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 Політика України
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Все про:банки (401) ВР (7437) поправки (37) Железняк Ярослав (22)

 Правки до "антиКоломойського" законопроєкту досі зводять у таблицю, комп'ютери Ради не розраховані на такі обсяги, - нардеп "Голосу" Железняк

Порівняльна таблиця поправок до "антиКоломойського" банківського законопроєкту 2571-д досі зводиться.

Про це повідомив у Facebook перший заступник глави податкового комітету ВР Ярослав Железняк ("Голос"), передає Цензор.НЕТ.

"Секретаріат Комітету активно працює над зведенням рекордної таблиці. Мені здається, їм вже уві сні приходять правки. Поки що зведена таблиця готова на 67% (11000 із 16335 правок внесено), тому п’ятниця видається як найбільш вірогідний день, коли буде остаточна таблиця. Із перешкод: комп'ютери Ради банально не розраховані на обробку ТАКОГО об’єму документа; після зведення правок їх треба ще технічно розсортувати, а на 16 тисячах правок це ще той виклик", - розповів він.

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Правки до антиКоломойського законопроєкту досі зводять у таблицю, компютери Ради не розраховані на такі обсяги, - нардеп Голосу Железняк 01

Як повідомлялося, до законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності" подали 16 381 поправку.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187834
 
 
 Топ коментарі
 
Законодавчий спам, вигаданий ще риганалами, працює справно.
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В Раде 4-х битные компютеры??
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Глупость человеческая безгранична..
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Просто Украина не расчитана на такое количество украинофобов, которые добиваются дефолта!
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Застаріли моделі, треба нови моделі у таких випадках використовувати; АК, Форт, Узі...Краще РПГ звичайно.
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поверь 16 тысяч поправок содержат до фига текста, это перебор для данной системы, если архив и действующая база законопроектов, то нет
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Вообще-то уже 21 век, и обработка таких смешных объемов информации не представляет никакой проблемы. Просто зекоманда, как обычно, врет или зебилы. Или - и то, и другое.
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чєтирьмя бітамі іх білі...а голосування за відбитком пальця так і не вибили...як порахували скільки в депутатів пальців на руках та ногах...
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Да там вообще Синлеры стоят, ну очень правда дорогие
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Законодавчий спам, вигаданий ще риганалами, працює справно.
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й Слава Богу що працює , бо від країни вже б давно й каменю на камені не залишили ці турбо ви#лядки з еврейськими солідрасами
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Згоден!
Тiльки ЖОППОблок врятує державу!
Вимагаємо повернення справжнього призидента Вiктора Януковича!
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і жоппа і волос і еврейська солідарність ... і мвф з соросом ...ніхто не врятує ...вони рятують тільки себе ...і нам потрібно брати з їх приклад і рятувати свою країну ...від цієї ублюдочної "влади" що за без малого тридцять років перетворили Україну на бананову республіку кому кожна гниль тикає що ми маємо робити
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Я бы написал новый Закон с другим номером, и принят в 1 и 2 чтении сразу. А этот пусть потом расматривают.
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Срочно компьютеры купите по 500 тыс.грн за штуку
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Так только в декабре Рада планшеты для депутатов закупила - на 14 лямов
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Надо в фирме IBM заказать супер компьютер,заодно на этом деле денежек попилить не хило можно...
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Плохому танцору яйца мешают, хреновым депутатом - компьютеры
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Это Microsoft виноват, а не компьютеры:
"Word не может открыть файл, так как его размер превышает 512 МБ.
Максимальный размер файла ограничен 32 МБ для всего текста документа и не включает графические изображения.
Таким образом, если файл содержит рисунки, максимальный размер файла может превышать 32 МБ."
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Все законопроекты в Раде хранятся в одном файле?
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В законодательной базе не испоьзуются картинки, могу быть конечно вставленные объекты. Но это уже криворукость секретариата.
А открыть выше 512 мб, - легко, просто вытащить любым архиватором папку media. Ужать нормальненько и обратно засунуть
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Ну да, я в курсе. Картинки можно заменить связями. Но картинок там, скорее всего, нет. Если они не сканируют рукописные тексты :D
Действия по устранению:
1) Переименуйте файл Word в ZIP-файл (docx-файл в ZIP-файл).
2) Откройте проводник Windows, найдите и откройте сохраненный сжатый файл с расширением ZIP.
3) Откройте папку мультимедиа для отображения графики.
4) Удалите некоторые графические объекты (или переместите их в новую папку), чтобы уменьшить размер файла.
5) Переименуйте файл обратно в docx и откройте в Word. Если в Word отображаются ошибки, так как не удается найти некоторые файлы, нажмите кнопку Да, чтобы восстановить содержимое.
6) Для удаленных (или перемещенных) изображений будут использоваться заполнители.
7) Щелкните местозаполнитель изображения правой кнопкой мыши, выберите команду "Изменить рисунок" и перейдите к папкам, в которых сохраняются изображения, чтобы выбрать изображения.
8) Щелкните стрелку рядом с кнопкой Вставить и выберите пункт связать с файлом.
9) Сохраните документ.
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Навіщо створювати файли такого обсягу, можете пояснити? )) Для прикладу - чотири томи "Война і мір" у форматі Word - трохи меньше 4 МБ.
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Компьютеры не рассчитаны. Как хорошо быть профаном пасущим баранов.
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баранов в стойло, холодильник в дом.
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Ваші страждання закінчаться, особливо швидко вони закінчаться для імбИцилів, які їх подали, коли наріду не буде чого їсти. Хай це вас стимулює працювати в "турборежимі". Бо тікати вам нікуди
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Вот это я понимаю турборежим!
Зебилы, вы двольны? Правки до "антиКоломойського" законопроєкту досі зводять у таблицю, комп'ютери Ради не розраховані на такі обсяги, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 7728
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Так це вже відомо !
Правда те що знають , ще не значить - що розуміють )
Правки до "антиКоломойського" законопроєкту досі зводять у таблицю, комп'ютери Ради не розраховані на такі обсяги, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 1361

