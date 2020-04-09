 Правки до "антиКоломойського" законопроєкту досі зводять у таблицю, комп'ютери Ради не розраховані на такі обсяги, - нардеп "Голосу" Железняк

Про це повідомив у Facebook перший заступник глави податкового комітету ВР Ярослав Железняк ("Голос"), передає Цензор.НЕТ.

"Секретаріат Комітету активно працює над зведенням рекордної таблиці. Мені здається, їм вже уві сні приходять правки. Поки що зведена таблиця готова на 67% (11000 із 16335 правок внесено), тому п’ятниця видається як найбільш вірогідний день, коли буде остаточна таблиця. Із перешкод: комп'ютери Ради банально не розраховані на обробку ТАКОГО об’єму документа; після зведення правок їх треба ще технічно розсортувати, а на 16 тисячах правок це ще той виклик", - розповів він.

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Як повідомлялося, до законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності" подали 16 381 поправку.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.