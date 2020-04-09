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 Київські новини
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 Правоохоронці в Києві склали 622 адмінпротоколи на порушників обмежувальних заходів, - Кличко

Правоохоронці в Києві склали вже 622 адмінпротоколи щодо порушників обмежувальних заходів в місті, заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Я вдячний киянам, які дотримуються обмежувальних заходів. І не виходять у місто без необхідності. Але, на жаль, чимало і таких, хто ігнорує правила. І таких правоохоронці штрафують. На сьогодні правоохоронці склали вже 622 адмінпротоколи щодо порушників", - сказав Кличко під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, зокрема, 39 протоколів склали за перебування в громадському місці без масок, 10 - за переміщення групою більше 2-х осіб, 20 - за відвідування парків і скверів, 6 - за відвідування спортивних майданчиків. За порушення правил самоізоляції чи обсервації в столиці склали 64 протоколи. Поліція, в тому числі, і за інформацією моніторингового центру КМДА, перевірила дотримання режиму самоізоляції у 637 осіб.

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"Контроль буде. Правил мають дотримуватися всі. Тому що, в цьому випадку, - це питання здоров'я і життя киян. Не міська влада придумала, як вас обмежити. Це рекомендації ВООЗ, вірусологів, інфекціоністів, уряду, досвід інших міст світу", - підкреслив Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187839
 
 
 Топ коментарі
 
Ударим протоколами по коронавирусу и идиотизму власти! Правоохранители в Киеве составили 622 админпротокола на нарушителей ограничительных мер, - Кличко - Цензор.НЕТ 1933
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Порушення норм Конституції і діючих законів владою, влада представляє як перемогу.
Штрафи за порушення карантину - не законні.
Хоча я підтримую сам факт того, що розумний карантин потрібен
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Ударим протоколами по коронавирусу и идиотизму власти!
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Колись це називалось перегиби на місцях.
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Порушення норм Конституції і діючих законів владою, влада представляє як перемогу.
Штрафи за порушення карантину - не законні.
Хоча я підтримую сам факт того, що розумний карантин потрібен
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До жопы те протоколы. Суд их аннулирует как незаконные. Они противоречат конституции. Для того что бы протоколы работали нужно вводить ЧП, а значит платить гражданам деньги. На это никто из властей не пойдет. Так что могут свернуть протоколы в трубочку и засунуть Кличку в жопу.
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Дело не только в выплатах гражданам по закону ( по разным версиям от 80%) .Здесь самое неудобное зля зеленой плесени - при ЧП - можно по всем законам трясти всех коломойманов, мамэдов, пинчуков, косюков, рабиновичей ,бойков ,порошенков, червоненков и того же ******* зеленмана на крутое бабло, на транспорт, на всё что угодно в неограничке для спасения страны от корона-вируса. Вот чего они сцат! Хотят что бы как и в 14- м обошлись волонтёрами и баблом из карманов нищих. Некоторая ********* ещё и пиарится - как поросятина и черножопая паскуда мамэд.. Отслюнявили от наворованного 0,002 % и орут об этом на весь мир. Одно надеется снова на президентство после того как хрипучего ******** однозначно снесут ,если не ******** физически ещё ( ещё не доворовало свинное рыло брехливое) а второе хочет заручиться поддержкой безмозглого стада что бы тоже не ********* в наступающий кризис и дали пересидеть на мешках краденного.Вот ещё одна из основных причин- почему не вводится ЧП.
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Может мне кто-то объяснит какой мне резон себя ограничивать для спасения зелёной власти. Ведь чем раньше её вынесут, тем лучше будет всем включая 73%.
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Как сказал недавно один из тих 73%: "вы мне ничего не объясняйте - я упоротый" Правоохранители в Киеве составили 622 админпротокола на нарушителей ограничительных мер, - Кличко - Цензор.НЕТ 5702
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Вижу периодически как полицейские ходят по лесу группами от 5 до 7 человек и цепляются к одиноким прохожим.
Очень серьезное занятие для полиции.
А на мужика, который продавал со спринтера картошку, лук и помидоры на минском массиве, накинулись сразу три патруля!
Судя по всему, правоохранительные органы в том виде в котором они есть, стране просто не нужны.
Никакого практического смысла, одни понты и количественное мышление - "800 админпротоколов"!
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Нет мы мимо проезжали на авто.
Хватит с меня и крылатых хищников, что бы еще четвероногих заводить.
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Я би утримався від слова "правохранители"..доцільно називати ОЗУ у вигляді поліції, Банда так буде правильно.
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Из забросаных камнями в Новых Санжарах никто не заболел. Почему этот эффективный метод не используют в Киеве?
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Полиция разберётся. Одними штрафами коронавирус не победить.
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Нехай платять,якщо наражаються на коронавірус самі та ще й інших наражають на небезпеку.Важко їм,бачте,сидіти вдома!
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Нехай платять,згоден! Але разом з зеленським, коломойським, клячком, рабіновичем, поросянко, мамедом, бойком, бородатою бабусею яка любить швидкість, та іншою наволоччю. Тоді все буде по закону часу та справедливості. А як що відбитомозка крадійська підорська горила хоче тільки штрафувати незаможних то хай збере усі оті такі ж як воно придуркуваті папірці не маючі нічого спільного з законом та засуне собі у сраку. Ще одне **** "діяч" дебільний. Приятель злодіїв забудовників.
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Тася, у тебя муж в полиции, или сама ходишь, протоколы составляешь ?
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идиот, а ниче шо огр. прав и свобод вводит Рада ПОСЛЕ подачи президента?
никакой суд эти штрафы не затвердит! тупо ссудье в морду предъявить Конституцию.
неправосудне рішення. грозит лишением посады.
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КАК МОЖНО БЫЛО ОТМОРОЖЕННУЮ АБИЗЯНУ КЛЯЧКО ИЗБИРАТЬ МЭРОМ ?
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Все эти протоколы - филькина грамота. Штраф за отсутствие маски во время карантина можно выписать лишь больному. У них экспресс-тесты на коронавирус?! Кроме того, граждане не обязаны принимать антиэпидемические меры за свой счёт. Маски должны выдаваться бесплатно.
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Кстати, 622 - номер мусорского внутреннего приказа МВД, который в нашей стране... используется вместо закона об оружии.
Такой себе намёк...
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