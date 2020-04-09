 Правки до "антиКоломойського" законопроєкту досі зводять у таблицю, комп'ютери Ради не розраховані на такі обсяги, - нардеп "Голосу" Железняк

Про це повідомив у Facebook перший заступник глави податкового комітету ВР Ярослав Железняк ("Голос"), передає Цензор.НЕТ.
"Секретаріат Комітету активно працює над зведенням рекордної таблиці. Мені здається, їм вже уві сні приходять правки. Поки що зведена таблиця готова на 67% (11000 із 16335 правок внесено), тому п’ятниця видається як найбільш вірогідний день, коли буде остаточна таблиця. Із перешкод: комп'ютери Ради банально не розраховані на обробку ТАКОГО об’єму документа; після зведення правок їх треба ще технічно розсортувати, а на 16 тисячах правок це ще той виклик", - розповів він.
Як повідомлялося, до законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності" подали 16 381 поправку.
Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.
Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.
Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.
Тiльки ЖОППОблок врятує державу!
Вимагаємо повернення справжнього призидента Вiктора Януковича!
"Word не может открыть файл, так как его размер превышает 512 МБ.
Максимальный размер файла ограничен 32 МБ для всего текста документа и не включает графические изображения.
Таким образом, если файл содержит рисунки, максимальный размер файла может превышать 32 МБ."
А открыть выше 512 мб, - легко, просто вытащить любым архиватором папку media. Ужать нормальненько и обратно засунуть
Действия по устранению:
1) Переименуйте файл Word в ZIP-файл (docx-файл в ZIP-файл).
2) Откройте проводник Windows, найдите и откройте сохраненный сжатый файл с расширением ZIP.
3) Откройте папку мультимедиа для отображения графики.
4) Удалите некоторые графические объекты (или переместите их в новую папку), чтобы уменьшить размер файла.
5) Переименуйте файл обратно в docx и откройте в Word. Если в Word отображаются ошибки, так как не удается найти некоторые файлы, нажмите кнопку Да, чтобы восстановить содержимое.
6) Для удаленных (или перемещенных) изображений будут использоваться заполнители.
7) Щелкните местозаполнитель изображения правой кнопкой мыши, выберите команду "Изменить рисунок" и перейдите к папкам, в которых сохраняются изображения, чтобы выбрать изображения.
8) Щелкните стрелку рядом с кнопкой Вставить и выберите пункт связать с файлом.
9) Сохраните документ.
Зебилы, вы двольны?
Правда те що знають , ще не значить - що розуміють )
Проблема в іншому - в судах України можна купити потрібне рішення ...
Може простіше навести порядок в судовій гілці влади !
І толку тоді буде більше !
рада не справляется, надо бы премиальных лишить
Там маленькие кажутся большими,
Там толстенькие кажутся худыми,
Там головы у всех как у гигантов,
А руки как лучших музыкантов.
Там зеркала изогнуты как блюдца,
И все смеются, и все смеются.
Одно знаю точно - в цирк я больше ни ногой