Проблема в іншому - в судах України можна купити потрібне рішення ...
Може простіше навести порядок в судовій гілці влади !
І толку тоді буде більше !
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давайте подарим им какой ни будь старенький ноутбук......
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пінчуковським 3,14дарам "чешеться" ... що у їх там в зраді за "комп"ютери ...
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...Беня браво..и они еще нас заставляют жить по закону. последствия бешенного принтера.
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Хорошо помню, как в начале 14-го года в сеть утекла телефонная база парламентских рыгов. Надеюсь и сейчас утекут домашние адреса этих законотворцев.
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...и добавьте удаленный запуск со "страны в смартфоне".
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Эти гниды похоже нас за идиётов держат. Полное собрание "товарища" Ленина (56 томов Правки до "антиКоломойського" законопроєкту досі зводять у таблицю, комп'ютери Ради не розраховані на такі обсяги, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 7690 ) и сотку Мбт не тянет. А реально это выглядит так
Правки до "антиКоломойського" законопроєкту досі зводять у таблицю, комп'ютери Ради не розраховані на такі обсяги, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 136
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я в сортире когда-то офигевал - как можно столько высрать, причем бреда полного то..
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Msword - это клиентская программа Для малого и среднего оффиса.Парламент. Тут больше подходят издательские системы.Но мы и тут халявы хотим. Кстати, формат pdf 5 Gb помещает без проблем.😔
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Оце так "відрижка" турборежиму, що і компьютери не витримують
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"кон1 не винн1" (с)
рада не справляется, надо бы премиальных лишить
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*****, повесить Коломойського за яйца, безъяйцевого Зеленского за шею. И тех, кто подал больше 10 поправок. И все будет у нас Украина. Кукла с кукловодам превращают Украину и нас с нею в хлам.
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Вы бывали когда-нибудь в комнате смеха ?.....................
Там маленькие кажутся большими,
Там толстенькие кажутся худыми,
Там головы у всех как у гигантов,
А руки как лучших музыкантов.
Там зеркала изогнуты как блюдца,
И все смеются, и все смеются. Правки до "антиКоломойського" законопроєкту досі зводять у таблицю, комп'ютери Ради не розраховані на такі обсяги, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 4088

Одно знаю точно - в цирк я больше ни ногой
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Достаточно одной дубинки,для каждого депутата,внесшего более трех поправок.
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На "Прямом" канале вчера показали включение автора наибольшего числа поправок - нардепа, изгнанного из "Слуг"Поляков объяснил, зачем он это сделал и чего добивается. Одно слово: ДУРАК. Хотя и получил полное среднее образование. Честный. Но дурак.
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Не техніка винувата, а винуваті ті хто вибрав цих україноненависників,шутів,фотографів, десятикласників і просто продажних мерзот.Перетворюють Україну в сцену 95 кварталу.
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16000 правок внес чувак со средним образованием єка!
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Вы бы, умники, полистали таблицу в шестнадцать тысяч строчек!
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