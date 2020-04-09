 Кличко звернувся до СБУ щодо розслідування випадку повідомлення про мінування Олександрівської лікарні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Я звернувся до СБУ, щоб оперативно розслідували вчорашній випадок з повідомленням про мінування Олександрівської лікарні. Такі речі не мають залишатися безкарними! Вчора вночі евакуювали хворих у медзакладі, що є опорним у лікуванні хворих на коронавірус", - зазначив Кличко.

Мер подякував усім службам, які спрацювали спокійно і професійно.

"Медики - сьогодні на передовій, ризикуючи своїм здоров'ям. І серед них у Києві вже захворіли 14 лікарів і медсестер. Звертаюся до киян: як мер міста, я сьогодні роблю все, щоб не сталося інфекційного вибуху. Але допоможіть нам! Прислухайтеся і будьте обережними! Не міська влада придумала як вас обмежити. - Це рекомендації ВООЗ, вірусологів, інфекціоністів, уряду, досвід інших міст світу", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні вночі невідомий повідомив про мінування Олександрівської лікарні в Києві, в одному з корпусів якої лікують хворих з COVID-19.

Пізніше стало відомо, що повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 41 новий підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, з них - 26 у Києво-Печерській лаврі, всього 335 хворих, - Кличко