинулся крупный, но он смог пробить через Киев. Теперь мы единственный районный центр со своей лабораторией такого уровня. до конца недели запустят в работу.
на улицах как после праздника. народа мало и машин практически нет. двухколесные радуются. носятся как подгоревшие. можно ставки делать что раньше их убьет - вирус или столб

народ бывает сходит с ума но в пределах статистики.
 показати весь коментар
 
мда. а в Запорожье четыреколёсный бум. маршруток в два раза меньше и по 10 чел. все пересели на личный транспорт, благо бензин подешевел.
 показати весь коментар
 
Хорошо,когда власть адекватная. У нас вообще сейчас организовали продажу с колес картошки и лука для посадки и вообще семян для тех, кто не запасся с осени. По улицам ездит машина с усилителем. Это чтобы люди за пределы поселка не выезжали лишний раз. Вот сижу и думаю - картошку что ли посадить в этом году. Просто не знаю что с ней делать, никогда не пробовала. Обещают, если эта зараза не утихнет, то и продажа рассады таким же образом будет. А вообще - тишина и покой, работают 3 магазинчика, у всех олимпийское спокойствие.
 показати весь коментар
 
 
Мы,Секлета Филипповна,что-то одно...Да.А вы,что-то другое
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору